Industrie Die Aufspaltung von General Electric fällt an der Börse durch – das Unternehmen bleibt dennoch gelassen

Hat durch die Krise an Strahlkraft verloren: Das Logo von General Electric Goh Seng Chong / Bloomberg

Grosse Deals wecken grosse Erwartungen. Und von solchen Megadeals gab es zuletzt eine Häufung. Toshiba, ein 140 Jahre altes japanische Konglomerat, will sich in drei Firmen aufteilen. Johnson&Johnson, ein 135 Jahre alter US-Pharmakonzern, trennt sich von seinem Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten und anderen Gesundheitsprodukten. Zuvor hatten etwa die Industriekonzern ABB oder Siemens wichtige Sparten abgestossen. Doch bei einem der grössten Deals überhaupt zeigt sich: auf Begeisterung kann schnell Ernüchterung folgen.

General Electric hatte im November seine Aufspaltung bekannt gegeben. Noch 20 Jahre zuvor war die amerikanische Industrieikone die wertvollste Firma der Welt. Nun sah Chef Larry Culp keinen anderen Ausweg mehr, als die Zerlegung in drei separaten Einheiten. Es fehlte nicht an Getöse, Brimborium und sonstigem Tamtam.

«Epochal» sei das, meinte ein Private-Equity-Partner in der «Financial Times». Denn es bedeute für die Geschäftsstrategie von Konglomeraten nichts weniger als ein «Todesurteil». Ein Analyst der Grossbank UBS glaubte, er erkenne einen der bedeutendsten Turnarounds in der Wirtschaftsgeschichte. Er und viele seiner Kollegen gaben General Electric eine bessere Bewertung. Und Culp selber tat sein Bestes, neue Zuversicht zu wecken. Es entstünden drei Unternehmen, die «herausragend und weltweit führend» seien. Damit bereite sich der 129 Jahre alte Konzern vor, um ein weiteres Jahrhundert an der Spitze zu stehen.

Die kalte Schulter gezeigt bekommen

Die Börse reagierte kühl. Nur kurze Zeit ging der Kurs in die Höhe. Dann ging es abwärts, obschon der Gesamtmarkt zulegte. Anfang Dezember war es ein Minus von 12 Prozent. Der unerwartete Kursverlust wurde von Bloomberg aufgegriffen. Der Nachrichtendienst rechnete vor, es seien rund 15 Milliarden Dollar an Börsenbewertung verloren gegangen. «Die Börse zeigt Culps grossen Plänen die kalte Schulter».

Seither ist der Wertverlust in dieser Grössenordnung verblieben. Was Culp einen «entscheidenden Moment» in der Geschichte einer amerikanischen Industrieikone nannte, scheint der Börse bestenfalls einerlei zu sein. Für das Ausbleiben jeglicher Begeisterung gibt es verschiedene Erkläransätze.

Larry Culp während einer Medienkonferenz im November 2019. Boston Globe

So könnte es schlicht zu früh sein. Die Börsianer schauen erst, was Culp genau tun wird. Denn seine Pläne waren noch arm an Details und die Aufspaltung kommt noch lange nicht. Erst im Jahr 2023 werden alle Geschäfte rund um das Thema «Gesundheit» abgetrennt. Und erst Anfang 2024 soll für das Energiegeschäft der Zeitpunkt gekommen sein.

Gegen diesen Erkläransatz spricht die Erfahrung aus anderen industriellen Abspaltungen. Wie Bloomberg schreibt, hat sich die Deutsche Bank rund zwanzig solcher Transaktionen angeschaut. Nachdem die Pläne jeweils bekannt gegeben wurden, blieb es sonst ruhig, die Kurse bewegten sich kaum. So sieht der Normalfall aus. Was sich bei General Electric abspielt, ist demnach eher ungewöhnlich: Der Normalfall wird deutlich unterboten. Die Investoren trauen den Plänen von Culp anscheinend nicht so recht.

Bei General Electric will man sich nicht verrückt machen lassen. Eine Sprecherin sagt auf Anfrage: «Unser Fokus liegt auf der Umsetzung des kürzlich vorgestellten Plans zur Realisierung des vollen Potenzials unserer Geschäftseinheiten.»

Noch immer ein Gemischtwarenladen

Eine andere Erklärung für den Börsenflop von General Electric wäre: Auch nach der Aufspaltung verbleiben drei Einheiten, die eher Gemischtwarenläden ähneln, als den «fokussierten» Unternehmen, die Culp versprochen hat. Das gilt besonders für die Energiesparte, umsatzmässig die grösste aller drei Sparten. In der «Financial Times» wurde sie von einem Übernahmespezialisten so beschrieben: Ein «Sammelsurium von voneinander losgelösten Geschäften».

Der Börse mag dies nicht gefallen, doch Private-Equity-Käufern umso mehr. Die Aufspaltung von General Electric habe in der Branche einen «Kaufrausch» ausgelöst, weiss die Finanzpresse. Vor allem das Sammelsurium in der Energiesparte hat es ihnen angetan. Jedes einzelne dieser Geschäfte sei perfekt geeignet, um von der Börse genommen und von privaten Käufern gehalten zu werden.

In der Schweiz hängen an besagter Energiebranche noch immer über 2000 Arbeitsplätze. Für sie dürfte der Kaufrausch eher Nachteile bringen, wie auch eine deutsche Studie festhält. Von Private-Equity-Firmen gekaufte Unternehmen werden mit vergleichsweise hohen Schulden beladen. Ihre Arbeitsplätze werden eher abgebaut oder weniger aufgebaut. Es kommt schneller zum Weiterverkauf, was neue Unsicherheit bringt. Die Kultur im Unternehmen wandle sich. Aus «geduldigen» werden «ungeduldige» Investoren.

