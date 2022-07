In eigener Sache Ausdruck des Bedauerns gegenüber Carl Hirschmann CH Media hat sich mit dem Unternehmer aussergerichtlich geeinigt. 07.07.2022, 05.00 Uhr

Unternehmer Carl Hirschmann. zvg

Seit 2009 haben wir zahlreiche Artikel über Carl Hirschmann in den Medien unserer Gruppe publiziert. Die Berichte begangen anfangs November 2009, als Radio 24, das damals noch nicht in unserem Besitz war, fälschlicherweise behauptete, Carl Hirschmann habe mehrere Frauen mit Sexvideos erpresst. Tatsächlich wurde Herr Hirschmann wegen diesen Vorwürfen nie strafrechtlich verfolgt, angeklagt oder verurteilt. Für diese Berichterstattung drücken wir Carl Hirschmann unser Bedauern aus. In Anerkennung eines Bundesgerichtsurteils, das mit Bezug auf die Berichterstattung über Carl Hirschmann wegen einer unerlaubten Medienkampagne gegen ein Schweizer Medienhaus erging, hat sich CH Media überdies mit ihm geeinigt und sämtliche ihn betreffenden Artikel von allen Newsportalen gelöscht. (CH Media)