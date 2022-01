Industrie Darum hat Pfisterer nach 65 Jahren den Standort Malters aufgegeben Was 1957 in Malters begann, geht nun im Kanton Schwyz weiter: Das Industrieunternehmen Pfisterer hat Dutzende Arbeitsplätze von Malters und Altdorf nach Küssnacht am Rigi verlagert. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 20.01.2022, 11.30 Uhr

In Malters ist ein Stück Industriegeschichte zu Ende gegangen. Die Pfisterer Switzerland AG hat per Ende 2021 den Standort im Kanton Luzern verlassen und die Arbeitsplätze nach Küssnacht am Rigi verlagert, wie der «Bote der Urschweiz» am Donnerstag berichtete. Am Standort in Malters an der Werkstrasse 7 wird weiterhin die Firma Sefag Components tätig sein. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Pfisterer-Geschäftsbereich, der 2016 an eine Gruppe von Privatinvestoren verkauft worden war.

Das erste Schweizer Werksgebäude der deutschen Firma Pfisterer im Jahr 1966 in Malters. Bild: PD

Zuletzt waren bei Pfisterer Switzerland in Malters rund 80 Personen tätig. Am neuen Standort in Küssnacht sind es nun rund 160, denn es kommen weitere rund 80 Arbeitsplätze hinzu, die Pfisterer vom Standort Altdorf nach Küssnacht verlegt hat und nun unter einem gemeinsamen Dach vereint sind. In Altdorf verbleiben das Hochspannungslabor und der Bereich Services mit insgesamt 30 Arbeitsplätzen.

Produktion wurde bereits 2017 ins Ausland verlagert

Pfisterer ist ein Hersteller von Elektrokomponenten für die sichere Stromübertragung. Isolatoren und Armaturen des Unternehmens kommen zum Beispiel in Freileitungen oder Kabelanschlüssen zur Anwendung. Das vor hundert Jahren gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart hatte 1957 mit der damaligen Sefag AG in Malters die erste Auslandsniederlassung gegründet. Der Luzerner Standort wuchs über mehrere Jahrzehnte. 1966 wurde der firmeneigene Werksneubau bezogen. Die Siebzigerjahre brachten Grossaufträge für Kabelverteilschränke und Niederspannungsleisten und ab 1997 folgten «wichtige Innovationen im Bereich der Freileitungstechnik und Silikon-Verbundisolatoren», wie einem Artikel im Mitteilungsblatt der Gemeinde Malters zu entnehmen ist. Mit der lxosil AG in Altdorf stiess zur Jahrtausendwende auch die Hochspannungskabel-Verbindungstechnik für Erdkabelsysteme zur Gruppe.

2015 erfolgte mit dem Entscheid der Verlagerung der Produktion von Malters nach Tschechien eine Redimensionierung: Die damalige Belegschaft in Malters schrumpfte mit der Aufgabe der Produktion im Jahr 2017 um die Hälfte von 200 auf 100 Angestellte. Seitdem konzentriert sich Pfisterer in der Schweiz auf das internationale Projektgeschäft und den lokalen Markt mit den Fachbereichen Verkauf, Entwicklung, Technikum, Labor, Service und Logistik.

In der Mitte der beiden bisherigen Standorte

Der neue Firmensitz der Pfisterer Switzerland AG in Küssnacht am Rigi. Bild: PD

Seit April 2021 ist Eduardo Santana Geschäftsleiter von Pfisterer Switzerland. Auf Anfrage begründet er den 2020 gefällten Entscheid, nach Küssnacht zu ziehen, so: «Bei der Umsiedlung nach Küssnacht ging es uns darum, einen Standort zu finden, der sowohl für die Luzerner als auch für die Urner Angestellten nicht zu weit weg war. Das ist uns mit dem geografisch zentral gelegenen neuen Standort in Küssnacht gelungen.»

Die Gemeinde Malters sei laufend über die geplanten Veränderungen durch Pfisterer informiert worden, sagte die Gemeindepräsidentin Sibylle Boos-Braun auf Anfrage. «Wir bedauern den Wegzug der Firma sehr, war sie doch lange der grösste Arbeitgeber in unserer Gemeinde. Auf der anderen Seite haben wir Verständnis für die Reorganisation und die Zusammenführung der beiden bisherigen Standorte.»

In Küssnacht will Pfisterer ausbauen. «Wir bauen ein neues Vertriebs- und Technologiezentrum auf – eine umfangreiche Investition, die die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Pfisterer-Gruppe steigern wird», liess sich Santana im Mitteilungsblatt der Gemeinde Malters zitieren.

