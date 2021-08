Wasserstoffproduktion: Freienbach baut die grösste Anlage

Dekarbonisierung In Freienbach entsteht die grösste Anlage zur Wasserstoffproduktion in der Schweiz In der Schweiz sind mehrere Elektrolyseanlagen geplant. In Freienbach wird für rund 20 Millionen Franken die bislang grösste der Schweiz gebaut. Doch es sind weitere Anlagen nötig, um den Bedarf der wachsenden Zahl an Wasserstofflastwagen zu decken. Christopher Gilb 03.08.2021, 05.00 Uhr

Die Elektrolyseanlage beim Laufwasserkraftwerk Gösgen ist schon seit 2020 in Betrieb. Bild: Fabio Baranzini

Letzten Oktober im Verkehrshaus Luzern vorgestellt, fahren heute bereits 45 sogenannte Xcient Fuel Cell Trucks auf Schweizer Strassen. Unterwegs sind die Wasserstofflastwagen von Hyundai für Firmen wie Coop, Migros, Traveco oder Galliker. «Wir sind bereits über 1,2 Millionen Kilometer in der Schweiz gefahren, und täglich kommen zirka 13'000 Kilometer dazu. Somit werden rund zehn Tonnen CO 2 täglich vermieden», erklärt Daniel Keller, COO der Hyundai Hydrogen Mobility AG. Ab Oktober werden dann weitere 140 Trucks ausgeliefert, darunter auch solche mit drei Achsen und damit einer höheren Nutzlast, die gerade in der Schweiz getestet werden.

Ein wichtiger Punkt bei der Verbreitung dieser Lastwagen nimmt das sogenannte Ökosystem ein. Gemeinsam mit Partnern soll so das Dilemma von Hyundai von Huhn und Ei durchbrochen werden. «Denn ohne Tankstellen kauft niemand einen Lastwagen und ohne Lastwagen baut niemand eine Tankstelle», hatte Keller bei der Markteinführung der Trucks erklärt. Inzwischen wurden nun schon einige weitere Wasserstofftankstellen in Betrieb genommen, beispielsweise in Geuensee und Rothenburg. Gleiches trifft aber auch auf die Wasserstoffproduktion zu. Die 2-MW-Elektrolyseanlage beim Laufwasserkraftwerk des Energiekonzerns Alpiq in Gösgen kann jährlich bis zu 300 Tonnen Wasserstoff aus erneuerbarer Energie produzieren. Dies reicht für zirka 40 bis 50 Lastwagen oder 1700 Autos.

Grüner Wasserstoff für 200 Lastwagen

Nun ist Alpiq an Plänen für eine weitere Anlage beteiligt: Im ehemaligen Unterwerk der EW Höfe in Freienbach (SZ) ist mit den Partnern EW Höfe und dem Tankstellenbetreiber Socar für rund 20 Millionen Franken der Bau der Stand heute grössten Elektrolyseanlage der Schweiz geplant, wie vergangenen Mittwoch bekanntgegeben wurde. Unter Elektrolyse versteht man die Zerlegung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mittels Strom. Jene in Freienbach ist eine von mehreren geplanten Elektrolyseanlagen in der Schweiz, auch jene in Gösgen soll ausgebaut werden.

«Wir sind von Wasserstoff als Schlüsselelement für eine emissionsarme, dekarbonisierte Mobilität und zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens überzeugt», erklärt ein Alpiq-Sprecher das Vorhaben. Mit den Brennstoffzellen-LKW werde in den nächsten Jahren zudem für eine rasch ansteigende Nachfrage gesorgt, die es zu bedienen gelte. Mittelfristig hätten zudem weitere Hersteller Produkte angekündigt, was zu einer deutlichen Nachfragebeschleunigung führen dürfte. Alleine Hyundai beabsichtigt bis 2025 1600 Brennstoffzellen-Lastwagen auf Schweizer Strassen zu bringen.