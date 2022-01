Industrie Abgang von Schindler-CEO lässt viele Fragen offen – Aktienkurs taucht Der Sofortrücktritt von Thomas Oetterli als Schindler-CEO gibt Rätsel auf. Vor allem der Zeitpunkt des Abgangs irritiert. Der Konzern gibt sich bedeckt. Gregory Remez Jetzt kommentieren 24.01.2022, 18.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein gemächlich vorwärtsschreitender Riese. Das ist das Bild, das der Ebikoner Liftkonzern Schindler gerne in der Öffentlichkeit von sich zeichnet. Man denke in Dekaden, nicht in Quartalen, ist zuweilen an Konferenzen von den Verantwortlichen zu hören. Von kurzfristigen Trends lasse man sich nicht beeindrucken, schliesslich spielten globale Entwicklungen wie der Wolkenkratzerboom Schindler langfristig in die Hände. Diese Gelassenheit ist seit je eines der grossen Qualitätsmerkmale des Schweizer Traditionsunternehmens mit weltweit über 66'000 Mitarbeitenden in 100 Ländern.

Umso überraschender war es, als Schindler am vergangenen Freitag kurz nach Börsenschluss in einer Ad-hoc-Mitteilung kommunizierte, dass der seit 2016 amtierende Konzernchef Thomas Oetterli per sofort zurücktreten und durch seinen Vorgänger und aktuellen Verwaltungsratspräsidenten Silvio Napoli ersetzt werde.

Am 15. Januar 2016 stellte der Schindler-Konzern Thomas Oetterli (links) als CEO vor. Patron Alfred N. Schindler (Mitte) übergab damals das Verwaltungsratspräsidium an Silvio Napoli (rechts). Nun hat Napoli die CEO-Funktion von Oetterli per sofort übernommen. Bild: Manuela Jans-Koch

Angesichts des ungewohnten Vorgangs rätselte die Öffentlichkeit zum Wochenbeginn über die Gründe für den überraschenden und abrupten Abgang jenes Mannes, der Schindler 28 Jahre massgeblich mitgeprägt hat – die letzten zwölf in der Konzernleitung.

Rückstand auf Konkurrenz nimmt zu

An der Börse legte die Namenaktie von Schindler gleich nach dem Börsenstart am Montag einen regelrechten Tauchgang hin. Zwar erholte sie sich anschliessend wieder, verlor aber gegenüber dem Jahresanfang zwölf Prozent.

Marktbeobachter gaben sich in ihren Analysen dennoch grösstenteils optimistisch. «Die Kursreaktion ist aufgrund der guten langfristigen strukturellen Treiber zu heftig und hat sicherlich auch mit einer sehr schwachen Gesamtbörse an diesem Montag zu tun», sagte etwa Martin Hüsler, Schindler-Analyst bei der Zürcher Kantonalbank. Über die Gründe für den abrupten Abgang könne derzeit nur spekuliert werden. Fakt sei aber, dass sich unter CEO Oetterli die für den Konzern wichtige Ebit-Marge seit 2016 «nur seitwärts entwickelt» habe.

Tatsächlich hatte sich der Rückstand zu den Konkurrenten Otis und Kone in den letzten vier Jahren insbesondere bei den Margen wieder vergrössert; Konzernziel wäre das Gegenteil gewesen. Dennoch betonte Schindler auf Nachfrage, dass der CEO-Rücktritt nichts mit den zuletzt – auch pandemiebedingt – schwächeren Ergebnissen und den schwierigen Aussichten in Märkten wie China zu tun hat.

«Gäbe es negative Neuigkeiten bezogen auf unseren Abschluss, wäre dies ad-hoc-relevant und wir hätten es bekannt gegeben», führte eine Konzernsprecherin aus. Schindler wolle mit der Berufung von Verwaltungsratspräsident Silvio Napoli zum CEO lediglich «einfachere Führungsstrukturen» und «effizientere Entscheidungsfindungen» erreichen, um «die Defizite der Wettbewerbsfähigkeit noch schneller angehen zu können».

Offenbar soll der gemächliche Riese in Zukunft wieder agiler werden. Angesprochen darauf, dass die Zusammenlegung des CEO- und VRP-Postens unter dem Aspekt der «Corporate Governance» heute von vielen Investoren kritisch und als nicht mehr zeitgemäss angesehen wird, verwies die Sprecherin auf das «veränderte Marktumfeld». Dieses sei zuletzt noch komplexer geworden. «Darauf müssen wir dezidierter reagieren können. Wir antizipieren, dass diese Struktur bis zum Ende des Top-Speed-23-Programms bleibt.» Danach, in etwa zwei bis drei Jahren, sei angedacht, die beiden Funktionen wieder zu trennen.

«Hat sich nichts zu Schulden kommen lassen»

Weitere Details zum Ausscheiden von Thomas Oetterli, der wie Silvio Napoli als enger Vertrauter von Firmenpatron und «Chairman Emeritus» Alfred N. Schindler gilt, wollte der Liftkonzern am Montag nicht nennen und verwies auf die anstehende Bilanzmedienkonferenz vom 16. Februar 2022.

Dabei lassen insbesondere der Zeitpunkt des Abgangs und die Konzernkommunikation zahlreiche Fragen offen. Eine der drängendsten: Wenn es sich tatsächlich um einen rein operativen Entscheid handelt, wie Schindler betont, wieso konnte die Kommunikation dann nicht bis zur Bilanzmedienkonferenz in rund drei Wochen warten? Offensichtlich musste es schnell gehen, die Gründe dafür sind unklar. Noch.

Unbeantwortet bleibt auch die Frage, warum Oetterli seinen Posten per sofort räumen musste und keine Auslaufzeit erhalten hat, etwa bis Ende 2022, um einen «ruhigen» Wechsel zu ermöglichen. Gemäss der Sprecherin wurde der Entschluss im «gegenseitigen Einvernehmen von Verwaltungsrat und Herrn Oetterli» getroffen.

«Die Kommunikation eines solchen Wechsels ist ad-hoc-relevant und wurde daher direkt nach einer Verwaltungsratssitzung am Freitag bekanntgegeben.»

Ob Oetterlis Abgang mit der Übernahme des Präsidiums beim St.Galler Metallverarbeiter SFS zusammenhängt oder ob es gar zu einem Zerwürfnis mit Patron Alfred N. Schindler gekommen ist, liess die Sprecherin offen. Wichtig sei aber, dass sich der Ex-Schindler-Chef «nichts hat zu Schulden kommen lassen». Oetterli selbst war am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen