Inflation nicht besiegt: Die Folgen für Hypozinsen

Immobilien Die Inflation ist nicht verscheucht – das sind die Risiken für Hypozinsen und Immobilienpreise In den USA ist die Inflation nicht besiegt, in der Eurozone ebenso nicht – die Zentralbanken müssen mehr tun. Die Folgen für die Schweiz. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Inflation der Eurozone könnte hierzulande unfreiwillig importiert werden – Hypothekarzinsen würden dann wohl stärker steigen. Andrea Zahler/CH-Media

Sorglos. So war die Stimmung an den Börsen zuletzt, die Aktienindizes gingen dieses Jahr stark nach oben. Diese «Alles wird gut»-Stimmung überrascht. Immerhin erinnert Wladimir Putin gewisse Historiker schon an Adolf Hitler, weshalb sie Thomas Mann zitieren, wie er im Zweiten Weltkrieg gegen den Diktator und seine Clique anredete.

«Sie verlangen ‹Frieden›. Sie, die vom Blute des eigenen Volkes und anderer Völker triefen, wagen es, dieses Wort in den Mund zu nehmen», sagte der Schriftsteller damals am Rundfunk an deutsche Hörer. «Damit meinen sie: Unterwerfung, Legalisierung ihrer Verbrechen, Hinnahme des menschlich Unerträglichen.»

Jetzt ist es aber nicht Putin, sondern die Inflation, welche die Sorglosigkeit vertreibt. «Der Boogeyman vom letzten Jahr ist zurück», schreibt das Weltblatt «Wall Street Journal». Der «Bölimann», die Inflation, ist also wieder da, das verscheucht geglaubte Schreckgespenst – sprich die Angst, die Inflation sei nicht besiegt, sondern ausser Kontrolle.

Bremsen zeigen keine Wirkung

Es waren an sich gute Neuigkeiten aus den USA, die zum Schreckgespenst wurden. Der Konsum boomt, das Jobwachstum ist in die Höhe geschossen, die Arbeitslosenrate gar so tief wie nie in 53 Jahren. Und in Relation zu den Arbeitslosen ist die Zahl der leeren Stellen beispiellos hoch.

«Superstark» sei die Wirtschaft, kommentiert Larry Summers, einst Finanzminister und Präsidentenberater. Dabei hat die US-Zentralbank Fed ihre Leitzinsen schon dramatisch erhöht, was die Wirtschaft eigentlich bremsen sollte – tut es jedoch nicht.

Wie zur Bestätigung kamen am Ende der Woche neue Inflationszahlen heraus, die einen Anstieg anzeigen. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben lag um 5,4 Prozent höher als vor einem Jahr. Prompt stiegen die Zinsen rasant hoch, jene auf 10-jährige Staatsanleihen kommen der Marke von 4 Prozent nahe – wo sie Ende 2022 schon einmal kurz waren, erstmals seit 2008. Die Aktienkurse geben sofort nach, auch in der Schweiz.

Warum nimmt die Inflation nicht ab, warum scheint die Wirtschaft im Gegenteil zu überhitzen? Summers deutet die Ereignisse so: «Die Fed hat versucht, zu bremsen – und es sieht nicht so aus, als würden die Bremsen viel Wirkung zeigen.» Zweierlei könne dies erklären, beides sei brandgefährlich.

Eine Möglichkeit wäre, dass die US-Notenbank Fed noch nicht genug getan hat. Es könne darum sein, dass sie bald die Zinsen noch viel mehr erhöhen muss, also: «sehr, sehr hart auf die Bremsen tritt». Oder es ist anders. Die Wirkung der bisherigen Zinserhöhungen wird sich erst zeigen, einige Kilometer weiter auf dem Highway, dann aber in geballter Form – und die Wirtschaft kracht hinein wie in eine Wand. So sparen die Amerikaner rekordverdächtig wenig, sie sind wie im Konsumrausch. Wachen sie daraus auf, könnte die Nachfrage einbrechen.

Neue Rekordinflation in der Eurozone

Die Eurozone plagen ähnliche Ängste. Eigentlich hat die Inflation stark nachgegeben, so die Statistikbehörde Eurostat. Im Dezember lag sie bei 9,2 Prozent, im Januar noch bei 8,6 Prozent. Doch hinter dieser Hauptkennzahl lauert das gleiche Schreckgespenst einer unbesiegten Inflation.

Die Inflation geht zurück, aber nicht weit genug – nicht auf jene 2 Prozent, wo sie die Europäische Zentralbank (EZB) haben will. Denn billiger wurde vor allem die Energie. Die Preise von Erdöl, Benzin oder Gas werden jedoch auf dem Weltmarkt bestimmt; wo es schnell mal rauf geht, mal runter, wieder rauf.

Wo der Trend wirklich hingeht, zeigt die sogenannte Kerninflation. Energie ist da herausgerechnet. Der grösste Brocken sind Dienstleistungen. Deren Preise widerspiegeln vor allem die Löhne, die Löhne wiederum, ob der Arbeitsmarkt überkocht oder abkühlt. Und diese Kerninflation beunruhigt: Im Januar ist sie weiter angestiegen, auf einen Rekordwert von 5,3 Prozent.

Die Börsen ignorierten derlei ominöse Zeichen lange. Die EZB warnt umso lauter, zum Beispiel das Mitglied des Direktoriums, Isabel Schnabel. Die Hartnäckigkeit der Inflation werde unterschätzt. «Wir sind weit davon entfernt, einen Sieg zu erringen.»

Es könnte auch passieren, wovor in den USA von Ex-Finanzminister Summers gewarnt wird. Die bisherigen Zinserhöhungen wirken doch noch, mit Verzögerung, in geballter Form. In Deutschland sind etwa die Kredite eingebrochen, mit denen der Wohnungsbau finanziert wird. Ein Forscher des Max-Planck-Instituts sagt dazu: «Gute Nacht, Bauwirtschaft; gute Nacht, Baubeschäftigte.»

Die Schweizer Insel

Eine unbesiegte Inflation in der Eurozone – das macht die Ausgangslage für die Schweizerische Nationalbank (SNB) nicht einfacher. Die Inflation könnte hierzulande unfreiwillig importiert werden, zumal der Franken zuletzt nicht mehr ganz so stark war und darum weniger Schutz bot.

Das könnte die SNB dazu zwingen, ihre Leitzinsen mehr zu erhöhen, als sie es sonst tun würde. Dadurch würden die Hypothekarzinsen stärker steigen und die Immobilienpreise mehr unter Druck kommen. Zuletzt tendierten die Zinsen auf 10-jährige Staatsanleihen wieder in Richtung 1,5 Prozent, jene auf 10-jährige Festhypotheken zu 3 Prozent.

Die Ökonomen der Zürcher Kantonalbank geben jedoch eher Entwarnung. Global seien die Renditen zwar deutlich gestiegen, doch der Schweizer Kapitalmarkt habe nur einen Bruchteil davon mitgemacht. Für die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen sehen sie darum weiterhin nur geringes Aufwärtspotenzial. An das Zinsniveau dieses Kapitalmarkts seien auch die Hypothekarzinsen gekoppelt und würden darum über die nächsten drei Monate ebenfalls nur moderat ansteigen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen