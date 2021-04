Industrie Schicht für Schicht: Der 3D-Druck setzt sich nur langsam durch Der 3D-Druck galt vielen als Allheilmittel, nun zeigt sich aber, bis sich das Verfahren auch wirklich in der Serienproduktion in der Schweiz durchsetzen könnte, geht es wohl noch etliche Jahre. Christopher Gilb 07.04.2021, 05.00 Uhr

Es war 2018 eines der grossen Zukunftsthemen beim Zuger Logistikunternehmen Bossard: der 3D-Druck. Bossard gab damals die Kooperation mit drei Industriegesellschaften auf diesem Gebiet bekannt, und direkt nach der Bilanzmedienkonferenz in Zürich machte sich der damalige CEO David Dean an die Messe für 3D-Druck auf der Luzerner Allmend auf, um sich nach einem geeigneten Übernahmekandidaten umzusehen. Wenige Monate darauf wurde dann bekanntgegeben, dass sich der Schraubenhändler mit 49 Prozent der 3d-prototyp GmbH aus Stans beteiligt – doch seitdem ist es eher ruhiger geworden ums Thema.

Ich drucke mir meine Welt

Fragt man heute bei Bossard nach, was für einen Stellenwert der 3D-Druck hat, antwortet CFO Stephan Zehnder diplomatisch, nämlich dass 3D-Druck eine Technologie sei, welche in Zukunft einige Bereiche der industriellen Fertigung verändern könnte. «Darum haben wir uns in einem kleinen Rahmen, Markt Schweiz, engagiert, um uns mit dieser vielfältigen Technologie etwas intensiver auseinanderzusetzen.» Aber Zehnder sagt auch: «Wirft man einen Blick nach vorne, so dürfte der 3D-Druck in der klassischen Industrie in den nächsten 5 bis 10 Jahren nach wie vor eine untergeordnete Rolle spielen und nicht die Regel sein.»

Beschäftigt sich mit 3D-Druck in der Industrie: Andreas Kirchheim von der ZHAW. Bild: PD

Das klingt nicht sehr optimistisch. Hat sich der Hype um das neue Herstellungsverfahren also bereits gelegt? Andreas Kirchheim sagt:

«Ich bin froh, dass der Hype etwas nachgelassen hat und die Technologie auf dem Weg ist, sich seriös zu etablieren.»

Kirchheim leitet die Weiterbildung zum industriellen 3D-Druckverfahren an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Und ergänzt: «Viele dachten, jetzt drucke ich mir mal meine Welt von, überspitzt gesagt, einer Pizza bis zu einem neuen Körperteil, und Firmen haben sich teils einfach mal Geräte angeschafft, ohne sich zu überlegen, ob sie damit wirklich einen Mehrwert erzeugen.» An der ZHAW zeigt er jetzt auch Firmen in gemeinsamen Projekten auf, wo die «Vorteile des Fertigungsverfahrens sind, aber auch die Grenzen».

Hier demonstrieren Studenten der ZHAW, was so ein 3D-Drucker alles kann:

Vorteile beim industriellen Einsatz des 3D-Drucks sieht Kirchheim beispielsweise in der Flugzeugindustrie, wo durch den schichtweisen Aufbau komplexe Leichtbaustrukturen zur Gewichtsreduktion gefertigt werden. Durch eine konventionelle Bearbeitung des Materials von aussen sei dies gar nicht möglich. Oder in der Medizinaltechnik, um patientenspezifische Implantate zu drucken. «In diesen Bereichen setzt sich der 3D-Druck mehr und mehr durch. Wenn man aber massenweise Teile ohne zusätzliche Funktion herstellen muss, macht dieses komplexe Herstellungsverfahren keinen Sinn.»

