Urner Dätwyler schüttelt Pandemie ab

Altdorf Dätwyler schüttelt Pandemie ab – und blickt zuversichtlich nach vorn Der Urner Industriekonzern hat nach Abschluss seiner Transformation mehr verdient. Im Vergleich zum Vorjahr waren die Absatzmärkte und die Produktion weniger stark von den negativen Auswirkungen der Pandemie betroffen. Auch der Ausblick ist positiv. Gregory Remez 18.02.2022, 09.46 Uhr

Blick in den Dätwyler-Produktionsstandort in Schattdorf. Bild: PD

Dätwyler konnte den Erlös im vergangenen Geschäftsjahr 2021 profitabel steigern. Der Umsatz wuchs um 3 Prozent auf 1,1 Milliarden Franken, wie der Urner Industriekonzern am Freitag mitteilte. Darin enthalten ist noch der Anteil des Onlinedistributors Reichelt, den Dätwyler per Ende des dritten Quartals an die Zuger Beteiligungsgesellschaft Invision verkauft hatte. Der Umsatzbeitrag von Reichelt für neun Monate betrug 154,1 Millionen Franken. Dank des Gewinns aus dem Verkauf stieg das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 234,2 Millionen Franken. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 194 Millionen Franken.

Neu fokussiert sich Dätwyler ausschliesslich auf systemkritische Elastomerkomponenten. Die Komponenten kommen etwa in der Gesundheits-, Auto- und Lebensmittelindustrie zum Einsatz. Zu den bekanntesten Anwendungen gehören beispielsweise die Kaffeekapseln von Nespresso.

Der Konzern mit Sitz in Altdorf hatte Ende 2019 eine strategische Neuausrichtung eingeleitet. 2020 verkaufte er die beiden Distributionsunternehmen für elektronische Komponenten, Distrelec und Nedis. Im vergangenen Jahr folgte schliesslich Reichelt.

2021 habe Dätwyler die strategische Transformation zum fokussierten Anbieter von systemkritischen Elastomerkomponenten erfolgreich abgeschlossen, sagte CEO Dirk Lambrecht am Freitag:

«Wir werden unseren Fokus jetzt verstärkt dem profitablen und nachhaltigem Wachstum widmen, um so unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen.»

Dazu gehörten unter anderem gezielte Akquisitionen, die auch zukünftig« einen geografischen Markt, eine neue Technologie oder ein verwandtes Produktsegment» erschliessen sollen.

Von höherer Impfstoff-Nachfrage profitiert

Im fortgeführten Geschäft ist es Dätwyler im vergangenen Geschäftsjahr gelungen, den Erlös deutlich zu steigern. So erzielten die beiden verbliebenen Bereiche Healthcare Solutions und Industrial Solutions mit einem währungsbereinigten Wachstum von 15 Prozent einen Rekordumsatz. Die dazugehörige Ebit-Marge verbesserte sich auf 16,9 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr seien die Absatzmärkte und die Produktion weniger stark von den negativen Auswirkungen der Pandemie betroffen gewesen, sagte Lambrecht. Der Geschäftsbereich Healthcare Solutions profitierte derweil von einer höheren Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen. Dätwyler stellt unter anderem Dichtungslösungen für vorgefüllte Spritzen, Verschlüsse für Flaschenbehälter für Medikamente oder andere Komponenten für die Blutentnahme oder für Kartuschen her.

Mit der im Dezember 2021 angekündigten Übernahme des chinesischen Unternehmens Yantai Xinhui Packing habe man eine wichtige strategische Lücke geschlossen, so das Management weiter. Damit sichere man sich einen direkten Zugang zum schnell wachsenden Healthcare-Markt in China sowie eigene Produktionswerke. Das Healthcare-Geschäft verfüge mit den beschichteten NeoFlex-Komponenten für Spritzen sowie mit weichen Trockenelektroden für die Messung der Aktivitäten von Gehirn, Herz und Muskeln in tragbaren Geräten über vielversprechende Zukunftsprojekte. Neben der Medizintechnik zeichnen sich für die Trockenelektroden etwa auch Anwendungen in den Bereichen Freizeit, Sport und Computerspiele ab.

Auch im Bereich Industrial Solutions ortet Dätwyler Wachstumspotenzial. So verzeichnete der Lebensmittelbereich 2021 trotz hoher Vorjahresbasis ein starkes Umsatzwachstum. Der Ausbau der Produktionskapazitäten am Standort Schattdorf, den sich der Konzern rund 80 Millionen kosten lässt, sollte noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Im Mobility-Geschäft will Dätwyler das Material- und Technologieportfolio weiterentwickeln und zeigt sich zuversichtlich, dass man die Transformation zur Elektromobilität nutzen kann, um «die «Komponentenzahl und den Umsatz pro Fahrzeug zu erhöhen.»

Höhere Dividende beantragt

Der Generalversammlung wird nun eine deutlich höhere Dividende beantragt. Konkret will das Unternehmen mit 4,20 Franken einen Franken je Inhaberaktie mehr zahlen. Je Namenaktie sollen 0,84 Franken bezahlt werden. Dätwyler begründet die Erhöhung mit dem «starken und nachhaltig profitablen Wachstum». Zur Wahl in den Verwaltungsrat wird Judith van Walsum, Finanzchefin und Leiterin IT bei Roche Diabetes Care, vorgeschlagen; Hanno Ulmer steht aus persönlichen Gründen für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Für das laufende Geschäftsjahr strebt Dätwyler für die Ebit-Marge trotz Kostensteigerungen für Rohmaterialien den unteren Wert des mittelfristigen Zielbands von 18 bis 21 Prozent an. Das Umsatzwachstum sollte auch 2022 den oberen Wert des mittelfristigen Zielbands von 6 bis 10 Prozent übertreffen.