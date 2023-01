Immobilien: 20'000 Wohnungen zu wenig - Mieten und Preise steigen

Immobilien Fast 20'000 Eigenheime und Mietwohnungen zu wenig: Versagt hier der Staat, der Markt oder wer? Die reiche Schweiz wird von Knappheit geplagt – an einem essenziellen Gut wie Wohnraum. Das treibt Mieten und Immobilienpreise hoch. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Noch im Jahr 2020 gab es einen Überfluss, die Zahl der leeren Wohnungen schoss hoch. Doch dann drehte es. Nun hat es zu wenige Mietwohnungen, zu wenige Eigenheime – und einige Experten wollen aufrütteln.

Die Raiffeisenbank warnt, man rase «mit Vollgas in die Wohnungsnot». Man müsse handeln, aber ohnehin gelte: Sie liessen sich nicht mehr alle abwenden, «all die unschönen Folgen einer akuten Wohnungsnot». Martin Tschirren, Direktor des Bundesamts für Wohnungswesen, sagt, die Schweiz müsse sich auf eine «Knappheit» einstellen.

Dabei stützt sich das Bundesamt auf Zahlen des Beratungsunternehmens Wüest Partner, wonach es in den kommenden Jahren jeweils Tausende von Wohnungen zu wenig hat. 2022 fehlten 6000 Wohnungen; 2023 sind es gar 19’700 Wohnungen.

Eigenheimpreise steigen immer noch

Die Knappheit erklärt, warum die Preise von Eigenheimen weiter steigen – trotz der Zinswende. Durch die höheren Zinsen können sich zwar weniger Menschen eine Hypothek leisten, die Nachfrage geht zurück. Doch dieser Effekt wird übertroffen durch das tiefere Angebot an Eigenheimen.

Eigenheime bleiben für den Mittelstand unerschwinglich, wie schon viele Studien festgehalten haben. Das Bundesamt formulierte es einmal so: «Wohneigentum ist – etwas plakativ – zunehmend Reichen und Alten vorbehalten. Besonders Familien sind vermehrt davon ausgeschlossen.»

Als Folge der Knappheit wird es wieder teurer, neu angebotene Wohnung zu mieten. Diese Angebotsmieten kamen im Bauboom etwas herunter. Doch damit ist es vorbei, Wohnungen werden teurer angeboten.

Eine zweite Trendwende gibt es bei bestehenden Mietverhältnissen. Hier wird das höhere Zinsniveau dazu führen, dass der Referenzzinssatz steigt, der in die Berechnung solcher Mieten einfliesst. Im zweiten Halbjahr 2023 könnte es so weit sein. Einige Vermieter könnten die Chance ergreifen.

Die Trendwende bei den Mieten könnte soziale Folgen haben, sagt Tschirren vom Bundesamt für Wohnungswesen. Viele Mieter würden schon durch die Nebenkosten stärker belastet. Heizöl oder Strom wurden teuer. Heute gibt es ungefähr eine halbe Million Haushalte, bei denen die Wohnkosten über einen Drittel des Einkommens verschlingen.

Die Zahlen zur Knappheit

2020 nationaler Überfluss, 2022 nun Knappheit – warum ging das so schnell?

Das Angebot geht zurück. Es ist vorbei mit dem Boom im Wohnungsbau. Bis 2020 kamen jährlich noch etwa 50’000 Wohnungen dazu. Wie die erteilten Baubewilligungen zeigen, werden es jedoch bald nur noch 40’000 sein – also volle 20 Prozent weniger.

Die Nachfrage bleibt jedoch hoch. Angetrieben wird sie vor allem durch zwei Trends. Da ist einmal die Zuwanderung, die viel Aufmerksamkeit erhält. Ebenso wichtig, und zeitweise noch wichtiger, ist jedoch der Trend zu kleineren Haushalten. Es leben immer weniger Menschen gemeinsam in einer Wohnung, also braucht es mehr davon, Jahr für Jahr.

Eine Überschlagsrechnung zur Nachfrage ist schnell gemacht. Es braucht mehr Wohnungen für die kleineren Haushalte, etwa 22'000. Und es braucht mehr für die Zuwanderung: 57'000 Zugewanderte verteilen sich auf etwa 26'000 Wohnungen. Das macht 48'000 Wohnungen, die es jedes Jahr zusätzlich braucht.

2022 ist jedoch die Zuwanderung sehr hoch, sodass es noch einige tausend neue Wohnungen mehr braucht. Und dann braucht der Markt noch einen Grundbestand an leeren Wohnungen, damit er funktionieren kann. So entsteht 2022 eine Lücke von fast 20'000 Wohnungen.

Leere Wohnungen sind daher schnell weg. Das zeigt sich auch in der Statistik zu den leeren Wohnungen – es geht rekordschnell runter.

Die Suche nach den Ursachen

Wie kann es sein, dass in einer Marktwirtschaft über Jahre hinaus zu wenig von einem Gut hergestellt wird? Obschon Wohnungen ein essenzielles Gut sind, obschon so viele Familien von einem Eigenheim träumen.

Es brauche nun dringend eine öffentliche Diskussion, fordern etwa die Ökonomen der Raiffeisenbank. Ihre kurze Auflistung all dessen, was schiefläuft, ist weniger nüchterne Analyse als Schimpftirade – und sie geben der Politik eine gehörige Mitschuld.

Die Bauordnung sei «rigide», die Bevölkerung «äusserst einsprachefreudig». Daher lohne sich der Wohnungsbau vielerorts «einfach nicht mehr». Die Schweiz würden jetzt die «Grenzen des Wachstums» aufgezeigt. Wer Wachstum wolle, der müsse «die Bedingungen schaffen für eine funktionierende Siedlungsentwicklung».

Der Sonderfall, der keiner ist

Die Schweiz ist nicht allein mit diesen Problemen, obschon diese oft beschrieben werden, als wäre es so. Als wäre es der Preis, den allein die Schweiz für ihren Erfolg zahlt. Weil die Wirtschaft so schnell wachse und so gute Löhne zahle, kämen viel mehr Zuwanderer, dadurch würden Wohnungen knapp und teuer.

Ein anderes Bild zeigt sich in Auswertungen des Ländervereins OECD. Die Mietkosten belasten das Haushaltsbudget anderswo noch mehr als in der Schweiz: in immerhin einem Viertel aller Industrieländer. Etwa für Kanada gilt dies, für Spanien, Dänemark und die Niederlande.

Eigenheime sind in allen reichen Ländern den jungen Familien entrückt. Sie müssen dafür heute bedeutend mehr von ihrem Einkommen aufwenden, als es vor 30 Jahren ihre Eltern tun mussten.

Das erzliberale Magazin «The Economist» diagnostizierte schon vor zwei Jahren eine «schleichende Dysfunktion», die der Wohnungsbau in der westlichen Welt über Jahrzehnte hinweg verursacht habe.

Städte könnten nicht wachsen; alternde Hausbesitzende sässen in halb leeren Häusern und schützten ihre Aussicht mit Einsprachen. Eine Generation junger Menschen wachse heran, die sich weder Miete noch Kauf leisten könne – und die darum glauben müsse, der Kapitalismus lasse sie im Stich.

