Neue Analyse: Kaufen ist wieder teurer als Mieten

Immobilien Neue Analyse stellt Wendepunkt fest: Kaufen ist wieder teurer als Mieten Eine neue detaillierte Auswertung aller Kosten zeigt: Das Kaufen einer Wohnung ist erstmals seit langem wieder teurer als das Mieten. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 02.05.2022, 08.30 Uhr

Das Kaufen einer Wohnung ist erstmals seit langem wieder teurer als das Mieten. Gaetan Bally / KEYSTONE

Es ist das erste Mal seit 13 Jahren: Kaufen ist wieder teurer als mieten. Das haben die Ökonomen der Credit Suisse errechnet, die alle Kosten beider Wohnformen detailliert miteinander verglichen haben. Wer eine Hypothek abschliessen oder verlängern will und sich so den ewigen Traum vom Wohneigentum erfüllt, muss sich also mit einer neuen Realität abfinden. Wie die Credit-Suisse-Ökonomen schreiben:

«Die Gesamtkosten für Wohneigentum übersteigen die Mietkosten einer vergleichbaren Wohnung.»

In der Studie wird diese Realität auf eine Stelle hinter dem Komma hinuntergebrochen. Im 1. Quartal 2022 mussten Eigentümer oder Eigentümerin um 3.1 Prozent mehr zahlen für ihre eigenen vier Wände, als sie für vergleichbare vier Miet-Wände bezahlt hätten. Zuvor konnten Wohneigentümer beides haben: Eigene vier Wände und zugleich viel geringere Wohnkosten. Noch Anfang 2021 waren die Gesamtkosten von Eigentümern im Vergleich zu Mietern um 15,5 Prozent tiefer.

Zwischen Anfang 2021 und heute ist vor allem eines passiert: Eine Wende nach Oben bei den Zinssätzen für feste Hypotheken. Bei dieser Art der Verschuldung wird für die gesamte Laufzeit ein fester Zins vereinbart. Als Beispiel nennen die Credit-Suisse-Ökonomen hier die 5-jährige Festhypotheken. Anfang 2021 standen sich bei 1.1 Prozent; Ende des 1. Quartals 2022 bei fast 2 Prozent. Daneben passierte noch etwas: Die Preise für Immobilien taten, was sie nun seit bald 20 Jahren tun, sie stiegen weiter in die Höhe. Auch so verteuerte sich der Traum vom Eigenheim.

Allerdings gibt es noch einen Ausweg. Wer sein Eigenheim nicht mit einer Festhypothek finanziert, sondern mit einer Saron-Hypothek, der zahlt nach wie vor weniger als ein Mieter. Bei Saron-Hypotheken wird kein fester Zinssatz vereinbart mit einer Bank oder Versicherung. Vielmehr hängt der Hypothekarzins davon ab, wie sich der Saron entwickelt - also der Swiss Average Rate Overnight. Der Saron wird aus den Zinsen berechnet, zu denen sich Banken und Versicherungen sehr kurzfristig Geld ausleihen, also über Nacht (overnight). Die Zinsen auf Saron-Hypotheken liegen nach wie vor sehr tief, eine Wende nach Oben gab es noch nicht. Kaufen ist auf diesem Weg noch immer günstiger als Mieten.

Kaufen ist nicht mehr billiger als Mieten - daran muss man sich erst einmal wieder gewöhnen. Denn immerhin kam Kaufen nach der Finanzkrise von 2008 lange Zeit billiger, während voller 13 Jahre. Kaufen ist billiger als Mieten - das war eine Selbstverständlichkeit. Dabei geriet die Zeit vor der Finanzkrise in Vergessenheit. Damals war Kaufen teurer, und zwar überaus deutlich. Wie die Credit Suisse errechnet hat, musste von 1993 bis 2008 im Schnitt fast 30 Prozent mehr bezahlt werden für Wohneigentum als für eine vergleichbare Mietwohnung. Frühere Zahlen gebe es nicht. Den Käufern war es diesen Aufpreis aber wert. Im Gegenzug hatten sie zumeist modernen Wohnraum und die Freiheit der eigenen vier Wände.

Im Normalfall sollten die Zinskosten tragbar bleiben

Was verändert sich damit für Wohneigentümer? Für die Mehrheit zunächst einmal nicht viel. Die allermeisten von ihnen haben Festhypotheken abgeschlossen, die noch einige Jahre weiterlaufen dürften. Gemäss Zahlen von 2020 wurden von den gesamten Hypothekarschulden rund 82 Prozent via Festhypotheken verliehen. Doch nach Ablauf der Festhypotheken müssen sie neues Geld aufnehmen. Und dann könnten die Zinskosten deutlich höher ausfallen.

Die Credit-Suisse-Ökonomen empfehlen darum, heute schon Reserven anzulegen für die in Zukunft allenfalls höhere Zinslast. Gemäss ihnen dürfte die Mehrheit der Wohneigentümer gut gerüstet sein. Sie sollten sich die Hypothek eigentlich auch noch leisten können, wenn der Zinssatz 4,5 oder 5 Prozent betragen würde. Gemäss Regulierung dürfen ihnen die Banken nur dann eine Hypothek vergeben. In der Studie heisst es: «Deshalb sollten die steigenden Hypothekarzinsen im Normalfall für die grosse Mehrheit der Eigentümer nicht zu einem Problem werden.» Entscheidend dürfte sein, ob es beim «Normalfall» bleibt.

