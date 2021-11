Immobilien Häuserpreise explodieren, Mietwohnungen stark gesucht: Warum die Region Sursee-Seetal boomt Ob Miete oder Kauf: In der Region Sursee-Seetal ist nicht nur die Nachfrage nach Mietwohnungen stark angestiegen, auch die Häuserpreise gehen durch die Decke. Ein Experte sieht aber kaum Risiken – und empfiehlt Anpassungen bei der Raumplanung. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhaltsverzeichnis Wohneigentum

Mietwohnungen

Risiken

Blick auf die Wohnüberbauung Oberfeldhöhe in Hochdorf. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 5. November 2021)

Die ländlichen Gebiete des Kantons Luzern haben eine enorme Anziehungskraft – die Nachfrage sowohl nach Mietwohnungen als auch nach Eigentum ist hier zuletzt sprunghaft angestiegen. Das zeigt die aktuelle Herbstausgabe des Immo-Monitorings von Wüest Partner. Der Zürcher Immobiliendienstleister konstatiert in der Studie, dass es schweizweit kaum eine andere Region gibt, in der sowohl die Nachfrage nach Mietwohnungen stark steigt als auch die Preise für Einfamilienhäuser durch die Decke gehen. Vergleichbare Entwicklungen sind höchstens dort zu beobachten, wo es seit Jahren steil aufwärts geht, also etwa im Raum Zug.

Beim Wohneigentum ist die Nachfrage praktisch schweizweit konstant hoch, hier gilt also vor allem die Preisentwicklung als Indikator für den Boom. Die Zahlen von Wüest Partner zeigen, dass gleich in drei Gebieten des Kantons Luzern die Preise von Einfamilienhäusern innerhalb eines Jahres um 9 Prozent oder mehr gestiegen sind. «In der Region Willisau sind die Immobilienpreise um rund 10 Prozent gestiegen, in der Region Sursee-Seetal waren es rund 9 Prozent und rund um die Stadt Luzern ebenfalls gut 9 Prozent», sagt Immo-Monitoring-Leiter Robert Weinert. Für die Preissteigerung sorgt vor allem das im Verhältnis zur starken Nachfrage schwache Angebot. So habe sich das Angebot an Eigentumswohnungen im Kanton Luzern innerhalb der letzten zwei Jahre fast halbiert, schreibt die Luzerner Kantonalbank (LUKB) in einer aktuellen Analyse.

Gefragt ist Wohneigentum insbesondere im Seetal. Die LUKB hatte in einer auf Daten von Wüest Partner basierenden Studie bereits im Frühjahr konstatiert, dass im Seetal der Markt für Eigentumswohnungen «praktisch ausgetrocknet» sei. Der gestiegenen Nachfrage stehe eine abnehmende Neubautätigkeit gegenüber, schreibt die LUKB in einer aktuellen Analyse über das Geschehen im ersten Halbjahr 2021.

Damit dürfte die Nachfrage nach Wohneigentum auch dieses Jahr das Angebot übersteigen und die Handänderungspreise «in neue Höhen klettern lassen». Im Sommer 2021 lag im Kanton Luzern der Transaktionspreis für ein Durchschnittsobjekt um 6,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Im gehobenen Segment stiegen die Preise sogar um 8,9 Prozent an. Im kantonalen Mittel wechselt ein Einfamilienhaus derzeit für rund 1,5 Millionen Franken die Hand, was einem Aufschlag von 125'000 Franken gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die aktuellen Zahlen von Wüest Partner zeigen ausserdem, dass insbesondere das Seetal im Zuge der Pandemie auch bei den Mietwohnungen an Attraktivität gewonnen hat. Um die Entwicklung bei den Mietwohnungen zu eruieren, beobachtet Wüest Partner die Suchabos bei diversen grossen Immo-Portalen. Ein Suchabo ist ein Abonnement auf einem Immobilienportal, bei dem man benachrichtigt wird, wenn ein neues Objekt auf den Markt kommt, das den gesetzten Kriterien entspricht. Wüest Partner hat nun die Suchabos zwischen Juni 2019 und Juni 2021 verglichen. Das Ergebnis: Für die Region Sursee-Seetal gibt es heute pro tausend Mietwohnungen viel mehr zusätzliche Suchabos als noch vor der Pandemie.

