Pech für Mieter: Die Verwaltung Wincasa ist wie ein Callcenter

Immoblienverwaltung Wincasa versinkt im Chaos: Die Liegenschaftsverwaltung funktioniert heute wie ein Callcenter Verschiedene Zürcher Mieter der schweizweit grössten Liegenschaftsverwaltung, der Wincasa, beschweren sich: Abrechnungen werden manchmal erst auf Androhung beglichen. Der extreme Renditedruck und die Wohnungsnot haben Mieter zu Bittstellern gemacht. Sabine Kuster 10.02.2023

Die Siedlung Guggachpark am Käferberg in Zürich: Schön gelegen, mangelhaft verwaltet. Severin Bigler / © CH Media

Mieter zu sein, ist nicht lustig. Zumindest nicht, wenn das Haus von der Wincasa verwaltet wird. Dieser Zeitung liegen mehrere Beschwerden vor. Die Versäumnisse sind teilweise haarsträubend, so dass manche Mieter überzeugt sind, sie geschähen mit Absicht. Doch die Recherchen ergeben: Es ist das Resultat einer heillosen Überforderung der grössten Liegenschaftsverwaltung der Schweiz, die heute zur Swiss Prime Site gehört.

Es geht um Nebenkosten, die erst auf mehrmalige Nachfrage rückerstattet werden, um den Ausfall von heissem Wasser mehrmals hintereinander. Es geht um massive Schäden an der Fassade der neuen Guggach-Siedlung in Zürich, die nach dem Sturm 2021 bis zu sechs Monate lang nicht repariert wurden, und um viele einzelne Querelen.

Die Sturmschäden wurden teils erst nach einem halbe Jahr repariert. Zvg Sturmschäden an der Fassade der Guggachsiedlung nach drei Monaten. Zvg Die von umgestürzten Bäumen zerstörten Veloständer wurden über drei Monate nicht ersetzt. Zvg

Ein Mieter, der 2020 in die neu gebaute Siedlung einzog, bezeichnet die Kommunikation als «superlangsam und mühsam». Wer die Wincasa zu erreichen versuche, hänge nicht selten eine halbe Stunde, manchmal eine ganze Stunde in der Telefon-Warteschlaufe und erhalte nicht auf alle E-Mail-Anfragen eine Antwort – abgesehen von der automatischen.

Dieser Mieter will nicht mit Namen genannt werden. Rachael Garrett schon, denn sie ist nach zu viel Ärger 2022 wieder ausgezogen. Beim Auszug habe man versucht, ihr Kosten für Schäden anzuhängen, die Garrett schon beim Einzug bemängelt hatte. Die Ex-Mieterin sagt ebenfalls: «Es war unmöglich, die Verwaltung auf vernünftige Weise zu erreichen. Über die zentrale Nummer ist es unmöglich, jenen Verwalter zu erreichen, mit dem man zuvor etwas Dringendes besprochen hat.»

Es habe auf sie gewirkt, als ob es das einzige Ziel von Wincasa gewesen sei, die Kosten tief zu halten, das Wohlbefinden der Mieter sei egal gewesen. «Ich werde nie wieder Mieterin werden, wo sie die Verwaltung machen.»

Absurde Geschichten gibt es viele: Der eingangs genannte Mieter sah, dass in seiner Nähe ein Siedlungs-Parkplatz frei geworden war, und bat die Verwaltung, wechseln zu können. Das sei kein Problem, beschied man ihm, er werde ein Formular erhalten. Das geschah nicht, aber er erhielt den Vertrag für den neuen Parkplatz und nützte fortan den näherliegenden. Kurz darauf wurde ihm mitgeteilt, er habe auf dem falschen Parkplatz parkiert. «Das Mail kam vom selben Verwalter, mit dem ich zuvor gemailt hatte», sagt der Mieter.

