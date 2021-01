IMMOBILIEN Mit dieser Eigentumsform wird man Wohnungsbesitzer mit Ablaufdatum Die Eigentumsform «Wohneigentum auf Zeit» macht den Kauf eines Eigenheims erschwinglicher. Bislang konnte sich das Modell aber nicht etablieren. Der «geistige Vater» hinter der Idee sieht das Problem bei den Banken. Maurizio Minetti 18.01.2021, 17.00 Uhr

Ein Wohnblock in Zug. Bild: Alexandra Wey/Keystone (8. April 2020)

Der Traum vom eigenen Heim könnte auch für diejenigen wahr werden, die nicht über viel Kapital verfügen. Möglich macht dies die Eigentumsform «Wohneigentum auf Zeit». Bei diesem Modell geht ein Wohnobjekt nach Ablauf einer bestimmten Zeitperiode wieder in das Eigentum der ursprünglichen Investorin zurück, entsprechend bemisst sich der Kaufpreis nur auf einen Teil der gesamten Nutzungsdauer:

So funktioniert Wohneigentum auf Zeit

Beim Wohneigentum auf Zeit kauft ein Investor zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus und verkauft eine Wohnung an eine Eigentümerin. Da das Wohneigentum zeitlich begrenzt ist, zahlt die Käuferin nur den Preis für die vereinbarte Nutzungsdauer. Geht man von einer Lebensdauer der Immobilie von 100 Jahren aus und ist Wohneigentum auf Zeit auf 30 Jahre beschränkt, zahlt die Käuferin nur 30 Prozent des totalen Wertes der Immobilie beziehungsweise der Wohneinheit an den Investor. Nach dem Abschluss des Vertrags ist die Käuferin Eigentümerin ihrer Wohneinheit. Wie beim traditionellen Wohneigentum kann sie über ihr Objekt verfügen, wie sie möchte. Erst wenn die festgelegte Laufzeit abgelaufen ist, geht das Eigentum des Hauses oder der Wohnung wieder zu hundert Prozent an den Investor zurück.

Die Hochschule Luzern beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit diesem Modell und hat nun ein neues Handbuch dazu veröffentlicht, das sich an potenzielle Investoren und Eigentümer richtet. Im Vergleich zur Miete fallen die Wohnkosten für Wohneigentum auf Zeit um rund fünfzehn Prozent tiefer aus, wie das Forschungsprojekt der Hochschule Luzern zeigt. Auch für Investoren habe das Modell Vorteile: Wenn das Wohnobjekt nach der festgelegten Zeitdauer zurück zum Investor gehe und dieser wieder der alleinige Eigentümer sei, könne er die Immobilie marktfähig sanieren. Yvonne Seiler Zimmermann, Professorin für Finance an der Hochschule Luzern und Co-Autorin des Handbuchs, sagt:

«Wir haben in der Schweiz ein grosses Problem mit überalterten Immobilien, bei denen eine Totalsanierung längst überfällig wäre.»

In der traditionellen Stockwerkeigentumsform könne die Substanz der Immobilie meist nicht optimal erhalten bleiben, da die Stockwerkeigentumsparteien unterschiedliche Interessen verfolgen und sich dadurch bei der Sanierung gegenseitig blockieren. Das Wohneigentum auf Zeit könne daher zu einer besseren Sub­stanzerhaltung der Wohnobjekte beitragen. Ein Nachteil des Modells ist, dass die Wohneigentümer auf Zeit nicht von potenziellen Wertsteigerungen des Objekts profitieren können.

Ein einziges Projekt in ganz Europa

Die Idee ist nicht ganz neu. Bereits 2017 machte die Hochschule Luzern auf diese Eigentumsform aufmerksam. Damals zeigte eine Umfrage, dass seitens Eigentümer und Mieter ein grosses Interesse besteht. Allerdings hat sich auf der Angebotsseite seitdem nicht viel getan: Schon damals verwies die Hochschule auf eine 14-stöckige Liegenschaft mit 42 Wohnungen in Bern, in der Wohneigentum auf Zeit angeboten wird. Das 2004 gestartete Berner Projekt ist bislang das einzige geblieben – in ganz Europa.

Heute schreibt die Hochschule Luzern, das Berner Projekt zeige eindeutig, dass das Modell funktioniere. Trotzdem scheinen sich gerade Grossinvestoren wie Banken und Pensionskassen noch nicht mit der neuen Eigentumsform angefreundet zu haben. «Bei Neuerungen mit so viel Innovationsgehalt tut sich die Immobilienbranche naturgemäss etwas schwer», konstatiert Seiler Zimmermann. Es fehle wohl auch noch das Verständnis dafür, dass diese neue Eigentumsform das traditionelle Wohneigentum nicht konkurrenziere, sondern ergänze. «Gerade für Banken besteht mit dieser Eigentumsform die Möglichkeit, neue Kundensegmente zu erschliessen», sagt Seiler Zimmermann. Für eine Bank lohne sich das Modell, wenn sie viele solche Hypotheken vergeben könne.

Banken sind zurückhaltend

Eine Umfrage unserer Zeitung bei mehreren Banken aus der Zentralschweiz zeigt allerdings, dass diese Wohnform nirgends ein Thema ist. So geht zum Beispiel die Schwyzer Kantonalbank davon aus, dass sich Wohneigentum auf Zeit – trotz gewisser Vorteile – «in kurzer Frist noch nicht in der Breite der Bevölkerung etabliert». Bei der Valiant Bank rechnet man mangels Angeboten auch in näherer Zukunft nicht mit vermehrten Anfragen. Flavio Ciglia, Leiter Immobilienbank der Luzerner Kantonalbank, hat sich in einer Diplomarbeit selbst mit dem Thema eines ähnlichen Miete-Kauf-Modells beschäftigt. Seine Erfahrung:

«In der Schweiz will man entweder ein Wohnobjekt ganz besitzen oder dann mieten. Der Zwischenweg findet eher wenig Anklang.»

Kritisch in Bezug auf die Finanzierungen äussert sich der «geistige Vater» hinter der Idee des Wohneigentums auf Zeit, Mischa Folger. Er hat das Berner Projekt initiiert und berichtet, dass in den letzten Jahren vermehrt interessierte Investoren auf ihn zugekommen seien. «In einem Fall in Oberägeri ging es um ein Projekt in der Höhe von 20 Millionen Franken, aber die Banken, die wir kontaktierten, wollten davon nichts wissen», ärgert sich Folger. Seiner Meinung nach stellen sich die Banken quer, weil sie sich zu wenig gut auskennen. Er verweist zudem auf andere Projekte, die in der Pipeline seien, wie zum Beispiel eines in Buttisholz.

Wohneigentum auf Zeit treffe den heutigen Zeitgeist, ist Yvonne Seiler Zimmermann von der Hochschule Luzern überzeugt. Weg von der Idee, alles ein Leben lang besitzen zu müssen, hin zum Denken in Lebensphasen. «In jeder Lebensphase ändern sich die Bedürfnisse, so auch beim Eigenheim», sagt die Forscherin.