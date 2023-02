Sulzer: Russland-Rückzug drückt Gewinn - Vekselberg bleibt

Sulzer Der Russland-Exit sorgt für einen Gewinn-Einbruch bei der Vekselberg-Firma Konzernlenkerin Suzanne Thoma zeigt sich fürs laufende Jahr zuversichtlich. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 20.02.2023, 14.16 Uhr

Der Industriekonzern Sulzer hat sich von seinem Russland-Geschäft verabschiedet. Steffen Schmidt / KEYSTONE

Sie ist gekommen, um zu bleiben. Den im vergangenen Oktober ergatterten Sulzer-Chefposten jedenfalls gibt Suzanne Thoma nicht so schnell wieder ab. Ebenso wenig wie das Verwaltungsratspräsidium. «Wir haben mit der Suche nach einem neuen CEO noch nicht begonnen», sagte Thoma am Montag bei der Präsentation der Sulzer-Zahlen in Zürich. «Und wir werden damit noch eine Zeit lang nicht beginnen.» Zuerst gelte es, die neue Strategie zu erarbeiten und wenigstens teilweise umzusetzen.

Sulzer-Alleinlenkerin und wohl erste «Executive Chairwoman» der Schweiz: Suzanne Thoma. Sandra Ardizzone / WIR

Bis dahin führt Thoma den Industriekonzern im – aus Sicht guter Unternehmensführung alles andere als vorbildlichen – Doppelmandat. Thoma selbst spricht von einer «semipermanenten» Lösung. Die «Executive Chairwoman», für Frauen eine Premiere in der hiesigen Konzernwelt, dürfte folglich die Geschicke von Sulzer noch ein paar Jahre lenken.

Um das Machtgefüge wenigstens teilweise auszugleichen, gibt Thoma ein paar zentrale Mandate im Verwaltungsrat ab und bekommt mit dem Profi-Unternehmensberater Markus Kammüller in der Funktion als «Independent Lead Director» und Vizepräsident einen Mann zur Seite gestellt, der für etwas Kontrolle und Ausgleich sorgen soll.

Vekselberg bleibt – jedenfalls vorerst

Ebenfalls an Bord bleiben will Viktor Vekselberg, mit einem Anteil von knapp 49 Prozent mit Abstand auch heute noch Sulzers grösster Aktionär. Profitieren kann er allerdings nicht mehr von seiner Beteiligung: Denn seit die USA ihn 2018 mit Sanktionen belegt haben, kann er weder Aktien verkaufen noch Dividenden einstreichen. Loswerden will er sein Sulzer-Paket aber offensichtlich trotzdem nicht. Sulzer, das hat Thoma schon mehrmals wiederholt, würde eine allfällige Loskoppelung von Vekselberg «unterstützen». Die Suche nach einer Lösung jedoch scheint schwierig, kann doch eine Trennung nur mit Vekselbergs Zustimmung erfolgen.

Viktor Vekselberg will grösster Aktionär von Sulzer bleiben Mikhail Japaridze / TASS

Und so bleibt er für den Konzern ein Reputations- und Geschäftsrisiko, sollten etwa die Amerikaner ihr Sanktionsregime weiter verschärfen. Strategisch und operativ hingegen kann Sulzer gut mit dem langjährigen, mittlerweile kaltgestellten Ankeraktionär leben, kann er doch weder unliebsame Forderungen noch unrealistische Renditeziele aufstellen.

Rückzug aus Russland

Verabschiedet hingegen hat sich Sulzer von seinem Russland-Geschäft und auch aus Polen, das als einziges europäisches Land nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Sanktionen gegen Vekselberg erlassen und deshalb den Schweizer Industriekonzern auf die schwarze Liste gesetzt hat. Der Verkauf des Russland-Geschäfts an lokale Investoren sei ein komplizierter Prozess gewesen, der über sechs Monate gedauert habe, sagte Suzanne Thoma. Aber im Januar sei der Vertrag von beiden Seiten unterschrieben worden. Nun fehle nur noch die Zustimmung der russischen Behörden. Wie lange das dauert, sei unklar.

Finanziell gesehen hingegen ist der Ausstieg aus Russland für Sulzer vollzogen, was sich in den Zahlen von 2022 widerspiegelt. So ist im vergangenen Jahr der Reingewinn des Industriekonzerns mehrheitlich aufgrund des Russland-Ausstiegs und seinen Kostenfolgen von 140,7 Millionen im Jahr 2021 auf 28 Millionen Franken eingebrochen.

Zuversichtlich fürs laufende Jahr

Sonst zeigte sich die Sulzer-Spitze zufrieden mit dem Jahresabschluss: Der Bestellungseingang stieg um 9 Prozent auf 3,4 Milliarden, der Umsatz um knapp 2 Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Franken. Für das laufende Jahr zeigt sich Thoma vorsichtig optimistisch, sie geht von einem Umsatzplus von 7 bis 9 Prozent und einer Marge auf dem operativen Geschäft von über 10 Prozent aus.

Alle Bereiche verzeichnen gemäss dem Konzern, der weltweit an die 13’000 Mitarbeitende zählt, in den ersten Monaten steigende Bestelleingänge: Die beiden Hauptdivisionen, die Pumpen- ebenso wie die Dienstleistungssparte, entwickelten sich beide «vielversprechend». Gar überraschend hohe Wachstumsversprechen macht der Konzern für die kleinere Chemtech-Sparte, welche die Geschäfte mit den chemischen Reinigungs- und Trennungsprozessen bündelt und die schon 2022 um rund 15 Prozent zulegen konnte.

Die Firma sei gesund, sagte Thoma mehrmals. Dennoch will sie ihr eine neue Strategie verpassen. Denn sie erkennt für Sulzer Wachstumschancen im Umbau des Energiesektors, in den Auflagen nach mehr Nachhaltigkeit und geringerem CO 2 -Ausstoss. Egal ob in der Erdölindustrie, bei der Herstellung von Bio-Ethanol, beim chemischen Recycling von Plastik oder bei der Abwasseraufbereitung: Sulzer ist dabei. Zwar nicht beim gesamten Wertschöpfungsprozess, aber bei ein paar Schritten, welche den Unterschied ausmachen, wie es Thoma formuliert. Und bei den Schritten, die Gewinn versprechen.