Boom der Wohnhochhäuser: Diese 100-Meter-Türme sind geplant

Stadtbild Immobilienfirmen überziehen das Land mit Wohnhochhäusern – doch zur Verdichtung taugen diese nur bedingt In verschiedenen Gemeinden sind über 100 Meter hohe Wolkenkratzer mit Wohnungen geplant. Die Immobilienfirmen schwärmen von den Möglichkeiten, Kritiker bezweifeln die Wirkung. Die Preise sind teils gesalzen, aber die Apartments sind gefragt. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bäretower in Ostermundigen bei Bern: Das Leben über der Stadt ist beliebt. Keystone

Auf einer riesigen Baustelle im zürcherischen Dübendorf wächst ein Rekord heran. Im ersten Quartal 2024 werden hier Hunderte Personen in drei Wohnhochhäusern namens Three Point einziehen. Mit einer Höhe von 108 und 103 Metern sind zwei davon die dann höchsten bewohnten Gebäude der Schweiz – und holen den Titel zurück vor die Tore der Stadt Zürich.

Denn seit diesem Jahr hält der Bäretower in Ostermundigen bei Bern mit gut 100 Metern Höhe den Rekord. Er hatte ihn Dübendorf und seinem 2019 fertiggestellten Jabee Tower abgenommen. Doch die Freude in der Zürcher Vorortsgemeinde über den wiedergewonnenen Titel dürfte nicht allzu lang anhalten. Denn in Basel werden bereits grosse Pläne gewälzt: Auf dem Areal Dreispitz Nord sollen drei Wohnhochhäuser mit einer Höhe von 124, 138 und 151 Metern errichtet werden.

Höchstes Holz-Hochhaus der Welt

Es geht noch weiter: In Winterthur soll das Wohnhochhaus Rocket entstehen. Es wird mit 100 Metern nicht das höchste der Schweiz – aber dafür knackt es einen Weltrekord und wird das höchste aus Holz gebaute Wohnhochhaus überhaupt.

Auch in der Stadt Zürich sollen künftig mehr Menschen in schwindelerregender Höhe wohnen: Neben dem neuen Hardturm-Stadion sollen zwei 137 Meter hohe Gebäude entstehen – auch wenn der Rechtsweg, den die Stadiongegner beschreiten, noch einige Jahre dauern dürfte. In Zürich-Nord sind in den letzten Monaten so viele Wohnhochhäuser entstanden, dass die «NZZ am Sonntag» jubelt: «Hier verströmt die Stadt das Flair einer Metropole».

Liegt es an den Grünen?

Wohnhochhäuser schiessen wie Pilze aus dem Boden – und nun sind es nicht mehr nur 60-Meter-Türme, sondern auch deutlich höhere Exemplare. «Hochhäuser liegen im Trend», sagt Stephan Meier, der beim Immobiliendienstleister ADT Innova für die Vermarktung zuständig ist. Der Dienstleister erstellt die Three-Point-Türme und war für die Planung und Erstellung des Jabee Tower zuständig.

Meier sieht den Boom in einer politischen Entscheidung mitbegründet. Im Jahr 2012 wurde im Kanton Zürich die sogenannte «Kulturland-Initiative» der Grünen überraschend angenommen. Sie fordert, dass landwirtschaftlich genutztes Land nicht mehr überbaut werden darf.

Hochhäuser leisten Beitrag zur Verdichtung

Seither werde auch in anderen Kantonen vermehrt wieder in die Höhe gebaut, sagt Meier. «Zahlreiche Neuauflagen des einst so kritisierten Projektes Hardau in Zürich aus den 1960er-Jahren wurden und werden nun realisiert.»

Es geht aufwärts: Baustelle der Three-Point-Hochhäuser in Dübendorf. Patrick Grond / ADT Innova

Ähnlich argumentiert die Versicherung Helvetia, die Bauherrin des Ostermundiger Bäretowers. «Wohnhochhäuser erlauben einen schonungsvollen Umgang mit der knappen Ressource Boden», sagt Sprecher Jonas Grossniklaus. «Nur so kann das Bevölkerungswachstum in der Schweiz bewältigt werden. Sie leisten einen Beitrag zur Verdichtung, die als Prinzip in der Raumplanung vorgesehen ist.»

Welche Rolle spielt der Schattenwurf?

Matylda Walczak, Sprecherin der Christoph Merian Stiftung, die das Projekt Dreispitz Nord in Basel plant, sieht Hochhäuser als «zweckmässige Lösung zum haushälterischen Umgang mit der Ressource Boden»: «Nur über Hochhäuser kann Wohnraum vermehrt werden, ohne immer mehr Landschaft überbauen zu müssen.»

Dabei sind die Wohnhochhäuser umstritten. So wird etwa bezweifelt, dass sie sich wirklich zur Verdichtung eignen. Viele Gemeinden und Kantone kennen etwa Regeln zum Schattenwurf. Im Kanton Zürich galt lange, dass Gebäude von mindestens 25 Metern Höhe ein anderes nicht länger als 2 Stunden lang beschatten dürfen. Als massgebliche Daten wurden der 3. November und der 8. Februar definiert.

Regeln werden gelockert

Das machte es vielerorts unmöglich, Hochhäuser zu bauen – oder nur mit grossen Abständen zu den benachbarten Gebäuden, was die erwünschte Verdichtung verhinderte. Im Jahr 2021 hat der Zürcher Kantonsrat diese Regel gelockert. Nun dürfen Hochhäuser während dreier Stunden Schatten werfen.

In anderen Kantonen gelten weiterhin striktere Regeln. In Bern sind etwa 2,5 Stunden am 8. Februar und 2 Stunden am 21. März zulässig, wobei davon abgewichen werden kann. In Basel-Stadt sind während der Tagundnachtgleiche am 21. März und 23. September 2 Stunden Schattenwurf zulässig, in St.Gallen an besonders zentralen Lagen bis zu 3 Stunden, in Luzern 2 Stunden.

Image der Anonymität und Problemviertel

Politisch weht der Wind eher für die Hochhäuser. Die Stadt Zürich überarbeitet etwa gerade ihre Hochhausregeln. An deutlich mehr Orten will die Stadt nach Ergebnissen einer ersten Testplanung solche erlauben, an gewissen Orten sollen sie bis 250 Meter hoch werden dürfen. Dafür erwartet die Stadt mehr von den Bauherren – etwa öffentlich zugängliche Erdgeschosse oder Freiräume.

Die Verdichtungswirkung wird auch durch weitere rechtliche Vorschriften beschränkt – etwa solche zum Brandschutz oder zur Zahl der benötigten Freiräume. In den Köpfen vieler sind Hochhäuser zudem noch immer mit negativen Bildern verbunden, die aus den 1960er- und 1970er-Jahren stammen, als diese Wohnform für Anonymität und Problemviertel stand.

Bringt ein Flachbau mehr?

Kritiker weisen darauf hin, dass Dichte auch ohne Hochhäuser erreicht werden kann. In Paris stehe kein einziges Hochhaus, sagt etwa der Architekt Horst Eisterer dem Onlineportal Tsri.ch, und die französische Hauptstadt ist viel dichter besiedelt als Schweizer Städte. Eisterer schlägt eine Alternative vor: «Der verdichtete Flachbau leistet alles, was wir in der Stadt brauchen.» Wohnhochhäuser hingegen hätten eine hohe Bewohnerdichte auf einer relativ geringen Freifläche. Mehr Menschen müssen sich deshalb eine kleine Grünfläche teilen.

Die Zürcher Hardau-Häuser sind bis 95 Meter hoch und Zeuge des Hochhausbooms der 1970er-Jahre. Keystone

Die Bauherren sehen das anders. «Das verdichtete Bauen ermöglicht es etwa im Fall von Three Point, dass die grossen, nicht überbauten Flächen künftig als öffentlicher Park genutzt werden», sagt Stephan Meier von ADT Innova. So werde man in Dübendorf eine belebte Begegnungszone mit Schulen, Turnhalle, Pavillon mit Biergarten und Spielflächen erschaffen.

In Städten ja, auf dem Land nein

Jonas Grossniklaus von der Helvetia sagt, an den richtigen Standorten, wie etwa bei Mobilitätshubs, lasse sich mit Hochhäusern eine gewünschte Verdichtung erzielen, «in eher ruhigen Wohnquartieren sind jedoch eher Blockrandbebauungen gewünscht.» Wohnhochhäuser könnten ein attraktives Ensemble aus Wohnen, Gewerbe und Gastronomie auf kleinstem Raum bilden. Für die Bewohnerinnen und Bewohner sei das sehr attraktiv, und in Gemeinden könne ein belebtes Zentrum entstehen. Der Bäretower sei dafür ein gutes Beispiel.

Noch scheint die Akzeptanz in urbanen Gemeinden höher zu sein. In Zürich winkte die Stimmbevölkerung selbst ein 118 Meter hohes Getreidesilo mitten in der Stadt durch, das in keinem Reiseführer als ästhetische Bereicherung aufgeführt wird. Das St.Galler Dorf Steinach lehnte hingegen letztes Jahr ein vergleichsweise moderates Wohnhochhaus ab.

Der Preis der Wohnungen ist hoch

Wichtig sei, die Tristesse der 1960er-Jahre-Hochhäuser zu vermeiden und ästhetisch hohen Anforderungen gerecht zu werden, sagt Stephan Meier von der ADT Innova. «Wir erhalten sehr positive Rückmeldungen». Es sei schlussendlich immer von vielen Faktoren abhängig, ob ein Hochhaus als gelungenes Bauwerk akzeptiert werde oder nicht. «Es ist eine subjektive Ansicht, ob einem das Einfamilienhaus im Grünen oder die Etagen-Wohnung in einem bis zu 38 Etagen hohen Turm eher zusagt.»

Um eine Frage brauchen sich die Bauherren nicht zu sorgen: Ob sie ihre Wohnungen loswerden. Der Bäretower wird bei Bezug voll vermietet sein. In den Three-Point-Türmen entstehen neben 180 Business-Appartements, die ab nächsten Jahr vermarktet werden, 265 Eigentumswohnungen. Sie waren alle bei Baubeginn verkauft. Für jeden ragen die Türme allerdings nicht in den Himmel: Eine 5,5-Zimmer-Wohnung auf 100 Metern Höhe kostet über 2,4 Millionen Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen