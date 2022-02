ABB wie General Electric? Der Chef kontert

Konzern aufspalten Wie General Electric? ABB-Chef Rosengren kontert: Wer das behauptet hat «seine Hausaufgaben nicht gemacht» Ist ABB ein Konglomerat und ein Gemischtwarenladen, der sich aufspalten sollte wie der US-Konzern General Electric? Ein Grossaktionär legte dies nahe – ABB-Chef Rosengren spricht Klartext. Niklaus Vontobel 03.02.2022, 14.21 Uhr

Sieht seinen Konzern weit entfernt von einem Konglomerat: ABB-Chef Björn Rosengren Sebastian Magnani / www.13photo.ch

Wer behaupte, ABB sei wie General Electric ein Konglomerat, der habe wohl seine Hausaufgaben nicht gemacht. Björn Rosengren, seit zwei Jahren nun Chef von ABB, wählt deutliche Worte, wenn er es für nötig hält. Diese Zeitung hatte ihn darauf angesprochen, dass ein ABB-Grossaktionär den Industriekonzern kürzlich in die Nähe von General Electric gerückt hatte. Damals lautete die unzweideutig formulierte Botschaft: so wie sich der amerikanische Konzern General Electric nun entlang seiner Sparten aufspalte, solle es ABB auch tun.

Rosengren konterte am Donnerstag an der Bilanzmedienkonferenz. Konglomerate hätten typischerweise viele verschiedene Geschäfte in vielen verschiedenen Bereichen. Von einer solchen Konglomeratsstruktur habe sich ABB ohnehin schon vor sehr langer Zeit weg bewegt. Die aktuelle ABB sei das Ergebnis einer einjährigen Suche. Man wollte eine Antwort haben auf die Frage, was ABB eigentlich im Innern zusammenhalte, was ihr Firmenzweck sei oder auf Englisch ihr «Purpose».

Pionier will ABB laut diesem Firmenzweck sein und zwar in Automatisierung und Elektrifizierung. Als solcher will man mithelfen, Industrie zu verwandeln und die Energieprobleme der Welt zu lösen. Ob dieser hochfliegende Purpose den Aktionären tatsächlich reicht als Klammer für ABB, wird sich wohl in den kommenden Jahren im Aktienkurs von ABB zeigen.

«Todesglocke für Konglomerate»

Rosengren jedenfalls will auf dieser Grundlage betreiben, was heutzutage im Managerdeutsch gern «aktives Portfoliomanagement» genannt wird. Sprich: es wird verkauft, was nicht zum Firmenzweck passt, selbst wenn es hohe Margen abwirft. Es wird dazugekauft, was zum Firmenzweck passt, vor allem, wenn es viel Wachstum verspricht.

Mehrere Übernahmen pro Jahr will man darum stemmen. Hingegen werden drei Geschäftseinheiten gleich abgestossen. Und das Geschäft mit der Elektromobilität soll an die Börse gebracht werden, doch ABB wird die Mehrheit der Aktien behalten. So soll dieses Geschäft das nötige Kapital erhalten und den passendes CEO, um das hohe Wachstum meistern zu können, das in der Elektromobilität erwartet wird.

Ob diese Pläne auch Christer Gardell reichen, wird er wohl bald wissen lassen. Er ist Partner bei Cevian, einem schwedischen Investor und Grossaktionär von ABB. In dieser Funktion hatte er nahe gelegt, ABB sei wie General Electric ein überdimensioniertes Konglomerat. Wie General Electric es nun tut, sollte sich auch ABB aufspalten entlang seiner Sparten. «Mit General Electric als Vorbild» sei ABB gebaut worden, sagt Gardell der Nachrichtenagentur Bloomberg. Dessen Aufspaltung sei nun die «Todesglocke für Strukturen von Konglomeraten».

Mögliche Zerschlagung nach dem Vorbild von General Electric?

Auf ähnliche Weise provozierte Gardell in einem Interview mit der schwedischen Finanzzeitung «Dagens Industri». Er gab ABB ein neues Kursziel vor, nämlich ehrgeizige 50 Franken. Aktuell liegt der Aktienkurs bei etwas über 30 Franken. Und Gardell fügte an, dieses Ziel sei durchaus erreichbar. Dafür müssten sie allesamt als eigenständige Unternehmen an der Börse sein, die vier Geschäftsbereiche von ABB. Die Zeitungen von CH Media fassten den Vorstoss damals so zusammen: «Grossaktionärin spricht über eine mögliche Zerschlagung nach dem Vorbild von General Electric».

So tat Gardell wieder einmal das, was er schon so oft getan hatte: von der Seitenlinie eine kleine Bombe in Richtung ABB schleudern. Er hatte schon früh lauthals den Verkauf der Stromnetzsparte gefordert, wozu es dann tatsächlich kam. Gardell vertritt Cevian nicht im Verwaltungsrat von ABB. Diese Rolle hat Lars Förberg übernommen, über den sonstige hohe ABB-Vertreter immer nur lobende Worte verlieren. Förberg gibt wohl den lieben Polizisten, während Gardell von der Seitenlinie als böser Polizist immer mal wieder reinschreit.