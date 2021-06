Emmi baut eines der modernsten Käsereigebäudes Europas

Industrie Emmis «50-Millionen-Franken-Wette» auf die Zukunft des Schweizer Käses In Emmen baut Emmi eines der modernsten Käsereigebäude Europas. Derzeit brummt das Geschäft mit Luzerner Rahmkäse, Kaltbach und Co. Doch was bringt die Zukunft? Christopher Gilb 24.06.2021, 16.35 Uhr

Baustelle der neuen Käserei, direkt hinter dem bestehenden Käsereigebäude. Bilder: Pius Amrein (Emmen, 24. Juni 2021)

Auf dem Areal der grössten Schweizer Milchverarbeiterin in Emmen herrscht grosse Betriebsamkeit an diesem Donnerstagvormittag. Es wird gehämmert, Baumaterial wird zu seinem Bestimmungsort geschleppt und ein Kran schwenkt von einer Seite zur anderen. Direkt hinter dem bestehenden, 40 Jahre alten Käsereigebäude baut Emmi hier für 50 Millionen Franken ein neues. Es wird eines der modernsten Käsereigebäude Europas, wie Marc Heim, Leiter der Division Schweiz, an der symbolischen Grundsteinlegung am Donnerstag sagte.

Unmittelbar nach Erhalt der Baubewilligung Mitte November 2020 wurde mit den Arbeiten dafür begonnen. Seither wurde ein neuer Parkplatz gebaut, um auf dem bisherigen Lastwagenparkplatz mit dem Tiefbau starten zu können. Der Aushub und die Bohrung von rund 150 Pfählen konnten nun im Mai abgeschlossen werden. Nach der Fertigstellung des Fundaments steht als Nächstes der Start der Hocharbeiten an.

Modern, papierlos und ressourcenschonend

Entstehen soll eine moderne wie auch ressourcenschonende Grosskäserei. Dank Digitalisierung soll sie gänzlich papierlos funktionieren. Zudem werden diverse Wärmerückgewinnungsmöglichkeiten realisiert, «um auch diesbezüglich einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu machen», wie die Verantwortlichen ausführten. Fertiggestellt werden soll das eigentliche Käsereigebäude schon bis Ende des laufenden Jahres. Die Inbetriebnahme – zuerst im Parallelbetrieb mit der bestehenden Käserei – sei dann auf Ende 2022 geplant.

So soll die neue Käserei dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Doch Sinn des Neubaus ist nicht nur, die bestehende Käserei zu ersetzen. Er soll auch die Produktionskapazitäten erhöhen, denn das Geschäft mit dem Schweizer Käse brummt. Und Emmi stösst an Kapazitätsgrenzen. 2020 verzehrte jede Schweizerin und jeder Schweiz im Schnitt 23 Kilogramm Käse. Damit hat der Käsekonsum pro Kopf um insgesamt 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugenommen.

Zu den gefragtesten Käsesorten gehört der Luzerner Rahmkäse von Emmi. Obwohl schon seit 50 Jahren produziert, «wächst und wächst und wächst der Absatz weiter», so Schweiz-Chef Marc Heim. Dieses Jahr werde Emmi erstmals deutlich über 1000 Tonnen davon im Inland absetzen, ein neuer Rekord. Der Bau der neuen Fabrik sei deshalb auch ein klares Bekenntnis zum Standort Emmen und den damit zusammenhängenden Stellen. Denn mit so einem Projekt sei klar, dass die Arbeitsplätze der 580 Angestellten in Emmen gesichert seien und allenfalls sogar weitere Stellen entstehen würden.

Auch in Deutschland mit Rekordabsatz

Denn nicht nur in der Schweiz läuft der Käse gut. In Deutschland beispielsweise werde Emmi erstmals knapp an die 1000-Tonnen-Marke herankommen, so Heim. Dort wird der Rahmkäse mit angepasster Rezeptur unter dem Namen Kaltbach Creamy verkauft. Sowieso ist der Export wichtig für die Milchverarbeiterin aus dem Kanton Luzern. Knapp 50 Prozent des Käses wird ins Ausland exportiert.

Für Othmar Dubach, den langjährigen Leiter des Geschäftsbereichs Käse und Molkereiprodukte Schweiz, ist der Bau der neuen Fabrik deshalb auch eine «50 Millionen Franken teure Wette auf die Zukunft des Schweizer Käses». Und dieser sei nicht gerade dafür bekannt, günstig zu sein, schliesslich sei er «aus guter Schweizer Milch gemacht».

Doch der Schweizer Markt sei nicht gross genug, um all das, was produziert wird, auch verkaufen zu können, gibt Dubach zu bedenken. «Deshalb sind wir auch in Zukunft darauf angewiesen, dass wir exportieren können, und dafür brauchen wir Rahmenbedingungen.» Damit nahm er wohl auch Bezug auf das gerade gescheiterte Rahmenabkommen mit der EU – ein Kommentar, der als kleine Mahnung in Richtung Bundesbern verstanden werden durfte.