20+ ist die höchste Kategorie in der Studie, in der Region Sursee-Seetal gibt es gemäss Weinert aber sogar 40 zusätzliche Suchabos, was einem Spitzenwert entspricht. Es bestehe vor allem eine starke Nachfrage nach grösseren Wohnungen, die in dieser Region noch erschwinglich seien, heisst es in der Studie.

Im Gegensatz zum Eigentum ist bei den Mietwohnungen aber ein gutes Angebot vorhanden. Laut der LUKB lassen bei den Mietwohnungen die neusten Daten der Baugesuche darauf schliessen, dass die Investoren mittelfristig wieder aktiver werden. Es sei hier deshalb weiterhin von mieterfreundlichen Marktverhältnissen auszugehen: Nachdem die Angebotsmieten bereits von Mitte 2020 bis Mitte 2021 um 2,5 Prozent gesunken sind, bleibe für Wohnungsanbieter auch in diesem Jahr der Spielraum für Mietpreiserhöhungen gering.

Ob Miete oder Kauf: Robert Weinert von Wüest Partner glaubt, dass die Region Sursee-Seetal langfristig attraktiv bleiben wird: «Man schätzt hier die tieferen Mieten im Vergleich zur Stadt Luzern oder Zug.» Auch andere Faktoren spielten eine Rolle. Weinert erklärt:

«Vor der Coronakrise stiegen die Preise in einer Gemeinde, wenn der öffentliche Verkehr verbessert wurde, also etwa die SBB den Halb- oder Viertelstundentakt für eine gewisse Verbindung einführte.»

Mit dem verstärkten Fokus auf Homeoffice im Zuge der Pandemie habe die ÖV-Verbindung aber an Bedeutung verloren. «Damit ziehen nun weniger gut erschlossene Gemeinden nach. Heute sind Umgebung, Steuern und die Miet- und Immobilienpreise wichtiger und hier punktet die Region Sursee-Seetal», so Weinert.

Doch diese Entwicklung birgt auch Risiken, insbesondere in Bezug auf die Einfamilienhäuser, die stark gesucht und kaum am Markt vorhanden sind. Weinert: «Ein starker Preisanstieg innerhalb eines Jahres, wie wir ihn aktuell beobachten, ist nicht üblich.» Es gebe viele Indikatoren, die ein Ungleichgewicht zeigten, etwa das Hypothekarvolumen im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt BIP. «Dieser Faktor wird immer grösser», so Weinert. 2020 sei das Hypothekarvolumen viel stärker gestiegen als das BIP. Auch im Vergleich zu den Einkommen oder Mieten sind die Häuserpreise gestiegen.

Dennoch: Solche Ungleichgewichte sind gemäss Weinert nicht zwingend ein Zeichen für eine künstliche Spekulationsblase. «In Bezug auf die Region Sursee-Seetal ist der Nachfrage- und Preisanstieg meines Erachtens eine logische Konsequenz der Marktentwicklung.» Weinert glaubt, dass selbst bei einer Zinserhöhung die Nachfrage in dieser Region rege bleiben wird, sodass die Immobilienpreise nicht einbrechen werden. Um die Preisentwicklung etwas zu dämpfen, könne bei der Raumplanung angesetzt werden. Weinert sagt:

«Die restriktive Raumplanung schränkt die Schaffung von Wohneigentum derzeit zu stark ein, hier sollte sich die Politik also Gedanken darüber machen, mehr Raum zur Verfügung zu stellen respektive höhere Ausnützungsziffern zu erlauben.»

So schnell dürfte sich an der Situation aber kaum etwas ändern. Ein Blick in die Baubewilligungen zeigt, dass dieses Jahr im Kanton Luzern wiederum nur wenige neue Wohnungen im Stockwerkeigentum entstehen, wie die LUKB in ihrer Analyse schreibt. Der hiesige Einfamilienhausmarkt sei ohnehin fast ausgetrocknet. Damit dürften sich die Luzerner Eigenheimpreise auch weiterhin nach oben entwickeln.