Industrie Ende einer Ära: Heinz M. Buhofer zieht sich aus dem Verwaltungsrat von Metall Zug zurück Der Mehrheitsaktionär der Zuger Unternehmensgruppe hat das Pensionsalter erreicht. In wichtigen Bereichen wie dem Tech Cluster Zug wird Buhofer weiterhin Kontrollfunktionen wahrnehmen. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 06.12.2021, 16.30 Uhr

Am Montagmorgen hat die Metall Zug AG auf die nächste Generalversammlung zwei Rücktritte im Verwaltungsrat angekündigt: einerseits ABB-Konzernleitungsmitglied Peter Terwiesch, der seit 2010 im Verwaltungsrat der Zuger Industriegruppe sitzt. Er wird 2022 als neues Verwaltungsratsmitglied der Hilti Group vorgeschlagen. Anderseits Patron Heinz M. Buhofer, der zusammen mit weiteren Familienmitgliedern insgesamt 67,5 Prozent der Stimmrechte der Metall Zug AG hält. Buhofer, Teil der vierten Generation der Gründerfamilie, war 1997 in den Verwaltungsrat gewählt worden. Während sieben Jahren war der 65-Jährige dessen Präsident, von 2002 bis 2008 zudem CEO der Metall Zug AG. Den Rücktritt begründet er mit dem Erreichen des Pensionsalters.

Patron Heinz M. Buhofer an einer Generalversammlung im Mai 2018. Bild: Werner Schelbert, Zug

Der Zeitpunkt der Ankündigung von Buhofer kam für das Unternehmen zwar überraschend, wie CFO Daniel Keist auf Nachfrage sagt. Aufgrund der Statuten hätte er erst mit 70 Jahren ausscheiden müssen. Buhofer habe aber bereits in seiner Rede an der Generalversammlung 2020 angedeutet, dass er nicht bis zur statutarischen Grenze im Amt bleibe. Bereits als der Firmenpatron 2019 das Verwaltungsratspräsidium an Martin Wipfli übertragen hatte und in die Bresche sprang, um interimistisch die Leitung der Haushaltsgerätespalte V-Zug bis zu deren Abspaltung 2020 zu übernehmen, hatte sich begonnen abzuzeichnen, dass er sich nach Abschluss des Grossprojekts gänzlich zurückzieht. «Heinz M. Buhofer wird alles loslassen», antwortete Wipfli damals auf eine entsprechende Frage von «The Market» vielsagend.

Unternehmen durchläuft eine Transformation

Das einstige Industriekonglomerat Metall Zug hat in den letzten Jahren einen Transformationsprozess eingeleitet, weg vom Mischkonzern hin zu einer Finanzholding und Beteiligungsgesellschaft, mit mehr Spielraum für die einzelnen Unternehmensteile. «Wir haben die Abmachung, dass Herr Buhofer dem Verwaltungsrat künftig alle Freiheiten lassen wird, die neue Strategie wertschöpfend umzusetzen», ergänzte Wipfli gegenüber «The Market» noch. Schon bei der einstigen Tochterfirma Zug Estates hatte Buhofer sich zuerst aus dem Präsidium zurückgezogen, blieb dann kurz einfaches Mitglied und verliess das Gremium danach komplett.

Als kompletten Rückzug will Finanzchef Daniel Keist den Schritt von Buhofer jedoch nicht verstanden wissen, so werde dieser beispielsweise im Verwaltungsrat des Tech Clusters Zug bleiben. Auf dem Firmenareal in der Stadt Zug entsteht ein neues Quartier mit Wohnungen und Firmen. Laut Keist für Metall Zug in den nächsten Jahren mit Investitionen von weit über 100 Millionen Franken einer der wertschöpfungsstärksten Bereiche. Und auch im Verwaltungsrat der Belimed AG bleibt Buhofer. Diese baut für Spitäler Desinfektionsanlagen und gilt als Sorgenkind der Gruppe, das noch nicht dort sei, wo man es haben wolle. «Bei den wichtigen Projekten bleibt Buhofer also dabei», so Keist.

So sieht es auch Analyst Martin Hüsler von der Zürcher Kantonalbank: Als Grossaktionär werde Heinz M. Buhofer weiterhin die Fäden der Gruppe in der Hand halten und für die Weiterentwicklung der Gruppe verantwortlich sein, schreibt er. Derzeit besteht die Metall-Zug-Gruppe aus fünf Geschäftsbereichen, darunter unter anderem Medical Devices (Haag-Streit-Gruppe) oder Technologycluster & Infrastructure, wozu die Tech Cluster Zug AG gehört, und beschäftigt weltweit rund 3000 Mitarbeitende.

Buhofer setzte auf Nachhaltig- und Langfristigkeit

Trotzdem, wie Metall Zug selbst in einer Mitteilung schreibt, geht mit dem Ausscheiden von Heinz M. Buhofer aus dem Verwaltungsrat eine Ära beim Zuger Industriekonzern zu Ende. Heinz M. Buhofer habe das Gesicht von Metall Zug stark geprägt und sei als Patron immer ein präsenter Garant nicht nur stetiger und langfristiger Wertgenerierung, sondern auch für die auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichteten Werte der Gruppe gewesen. Sein Verständnis von Unternehmertum habe er prägnant im Verhaltenskodex zum Ausdruck gebracht: «Ein Erfolg ist nur dann ein Erfolg, wenn er auf faire und ehrliche Weise erarbeitet wird.»

Wie es nun im Verwaltungsrat weitergeht, ist noch nicht bekannt. «Weil Heinz M. Buhofer soeben informiert hat, dass er für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung steht, steht auch eine allfällige Nachfolge noch nicht fest», so Finanzchef Daniel Keist. Er könne sich aber auch vorstellen, dass die beiden freien Posten nicht neu besetzt werden. «Ohne die beiden hat der Verwaltungsrat noch vier Mitglieder, das hatte er bis vor einigen Jahren auch schon.» Über den Familienvertrauten und aktuellen Verwaltungsratspräsidenten Martin Wipfli werde zudem Sorge getragen, dass die Werte von Heinz M. Buhofer weiterhin stark ins Unternehmen einfliessen würden.