Das Verfahren muss schneller werden

Doch auch dort, wo 3D-Druck Sinn macht, gibt es anscheinend noch Hürden. So bestätigt beispielsweise der Stanser Flugzeughersteller Pilatus auf Anfrage, dass 3D-Druck beim Prototypenbau des PC-24 verwendet wurde. Im Anschluss seien die Einzelteile aber im herkömmlichen Verfahren hergestellt worden, beispielsweise aus Aluminium gefräst. Denn im Flugzeugbau sei es entscheidend, dass Bauteile zertifiziert werden könnten. «Pilatus arbeitet mit Hochdruck daran, dass zukünftig auch Bauteile aus einem 3D-Drucker zertifiziert werden können. Bis jetzt ist dies jedoch noch nicht oder nur sehr bedingt möglich», schreibt ein Sprecher.

Handelt es sich hierbei also um ein Problem für eine weitere Verbreitung der Technologie? 3D-Experte Andreas Kirchheim sagt, es sei richtig, dass insbesondere in der Medizintechnik und der Luft- und Raumfahrt die Bauteile aufwendig zertifiziert werden müssen. Das gelte aber für alle neuen Teile, auch für konventionell gefertigte. «Airbus und Boeing und andere Flugzeughersteller sind da bei 3D-gedruckten Teilen schon weiter.»

Wie weit verbreitet ist der 3D-Druck also in der Schweiz wirklich? Jan Kraner von der Hochschule Luzern (HSLU) ist Mitautor der Studie «European Manufacturing Survey – Schweiz», in der die Nutzung technischer Innovationen in der Produktion erhoben wird und die zuletzt Anfang 2020 erschien. Laut dieser hatten im letzten Jahr 24 Prozent aller Schweizer Industrieunternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten 3D-Drucker im Einsatz. Bis zum aktuellen Jahr, wird prognostiziert, werden es bereits 31 Prozent sein. Kraner sagt, dass sich vor allem im Prototyping das Verfahren bereits stark durchgesetzt habe. «Statt die Maschinen aufwendig fürs neue Produkt umrüsten oder dieses extern anfertigen lassen zu müssen, muss nur eine neue Datei geladen werden, dies geht innerhalb kürzester Zeit.»

HSLU-Forscher Jan Kraner. Bild: PD

Er geht aber davon aus, dass die nötige Reife der Geräte für die industrielle Produktion erst in 10 bis 20 Jahren erreicht sein wird und bestätigt damit weitgehend die Einschätzung von Bossard.

«Dass da noch einiges gehen wird, zeigt sich daran, dass in letzter Zeit etliche neue Patente aus diesem Bereich angemeldet wurden.»

Als eine noch vorhandene Hürde von mehreren nennt er die Trocknungszeit der einzelnen Schichten, bevor neue aufgetragen werden können. «Derzeit kann ein 3D-Drucker einfach noch nicht genügend Produkte in kurzer Zeit herstellen, dass sich das Verfahren in der Massenfertigung lohnen würde, deshalb sind gängige Produktionsverfahren noch im Vorteil.» Für Produkte, welche nicht der Massenfertigung unterliegen würden, sei das Verfahren aber bereits attraktiv. «Und der 3D-Drucker trägt auch zur Kosteneinsparung bei.» Da das Produkt aus einem Gruss gedruckt werde, brauche es beispielsweise keine Verbindungsteile mehr.

Bei Trisa in Triengen werden in einem kleineren 3D-Drucker Zahnbürsten-Prototypen hergestellt. Werkstattleiter Andreas Meier zeigt das Ergebnis. Bild: Dominik Wunderli, 23. März 2021

Die Einschätzung Kraners, bestätigt das Beispiel des Zahnbürstenherstellers Trisa in Triengen. Bei der Produktentwicklung ist hier der Einsatz von 3D-Druckern bereits Usus und auch im eigenen Maschinenbau werden die Geräte eingesetzt. Etwa für Ersatzteile, die zu viel Zeit in der Wiederbeschaffung brauchen, «oder für Teile, die es so gar nicht gibt, um bestehende Maschinen damit besser unseren Bedürfnissen anpassen zu können», wie ein Sprecher ausführt. Bei der Serienproduktion der Zahnbürsten aber, «da ist die Technologie», ergänzt er, «noch nicht wirtschaftlich».