Industrie Benpac: Heidelberg verlangt Schadensersatz von 50 Millionen Euro Nach dem gescheiterten Gallus-Verkauf macht die Heidelberger Druckmaschinen AG nun Schadensersatzforderungen gegen die Stanser Benpac geltend. Diese sieht einer Klage gelassen entgegen. Christopher Gilb 10.06.2021, 17.00 Uhr

Der Gallus-Hauptsitz in St.Gallen: Über 400 Angestellte sollten an die Benpac übergehen.

Bild: Ralph Ribi (4. Januar 2021)

Ende Januar war der im Juli 2020 angekündigte Verkauf der St.Galler Gallus-Gruppe von der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) an die Nidwaldner Benpac Holding geplatzt. Der deutsche Konzern hatte danach angekündigt, Schadensersatzforderungen geltend machen zu wollen. Im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts von Heidelberg diese Woche wurde nun publik gemacht, welche das sind.

Gemäss Heidelberg ist in der Schweiz ein Betreibungsverfahren gegen den Benpac-CEO und -Verwaltungsratspräsidenten Marco Corvi persönlich in Höhe des «vertraglich pauschalierten Schadensersatzanspruchs von 50 Millionen Euro» anhängig. Basis dafür ist ein persönliches notarielles Schuldanerkenntnis, welches Corvi gemäss Heidelberg zur Sicherstellung des Kaufpreises im Dezember 2020 eingegangen war.

Auch Verfahren vor Schiedsgericht

Gleichzeitig macht der deutsche Konzern in einem Schiedsgerichtsverfahren in Deutschland einen Anspruch von 30 Millionen Euro geltend. Dieser richtet sich gegen die Firma, also die Benpac Holding AG. Ein solches Gericht ist bei Vertragsverhältnissen im internationalen Umfeld nicht unüblich. In einem Mediengespräch erklärte Heidelberg-Finanzchef Marcus A. Wassenberg, dass im Vertrag jeweils festgelegt werde, wo sich der Standort des Schiedsgerichts befinde. In diesem Fall hätten sich die Vertragsparteien für Deutschland entschieden. Zum Umstand, dass auf zwei Wegen Schadensersatz eingefordert werde, sagte Wassenberg: «In der Summe können wir den Betrag von 50 Millionen Euro nur einmal bekommen. So haben wir mehrere Quellen, die wir dafür nutzen werden.»

Was sagt Benpac zu den Forderungen aus dem Nachbarland? Die Nidwaldner Firma nimmt wie folgt Stellung: «Bei den Abschlussarbeiten zum Kauf der Gallus-Gruppe stiess die Benpac Holding AG auf fragwürdige Sachverhalte in den Vertriebsverträgen von Gallus. Dies veranlasste Benpac, vom Kauf von Gallus Abstand zu nehmen. Das war Heidelberg Druckmaschinen AG bereits im Oktober 2020 schriftlich angedroht worden. Aufgrund dieses Sachverhaltes sieht Benpac einer Klage der Heidelberg Druckmaschinen AG gelassen entgegen.»