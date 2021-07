Wie Corona die Arbeitswelt verändert

Industrie Bewerber aus Genf statt Wolhusen: Wie Corona die Rekrutierung von Angestellten verändert Durch die Erfahrungen der Coronapandemie und der digitalen Arbeit öffnen Firmen zunehmend den Radius, in dem sie Bewerber suchen. Andere stellen sogar schon unabhängig vom Standort ein. Christopher Gilb 27.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Anfang Juli hat das Traditionsunternehmen Geistlich Pharma in Wolhusen einen neuen CEO. Im Interview mit unserer Zeitung kam Ralf Halbach auch aufs Homeoffice zu sprechen, das durch die Coronapandemie zwischenzeitlich in vielen Firmen mehr oder weniger freiwillig zur neuen Norm wurde. «Früher war Homeoffice eine Ausnahme, heute zeigt sich: Die Angestellten arbeiten dort mindestens gleich gut», sagte Ralf Halbach.

Ralf Halbach Bild: Pius Amrein



Und auf die Nachfrage, ob diese Erfahrung bei Geistlich auch das System der Rekrutierung neuer Angestellten verändern könnte, wenn diese auch problemlos zu Hause arbeiten können und der Wohnort an Bedeutung verliert, antwortete er: «Ich denke schon, dass sich zukünftig der Radius für potenzielle Kandidaten erweitert. Nicht für jede Stelle, es gibt Stellen, da müssen die Leute auch physisch vor Ort sein können. Bei einigen, beispielsweise im Bereich Zulassungsmanagement, könnte die Person aber auch in Genf wohnen. Da reicht es, wenn sie punktuell in die Firma kommt.

Für KMU bleibt der Wohnort wichtig

Genf statt Wolhusen: Hat die Coronapandemie also dazu geführt, dass Bewerberinnen und Bewerber sich künftig weniger überlegen müssen, ob ein neuer Arbeitsplatz in annehmbarer Zeit erreichbar ist? Und wird wiederum für Firmen die Frage nach dem Wohnort ihrer Mitarbeiter weniger wichtig?

Umziehen, Pendeln oder Homeoffice: Wie wichtig ist der Wohnort von Bewerberinnen und Bewerbern in Zukunft noch? Bild: Uwe Umstätte/Imago

Markus Theiler zeichnet ein differenzierteres Bild. Der Geschäftsführer der Jörg Lienert AG, die auf die Selektion von Fach- und Führungspersonen spezialisiert ist, bestätigt, dass Firmen bei der Besetzung neuer Stellen durch die Erfahrungen der Coronapandemie grundsätzlich «geografisch etwas offener» werden. «Wir hören oft, die Mitarbeitenden müssten zukünftig noch an drei oder vier Tagen vor Ort sein. Das schafft natürlich neue Möglichkeiten, wenn jemand nicht mehr jeden Tag pendeln muss.» Auch würden sich öfters Bewerber für Stellen interessieren, die weiter weg von ihrem Wohnort sind, verbunden mit der Frage nach dem Homeoffice-Regime. Theiler sagt:

«Aber nichtsdestotrotz wird von unseren Kunden nach wie vor sehr viel Wert auf physische Präsenz vor Ort gelegt.»

Gerade für KMU sei es wichtig, dass die zukünftigen Mitarbeitenden eine gewisse Nähe zur Region haben, um das entsprechende Kundenverständnis mitzubringen, und zu wissen, in welchem Umfeld sich das Unternehmen bewegt, etwa mit welchen Ämtern und Behörden es zu tun hat. Zudem seien es seiner Einschätzung nach nur bestimmte Berufsfelder, die auch effizient aus der Distanz bearbeitet werden können. «In Funktionen, in denen Teams sehr eng und flexibel zusammenarbeiten, wäre der Führungsaufwand längerfristig zu gross, wenn die Leute räumlich getrennt sind und sich nur bedingt persönlich sehen und austauschen können», so Theiler.

Internationale Konkurrenz um die Stelle

Genf oder Wolhusen? Bei Also mit Hauptsitz Emmen lautet die Frage eher: Innerschweiz, IJsselmeer oder Baltikum? Der internationale IT-Grosshändler hat Ende Juni bekanntgegeben, schrittweise über 100 Technologie- und Sales-Spezialisten einstellen zu wollen. Wo diese wohnen, sei egal. «Wir arbeiten immer noch sehr stark mobil. Das sehen wir gleichzeitig als grosse Chance für uns und neue Mitarbeitende», schreibt eine Sprecherin. Entsprechenden Bewerbern könne eine gemeinsame Perspektive geboten werden, egal ob sie in der Innerschweiz, am IJsselmeer oder im Baltikum beheimatet sind. «Sprich: Wir stellen unabhängig vom Standort ein.»

Tom Brunner.

Bild: Manuela Jans-Koch

Also-Schweiz-Chef Tom Brunner ergänzt: Dass Angestellte auch nach der Coronapandemie ihre Aufgaben, wo sie möchten, erledigen können, macht sozial und ökologisch absolut Sinn. Wir sind nun technologisch so aufgestellt, dass das in vielen Jobs problemlos möglich ist, und sehen keinen Grund die Uhr zurückzudrehen.» Es sei zwar wünschenswert, dass sich dann im jeweiligen Land des Bewerbers oder Bewerberin auch ein Standort von Also befindet. Pflicht sei es aber nicht.

Genau darin sehen aber zwei Wissenschafter der Universität Basel eine gewisse Gefahr. Ihre Befürchtung, die sie in einem Gastbeitrag für die NZZ dargelegt haben: «Die Gewinner von heute könnten die Verlierer von morgen sein.» Denn bei allen Berufen, bei denen man höre, das Homeoffice funktioniere erstaunlich gut, könne grundsätzlich auch ein entsprechendes Potenzial zum Offshoring verortet werden, also der Verlagerung ins Ausland beispielsweise in ein Billiglohnland. Als möglich betroffene Tätigkeiten führen sie Bürokräfte im Bereich Lohnbuchhaltung oder Führungskräfte im Bereich Finanzen, aber auch IT-Mitarbeitende auf.

Wie sieht man das bei Also? Spielt bei einer «standortunabhängigen Rekrutierung» der Faktor Lohnkosten dann die entscheidende Rolle? Tom Brunner widerspricht: Die Faktoren Expertise, Energie, Disziplin und Empathie würden bei Also höher als die Kosten gewichtet, weshalb standortunabhängige Mitarbeiter als Verstärkung und Chance in der neuen hybriden Arbeitswelt gesehen würden.

«Lohnkosten sind auch wichtig, können aber durch Digitalisierung und Automatisierung, sprich durch Einsatz von Technologie, dauerhaft optimiert werden.»