Immobilienboom Steigende Zinsen: Sinkt bald der Preis für das eigene Heim? In einigen westlichen Städten sind die Preise bereits gesunken –

in der Schweiz sehen Experten einen Abwärtstrend vor allem

für eine Art von Eigenheim. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Wie lange hält der Immobilienboom noch an? Sicht auf die Stadt Zürich Ennio Leanza / KEYSTONE

Steigende Zinsen können üble Nebenwirkungen haben. Davor hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) schon oft gewarnt. Zuletzt sagte der damalige SNB-Vize Fritz Zurbrügg: «Eine deutliche Straffung der finanziellen Bedingungen könnte eine Korrektur am Immobilienmarkt auslösen.» Eine solche Korrektur, das wären etwa Preise für Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäuser, die nach einem über 20 Jahre langen Boom wieder sinken würden. Und der Zeitpunkt dafür könnte gekommen sein, nun, da die Zinswende in eine entscheidende Phase geht.

Zinswende nimmt Fahrt auf

Das Ende der Negativzinsen dürfte es diese Woche in der Schweiz geben, wenn die SNB wieder über ihre Leitzinsen entscheidet. Nach sieben Jahren wäre vorbei, was als historisches geldpolitisches Experiment beschrieben wurde. Wer der SNB sein Geld lieh, erhielt keinen Zins, sondern musste einen Zins zahlen. Diesen Donnerstag wird SNB-Chef Thomas Jordan den Leitzins voraussichtlich um 0,5 oder gar 0,75 Prozentpunkte erhöhen und damit wieder über die Null-Linie heben. Jordan wird ein Stück schweizerischer Wirtschaftsgeschichte schreiben.

Und ebenfalls diese Woche wird die US-Federal Reserve Bank ihren Leitzins wohl nochmals um 0,75 Prozentpunkte heraufsetzen. Die hartnäckig hohe Inflation lässt Fed-Chef Jerome Powell keine Wahl, als «den Haushalten und Unternehmen einige Schmerzen zu bereiten», wie er sagte. Zuvor hat die Europäische Zentralbank (EZB) mit einer Erhöhung von 0,75 Prozentpunkten den grössten Zinsschritt ihrer Geschichte gemacht. Von der deutschen Boulevardzeitung Bild war die französische EZB-Chefin Christine Lagarde lange kritisiert worden als «Madame Inflation».

Eine Zinswende findet also statt – kommt es auch zur Korrektur, vor der SNB-Vizedirektor Zurbrügg warnte?

Einem weltweiten Boom geht die Luft aus

Höhere Zinsen können solche Korrekturen auslösen, weil sie die Nachfrage schwächen. Die Banken verlangen höhere Hypothekarzinsen, der Kauf wird teurer, weniger Menschen können es sich leisten. Und Wohneigentum wird weniger attraktiv als Anlageklasse. Das Kaufen und Weitervermieten lohnt sich weniger, weil Anleihen von Staaten oder Unternehmen nun mehr Zinsen abwerfen. So bricht Nachfrage weg - und die Preise sinken. Diese Korrektur ist schon im Gange in einigen westlichen Städten.

«Von Sydney über Stockholm bis nach Seattle ziehen sich die Käufer zurück, was zu einem Rückgang der Immobilienpreise führt»,

wie die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt. Bei der UBS sagt Ökonom Mathias Holzhey dazu, aktuell würden in den angelsächsischen Ländern – Australien, USA oder Grossbritannien – erste Indikatoren deutlich zeigen, dass die Preise gerade korrigieren. In Europa sind diese Rückgänge noch nicht klar erkennbar, doch dürfte dies nur noch eine Frage der Zeit sein. Holzhey: «Die Preise dürfen in diesen Märkten noch weiter sinken.» Schon im Sommer hatte der britische «The Economist» gewarnt: «Dem weltweiten Immobilienboom geht die Luft aus.»

Immobilien boomen weltweit, auch in der Schweiz

Geht auch in der Schweiz die Luft aus? Einen Boom gibt es jedenfalls auch in der Schweiz. Nachdem der letzte Boom in den späten 1980er-Jahren durch eine Zinswende zum Crash geworden war, erreichten die Immobilienpreise erst um die Jahrtausendwende herum ihren Tiefststand. Danach ging es mehr oder weniger ständig aufwärts, besonders schnell seit dem Einsetzen der Tiefzinsphase in den späten 2000er-Jahren.

Im nationalen Mittel sind die Preise von Eigentumswohnungen im Vergleich zur Jahrtausendwende um 130 Prozent höher, wie Zahlen der Beratungsfirma Wuest Partner zeigen. In Berner Gemeinden wie Lenk oder Boltigen sind es zum Beispiel für Einfamilienhäuser über 200 Prozent mehr als damals. In den Zuger Gemeinden Cham oder Baar sind es über 200 Prozent mehr für Eigentumswohnungen (siehe Grafik für die jährlichen durchschnittlichen Preisanstiege).

Ob solchen Preiswachstums warnen SNB und Finanzmarktaufsicht Finma seit Jahren vor Übertreibungen an den Märkten für Hypotheken und Immobilien. Zuletzt sagte der Finma-Chef Urban Angehrn, es gebe «klare Überhitzungstendenzen» und «verschiedene Faktoren deuten auf eine Überbewertung hin». Nun zeigt die Zinswende erste Spuren.

Dünnes Angebot an Eigenheimen

«Wir gehen vorerst von weiteren Preisanstiegen aus – allerdings mit tieferen Anstiegsraten», sagt Robert Weinert vom Immobilienberater Wuest Partner. Somit entfalten die höheren Zinsen ihre Wirkung, jedoch setzen sie dem Preis-Boom vorläufig kein Ende, sie bewirken bloss ein langsameres Ansteigen der Preise. Wobei diese Einschätzung «vorerst» gilt – was die Möglichkeit andeutet, dass es bald zu sinkenden Preisen kippt.

Dass die Preise bis Mitte 2022 weiter gestiegen sind, liegt laut Wuest Partner am Angebot von Eigenheimen. Dieses sei in den letzten beiden Jahren noch stärker zurückgegangen als die Nachfrage. Auf das «dünne» Angebot verweist auch Ökonom Michel Fleury von Raiffeisen Schweiz. Dadurch würden die Preise auch künftig gegen unten abgesichert, auch bei allenfalls etwas geringerer Nachfrage. Die nach wie vor herrschende hohe Preisdynamik werde erst dann deutlich abgebremst, wenn die Zinsen in der Schweiz noch wesentlich stärker steigen würden.

Kaufen und Weitervermieten: Ein Geschäftsmodell rentiert nicht mehr

All diese Einschätzungen gelten jedoch nur für Wohneigentum, das von den Käufern und Käuferinnen selbst genutzt wird. Anders stehen die Dinge bei Wohnungen, die von Versicherungen oder vermögenden Einzelpersonen gekauft werden zur Weitervermietung - sogenannte Wohnrenditeliegenschaften oder Buy-to-let-Objekte. Hier sei, sagt Raiffeisen-Ökonom Fleury, «eher ein Nachfragerückgang zu erwarten, der sich auf die Preise auswirkt». Bei Wuest Partner sagt Weinert: «Die Nachfrage ist hier besonders stark rückläufig». Die Mieteinnahmen seien aktuell oft zu gering, um damit die Fremdkapitalkosten zu decken: also die Zinsen und die Rückzahlung des geliehenen Geldes.

«Der Höhepunkt ist bei den Preisen überschritten», sagt UBS-Ökonom Mathias Holzhey über Wohnrenditeliegenschaften und Buy-to-let-Objekte. In den nächsten Quartalen sei mit moderat rückläufigen Preisen zu rechnen. Dies gelte besonders für das teuerste Segment, jedoch auch für das mittlere Preissegment. Vereinzelt werde es jedoch auch zu Preiskorrekturen kommen, sagt Holzhey.

«Das wären dann Preisrückgänge von mindestens 15 Prozent – doch vorläufig dürfte sich dies auf das teuerste Segment beschränken.»