Die Sache wurde geklärt, bloss flatterte einen Monat später eine Mahnung ins Haus. Der Mieter wehrte sich. Im Januar kam die zweite Mahnung. Als endlich Antwort von der Wincasa kam, sah er im Beleg, dass der alte und der neue Parkplatz verrechnet worden waren. «So läuft das, man muss ihre eigenen Fehler finden», sagt der Mieter. «Man muss ihnen nachjagen, und sie vergessen, was man besprochen hat.»

Geld kam erst mit der Androhung rechtlicher Schritte

Besonders seltsam sind die zahlreichen Fälle von ausstehenden Nebenkostenabrechnungen. In der genannten Guggach-Siedlung haben die Mieter, die 2020 eingezogen sind, sie mit zwei Jahren Verspätung erhalten. Auf Nachfrage einiger Mieter war sie zuerst per Ende März 2022 versprochen worden. Andere wurden auf August vertröstet. Im September erhielten einige Mieter die Empfehlung, ihre Akontozahlung um 20 bis 30 Prozent zu erhöhen – ohne je eine Nebenkostenabrechnung gesehen zu haben. Die Abrechnung kam schliesslich Ende Oktober 2022, nicht aber bei allen das Geld. Auf Nachfrage wurden die Mieter zuerst auf Ende Jahr 2022, dann auf Januar 2023 vertröstet. Bei den einen traf das Geld dann tatsächlich ein – nachdem sie dem Leiter der Bewirtschaftung eine Vorladung beim Friedensrichter angedroht hatten.

Auch ein anderer Fall aus einer Liegenschaft in Zürich zeigt: Nur wer Druck macht, erhält sein Geld. Die Liegenschaft des dortigen Mieters wird seit zwei Jahren neu von der Wincasa verwaltet. Der Mieter sagt: «Früher klappte alles bestens. Nun habe ich zum zweiten Mal die Nebenkostenabrechnung einfordern müssen.» Das Stichdatum ist der 30. Juni, bei der vorherigen Verwaltung hatte er die Abrechnung im Herbst erhalten. Der Mietvertrag besagt, dass sie in der Regel bis Ende Jahr zugestellt werde. Anfang 2022 fragte der Mieter nach und erhielt die Nebenkostenabrechnung nach mehreren Mails schliesslich im März.

Im letzten Jahr kam die Abrechnung ebenfalls nicht automatisch: Die Wincasa behauptete im Januar 2023 wie im Jahr davor, es lägen noch nicht alle Rechnungen vor. Der Mieter hat vor, die Abrechnung nun vor der Schlichtungsbehörde einzufordern, er sagt: «Ich will nicht jedes Jahr nachfragen müssen.»

Lieber ein Reinigungsgutschein statt Verzugszins-Kosten

Ebenso hartnäckig musste ein anderer Mieter bei seiner Heizkostenabrechnung gegenüber Wincasa sein. Als er sie nach zwei Jahren endlich erhielt und seine Kontoangaben schickte, geschah nichts. Die 30-tägige Frist zur Rückzahlung verstrich. Nach Nachfragen im Dezember und Januar wurde ihm die Zahlung per 31. Januar versprochen. Als dies nicht geschah, wies er die Wincasa darauf hin, dass auf ausstehende Zahlungen 5 Prozent Verzugszins fällig würden, und nahm den CEO der Verwaltung mit in die Adresszeile. «Zwei Stunden später riefen sie an», sagt der Mieter. Sie boten ihm statt des Verzugszinses einen Reinigungsgutschein an und erstatteten die Nebenkosten innert einer Woche zurück.

Es ist nicht das erste Mal, dass es bei Wincasa Zoff gibt wegen Nebenkostenabrechnungen: 2019 machten 39 Mieter einer Siedlung in Beringen SH Schlagzeilen – nach einem jahrelangen Streit, in dem die Mieter geltend machten, die Wincasa habe insgesamt über 100’000 Franken zu viel Nebenkosten berechnet. Erst nach einem Artikel im «Blick» lenkte Wincasa damals ein.

Die Probleme sind dem Mieterverband bekannt. Aus der Zürcher Stelle schreibt Walter Angst: «Einige Jahre nach der Übernahme durch Swiss Prime Site im Jahr 2012 wurde bei Wincasa umstrukturiert.» Das Problem seien unter anderem sehr grosse Fluktuation und fehlende Qualifikation neu eingestellter Sachbearbeitenden. «Es ist schlicht und einfach eine von der Eigentümerin auf Rendite getrimmte Firma, deren Servicequalität ungenügend ist.»

Die Verwaltung ist die grösste – und wächst weiter

Wincasa bewirtschaftet nach eigenen Angaben über 250’000 Liegenschaften in der Schweiz, darunter 80’000 Wohnungen. Das verwaltete Vermögen betrug 2021 76 Milliarden Franken und hat sich im letzten Jahr auf 81 Milliarden erhöht.

Auch in Basel ist das System Wincasa bekannt. Beat Leuthardt vom Mieterverband Basel sagt: «Die Wincasa wurde in den letzten zwei bis drei Jahren zentralisiert, es gibt keine regionale Erreichbarkeit mehr.» Nicht einmal der Mieterverband könne mehr mit Kaderleuten sprechen, Verhandlungen liefen über Anwälte.

Doch das eigentliche Problem liege nicht bei der Wincasa, sagt Leuthardt: «Liegenschaftsverwaltungen haben heute keinen finanziellen Spielraum mehr, sie sind wegen der übermässigen Renditeansprüche der Eigentümer extrem unter Druck und sparen Leute weg.» Den Liegenschaftsbesitzern kommt entgegen, dass in Städten wie Basel oder Zürich die Wohnungsnot gross ist – die Leute können nicht einfach ausziehen, und wenn sie es tun, rücken sofort neue Mieter nach.

Fehler müssen Mieter schon selber entdecken

Das sei nicht nur bei Wincasa der Fall, «aber Wincasa macht einen besonders schlechten Job, indem sie unerreichbar wurde», sagt Leuthardt. Und: «Es wird kaum noch kontrolliert, bevor etwas abgeschickt wird. Man vertraut darauf, dass sich die Leute schon wehren, wenn etwas nicht stimmt. Da ist vermutlich keine Bereicherungsabsicht dahinter, sondern die fehlenden personellen Ressourcen.»

Auch die Automatisierung der Rechnungen macht die Sache nicht einfacher: Meldet ein Mieter einen Fehler und bezahlt nicht, kommt es nicht selten vor, dass er dennoch eine Mahnung oder gar mehrere erhält, weil das automatisierte Mahnungswesen im Computer einfach weiterarbeitet. «So etwas kann sich sonst kein Geschäft im Umgang mit seinen Kunden leisten. Aber wegen des Wohnungsmangels sind Mieterinnen und Mieter den Verwaltungen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert», sagt Leuthardt.

Die Wincasa sagt zu den Vorwürfen, man sei stets bestrebt, die Fristen einzuhalten, und schiebt die Schuld auch im Guggachpark auf Abrechnungen von Drittanbietern, die man habe abwarten müssen. So könne es «punktuell» zu Verzögerungen kommen, speziell bei Erstabrechnungen.

Die UBS als Besitzerin interessieren die Probleme nicht

Zur mangelhaften Kommunikation schreibt die Wincasa: «Anfang 2022 fand ein Austausch mit den Mietenden im Guggachpark statt. Dort diskutierte Themen wurden aufgenommen und Verbesserungen sind bereits spürbar.»

Und was sagen die Eigentümerinnen, welche die Renditen abschöpfen? Die Zurich Versicherung schreibt: Wincasa sei ein langjähriger Partner von Zurich, zu einzelnen Ereignissen in Zusammenhang mit der Servicequalität nehme man keine Stellung. Doch: «In unserer ganz aktuellen Zufriedenheitsumfrage unserer Mieterschaft liegt die Servicequalität von Wincasa im Benchmark.» Rein gar nichts zu den Problemen ihrer Mieter sagen will die Besitzerin des Guggachparks, die Pensionskasse der UBS.

