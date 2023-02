Wegen Joe Biden: ABB-Chef will Investitions-Anreize in Europa

Industrie Der ABB-Chef trommelt für Investitionsanreize in Europa – weil Joe Biden Firmen in die USA lockt Björn Rosengren fordert eine starke Antwort der EU auf das gigantische Subventionspaket von Präsident Joe Biden für die US-Industrie. Derweil wird auch Porsche Investor bei der E-Mobility-Sparte. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 02.02.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch verdient ABB mit dem Bau von Ladestationen kein Geld. Aber das starke Wachstum zieht prominente Drittinvestoren an. Bild: Christian Beutler/ Keystone

«Die EU tut gut daran, nervös zu sein», sagte ABB-Chef Björn Rosengren am Donnerstag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten, die primär die Jahresergebnisse des Elektrotechnikkonzerns zum Inhalt hatte. Der «Inflation Reduction Act», ein Gesetz, welches der US-Präsident Joe Biden im Augst 2022 offiziell mit dem Ziel unterzeichnet hatte, den USA ein schnelleres Erreichen der Klimaziele zu ermöglichen, entpuppte sich alsbald als Subventionsmaschine mit einem gigantischen Ausmass.

Mit 400 Milliarden Dollar will das Land in den kommenden zehn Jahren Investitionen in erneuerbare Energien und in die Elektromobilität fördern. Rosengren sagte: «Für ABB ist das eine gute Sache, wir sind in den USA gross im Geschäft.» Doch als Chef einer europäischen Firma und Bürger eines europäischen Landes hoffe er sehr darauf, dass die EU auf Bidens Vorstoss eine starke Antwort finde, fügte der Schwede an. «Der IRA wird viele Investitionen nach Amerika ziehen. Es ist deshalb extrem wichtig, dass auch Europa ein attraktives Investitionsprogramm anbietet.»

Björn Rosengren fordert Investitions-Anreize in Europa. Bild: Sebastian Magnani/ www.13photo.ch

Nach Einschätzung der EU-Kommission sind Investitionen in Höhe von Hunderten von Milliarden in klimafreundliche Technologien nötig, um den europäischen Industriestandort zu sichern. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentierte diese Woche Vorschläge zur Errichtung eines europäischen «Souveränitätsfonds». Auch die im Zuge der Coronakrise gelockerte Beihilferegeln, welche die Subventionspolitik der einzelnen EU-Länder regeln, sollen nach den Vorstellungen der Kommission bis 2025 nicht wieder verschärft werden.

Bemerkenswert ist der neue globale Subventionswettbewerb auch vor dem Hintergrund, dass sich die OECD-Staaten unter Führung der USA erst im Frühjahr 2021 auf die Einführung einer Mindestgewinnsteuer von 15 Prozent für Unternehmen geeinigt hatten, um den weltweiten Steuerwettbewerb einzudämmen.

Alles anzeigen

ABB profitiert als Herstellerin von Ladestationen für E-Fahrzeuge schon jetzt indirekt von grossen Investitionsprogrammen, die nicht nur in den USA den Betreibern von Ladestationen zugutekommen und einen raschen Ausbau der Ladeinfrastruktur zum Ziel haben. «E-Mobility», wie ABB ihre für das Geschäft mit Ladestationen zuständige Tochterfirma nennt, übt offensichtlich eine besondere Anziehungskraft auf grosse Investoren aus.

Erst im November hatten sich Interogo, der Investmentarm von Ike und Eva Maria Bucher-Haefner, milliardenschwere Erbin des Schweizer Autoimporteurs Walter Haefner, im Rahmen einer Privatplatzierung mit 200 Millionen Franken an E-Mobility beteiligt.

Turbulentes, aber erfolgreiches Jahr

Am Donnerstag vermeldete ABB mit dem Investmentarm von Porsche, dem Staatsfonds GIC aus Singapur und der britischen Technologiefirma Just Climate drei weitere prominente Drittinvestoren bei E-Mobility, die zusammen 325 Millionen Franken einbringen. Die fünf Drittinvestoren halten zusammen nun 20 Prozent aller E-Mobility-Anteile. ABB wolle die Firma unter der Bedingung günstiger Marktverhältnisse weiterhin mit bis zu 50 Prozent der Anteil an die Börse bringen, man sehe sich nach der beiden Finanzierungsrunden aber unter keinerlei Zeitdruck mehr, sagte Rosengren.

Derweil blickte der Manager auf ein turbulentes, nach eigener Lesart aber erfolgreiches Jahr zurück, in dem der Konzern offensichtlich eine gewisse Preismacht ausspielen und das Ziel einer Steigerung der Betriebsgewinnmarge auf mindestens 15 Prozent vorzeitig erreichen konnte. Der optische Gewinnrückgang um rund zwei Milliarden Dollar ist dem Wegfall der Desinvestitionserlöse aus dem Vorjahr geschuldet, weshalb der Konzern eine weitere Erhöhung der Dividende vornehmen kann.

Um auch grosszügigere Ausschüttungen wie ein potenziell neues Aktienrückkaufprogramm schuldenfrei finanzieren zu können, muss der Konzern im laufenden Jahr eine kräftige Verbesserung des Cashflows erreichen, der im Berichtsjahr um 60 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar gesunken ist. Zentrale Voraussetzung dafür ist ein rascher Abbau des pandemiebedingt weit über das gesunde Mass hinaus angeschwollenen Auftragsvorrates. Das könnte sich als schwieriges Unterfangen erweisen, wenn die Kundennachfrage nach einem verhaltenen Schlussquartal wieder kräftig anziehen sollte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen