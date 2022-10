Suzanne Thoma wird Chefin bei Sulzer

Industrie «Einmalige Chance» im doppelten Sinne: Suzanne Thoma übernimmt bei Sulzer auch operativ das Zepter Der neue Sulzer-Chef ist nach neun Monaten wieder weg. Verwaltungsratspräsident Suzanne Thoma erklärt, was sich jetzt ändern wird. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat viel vor: Sulzer-Lenkerin Suzanne Thoma. Bild: Sandra Ardizzone/ WIR

Am Anfang rumpelt es jeweils gewaltig. Kaum übernimmt Suzanne Thoma das Zepter, rollen in der Teppichetage die Köpfe. Das war beim Energieunternehmen BKW so, und das ist nun auch beim Industriekonzern Sulzer so. Auch hier wurde innert weniger Monate fast die gesamte Geschäftsleitung ausgetauscht. Der erste Chef dankte schon vorsorglich ab, kaum war klar, dass Thoma das Verwaltungsratspräsidium übernehmen soll. Der zweite muss jetzt weichen und seinen Stuhl der Präsidentin überlassen.

Frédéric Lalanne hatte den Chefposten erst im Februar vom langjährigen Sulzer-CEO Greg Poux-Guillaume übernommen, neun Monate später ist für ihn schon wieder Schluss. Thoma wird fortan Sulzer als Chefin und Verwaltungsratspräsidentin in Personalunion führen. «Es ist eine Übergangslösung», wie Thoma im Gespräch mit CH Media betont. «Aber keine kurze.» Um die Nachteile des gemäss guter Unternehmensführung alles andere als gerne gesehene Doppelmandat etwas abzumildern, soll der Sulzer-Verwaltungsrat aufgestockt und mit einem starken, unabhängigen Vizepräsidenten, einem sogenannten «Lead Director», ergänzt werden.

Neue Chance im Spannungsfeld zwischen Energieknappheit und Energieumbau

Grund für Suzanne Thomas Inthronisierung ist ein «Handlungsbedarf», welcher der Verwaltungsrat angesichts des sich «nachhaltig verändernden Marktumfeldes» geortet haben will. Er fordert nun eine «umfassende Prüfung und Neuausrichtung der Strategie». Thoma selbst erkennt für Sulzer neue Chancen im neu entstandenen Spannungsfeld zwischen den in der aktuellen Energiekrise gestiegenen Ansprüchen an die Versorgungssicherheit und den nach wie vor klimapolitischen Notwendigkeiten, den CO 2 -Ausstoss zu reduzieren:

«Wir müssen die beiden, sich scheinbar widersprechenden Ziele verbinden.»

Stichworte dazu sind eine deutlich gesteigerte Energieeffizienz, bessere industrielle Abwasserreinigung, Kreislaufwirtschaft oder Biopolymere, also Kunststoffe, die nicht aus fossilen, sondern aus Zellen eines lebenden Organismus hergestellt werden.

In all diesen Bereichen könne Sulzer mit seinen Technologien und Produkten einen grossen Beitrag leisten, sagt Thoma. Es gebe viele Entwicklungsperspektiven, «aber man muss es richtig machen». Und sie ergänzt: «Wir haben jetzt eine einmalige Chance.»

Abspaltungen wie Medmix dürfte es sobald keine mehr geben

Was das genau bedeutet und wie dadurch das Sulzer-Organigramm verändert werden könnte, will die designierte Chefin jetzt noch nicht beantworten. «Zuerst kommt die Strategie und dann die Struktur.» Sie verspricht aber konkrete Antworten, erste sollen Mitte 2023 vorliegen. Klar ist aber jetzt schon: Es soll nicht alles auf den Kopf gestellt werden. «Wir müssen Sulzer nicht neu erfinden, sondern weiterentwickeln», sagt Thoma.

Ihr schwebt eine Entwicklung von «Sulzer als Ganzes» vor. Die Zeiten, in denen Sulzer Geschäftsfelder entwickelt und dann wieder verkauft hat, dürften vorerst vorbei sein. Eine Abspaltung wie jüngst bei der Präzisionsgeräte-Sparte Medmix, die seit September 2021 als eigenständiges Unternehmen an der Börse kotiert ist, dürfte es deshalb nicht so schnell wieder geben.

Der per Ende Oktober abtretende Chef Lalanne führte auch die für Sulzer gewichtige Pumpensparte. Seine Nachfolge auf diesem Posten soll noch bis Ende Monat bekannt gegeben werden.

BKW-Umbau als Leistungsausweis

Die 60-jährige Managerin musste sich sicher nicht lange überlegen, ob sie die für sich einmalige Chance bei Sulzer ergreifen will. Erstens schlägt das Herz der promovierten Chemieingenieurin für die Industrie, und zweitens gestaltet sie gerne. Der Drang zum operativen Geschäft war es auch, der manch externen Beobachter zweifeln liess, ob sich Thoma mit ihrer strategischen Aufgabe als Verwaltungsratspräsidentin zufriedengeben werde. Von CH Media im vergangenen Dezember darauf angesprochen, sagte sie «Ich weiss dann schon, wo die Grenzen sind.» Und sie ergänzte:

«Aber am Ende zählt das Resultat, es geht nicht um Egos, sondern um das Unternehmen.»

Auch jetzt argumentiert Thoma mit dem Unternehmen: «Es geht nicht um Leute, es geht darum, dass Sulzer nicht nur ein Unternehmen mit einer langen Geschichte ist, sondern auch eines mit Zukunft.» Aber sie räumt ein: «Es hat sicherlich nicht geschadet, dass ich schon mal eine Neupositionierung eines Unternehmens gemacht habe.» Und das mit ansehnlichem Erfolg: In ihren neun Jahren als BKW-Chefin hat sie das nach der Katastrophe von Fukushima arg gebeutelte Unternehmen neu aufgestellt, hat Umsatz und Betriebsergebnis gesteigert, eine Dienstleistungssparte aufgebaut, rund 130 Firmen aufgekauft, die Zahl der Mitarbeitenden auf 10’500 verdreifacht – und den Aktienkurs vervierfacht.

Ankeraktionär mit Reputationsrisiko

Für Unruhe bei Sulzer sorgen nicht nur die Personalrochaden an der Spitze, sondern auch die Reputationsrisiken, die vom Hauptaktionär ausgehen, dem russischen Oligarchen Viktor Vekselberg. Dieser steht bereits seit 2018 auf einer US-Sanktionsliste, was auch Sulzer kurzfristig in Bedrängnis brachte. Um den Industriekonzern mit Sitz in Winterthur wieder aus der Geiselhaft zu befreien, musste Vekselberg damals in einer Nacht- und Nebelaktion ein Aktienpaket abstossen und so einen Anteil an Sulzer von über 60 Prozent unter die magische Grenze von 50 Prozent drücken.

Damit war das Problem gelöst – jedenfalls vorläufig, wie spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine klar wurde. Zwar steht Vekselberg auf keiner neuen Sanktionsliste, doch das kann sich jederzeit ändern, wie der Fall von Polen zeigt: Dort landete Vekselberg vor einigen Monaten auf einer nationalen Sanktionsliste – und Sulzer musste in der Folge seine Geschäfte dort schliessen. «Die heutige Aktionärsstruktur ist eine Herausforderung für Sulzer», sagt Thoma. «Wir suchen nach Lösungen.» Solche gebe es aber nur in Absprache mit dem Ankeraktionär. Das wird nicht einfach. Aber das ist Suzanne Thoma recht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen