Industrie Schurter beliefert Elon Musks SpaceX mit Sicherungen «made in Lucerne» Der Luzerner Hersteller von Elektronikkomponenten Schurter hat ein Rekordjahr hinter sich. Mit der US-Raumfahrtfirma SpaceX konnte Schurter einen prestigeträchtigen Neukunden an Land ziehen. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 14.04.2022, 10.00 Uhr

Illustration des Starlink-Satellitennetzwerks von SpaceX. Hier kommen Schurter-Sicherungen zum Einsatz. Bild: Getty

Es ist eine der vielen Visionen des Tech-Milliardärs Elon Musk: Mit Hilfe Tausender Satelliten will der Gründer des Raumfahrtunternehmens SpaceX unter dem Namen Starlink überall auf der Welt Breitbandinternet zur Verfügung stellen. Mitbewerber Amazon plant unter dem Namen Kuiper ein ähnliches Satellitennetzwerk. Wie sich nun zeigt, kommt in beiden Fällen Schweizer Know-how zum Einsatz. Die Raumfahrtfirma Beyond Gravity (ehemals Ruag Space) wird Satellitendispenser für Amazon liefern, wie Anfang April bekannt wurde. Gebaut werden die Dispensersysteme allerdings in Schweden.

Schurter-CEO Ralph Müller. Bild: Pius Amrein

Bei Starlink ist kürzlich Schurter zum Handkuss gekommen. Der Luzerner Hersteller von Elektronikkomponenten liefert Sicherungen sowohl für die Internetsatelliten als auch für die dazugehörigen Bodenstationen von Starlink. «Es ist kein riesiger Auftrag, aber er ist prestigeträchtig», sagt CEO Ralph Müller im Gespräch. Raumfahrt ist für Schurter zwar ein Nischengeschäft, doch in diesem stark wachsenden Business sind die Gewinnmargen hoch, sobald man die erste Phase der vielen Bewilligungen überstanden hat. Schurter geht davon aus, im Verlauf des Jahres 6 Millionen Sicherungen an SpaceX liefern zu können. Produziert werden sie in Luzern. Der Auftrag kommt gerade zur richtigen Zeit, denn Schurter verlor letztes Jahr China als grössten Kunden im Raumfahrtbereich.

«China hat beschlossen, dass die Komponenten nur noch von chinesischen Anbietern stammen dürfen»,

erklärt Müller. Insgesamt lief im vergangenen Jahr das Kerngeschäft mit den Komponenten aber sehr gut. In diesem Segment wuchsen die Schurter-Umsätze um fast 22 Prozent auf 207,2 Millionen Franken. Bei den Eingabesystemen wie Touchpanels ging der Umsatz hingegen leicht zurück, was vor allem mit dem starken Vorjahr zu tun hat, als wegen Corona vor allem Eingabesysteme für Beatmungsgeräte gefragt waren. Insgesamt konnte die Firmengruppe den Gesamtumsatz letztes Jahr um 14,2 Prozent auf 296,1 Millionen Franken steigern – ein Rekordergebnis. Der Gewinn nach Steuern wuchs um satte 137 Prozent auf 22,3 Millionen Franken. Der Auftragsbestand lag Ende Jahr auf einem nie da gewesenen Wert von 58,9 Millionen Franken.

Um fast 8 Prozent stieg der Umsatz im Geschäftsbereich Solutions. Unter dieser Bezeichnung versteht Schurter Angebote, die sozusagen einzigartig sind. Während etwa für Massenprodukte für die Industrie ein Weltmarkt mit bestimmten Preisen existiert, geht es hier um spezifische Dienstleistungspakete, die individuell für Kunden geschnürt werden. Ein Beispiel dafür ist ein Angebot für Medela. Der Zuger Weltmarktführer im Geschäft mit Muttermilchpumpen hat Schurter letztes Jahr mit der Fertigung eines neuen Produkts beauftragt. Das ist eine Premiere für Schurter, baute das Unternehmen bislang doch nur einzelne Teile für Medela wie etwa Displays oder Elektronik. Neu ist auch, dass Schurter in Luzern die ganze Logistik übernimmt, also die Verpackung und den Versand. Produziert wird das Produkt bei Schurter in Rumänien. Medela bleibt für die Entwicklung zuständig.

Die vierte Generation kommt in den Verwaltungsrat Im Mai 2020 hat Thomas Schurter das Verwaltungsratspräsidium des Familienunternehmens von seinem Bruder Hans-Rudolf übernommen, der wegen der Altersbeschränkung aus dem Verwaltungsrat zurücktreten musste. Aus dem gleichen Grund wird dieses Jahr auch der dritte Bruder Bruno das Aufsichtsgremium verlassen. An seine Stelle tritt das Familienmitglied Tom Russi. Der 60-Jährige ist Elektroingenieur und sitzt in der Geschäftsleitung der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung Innosuisse. Mit Andri Flückiger (36) soll zudem erstmals ein Mitglied der vierten Generation der Familie in den Verwaltungsrat gewählt werden. Der Betriebswirtschafter arbeitet in leitender Position bei der Basler-Versicherung und ist der Lebenspartner einer Tochter von Thomas Schurter. Frauen aus dem Kreis der Familie seien leider noch nicht zur Verfügung gestanden, berichtet Thomas Schurter. Bei der nächsten Vakanz zur Besetzung eines externen VR-Mitglieds werde dieses Thema selbstverständlich wieder aufgenommen.

Viele Ukrainerinnen im tschechischen Werk

CEO Ralph Müller will den Solutions-Bereich künftig «massiv ausbauen», wie er sagt. In Rumänien soll die 275 Personen zählende Belegschaft bis in drei Jahren verdoppelt werden. Auch bei den Eingabesystemen sind Investitionen im Ausland geplant. Erstmals wird Schurter in den USA eine Fertigungsstrasse für Touchpanels in Betrieb nehmen; bislang existierte in Kaliforniern nur eine Vertriebsorganisation. Müller betont derweil, dass kürzlich auch im Heimmarkt investiert worden ist. Erst im vergangenen Sommer nahm Schurter den Erweiterungsbau im Tribschenquartier in Betrieb. Kostenpunkt: 23 Millionen Franken. Die 2500 zusätzlichen Quadratmeter habe man zum grössten Teil bereits belegt, berichtet Müller.

Als Nächstes soll das bestehende Bürogebäude saniert werden. Mittel sind dafür genügend vorhanden. Schon jetzt ist nämlich klar, dass das erste Halbjahr das vorjährige Semester übertreffen wird. Ein Grund dafür ist, dass Schurter den Rückstand aus der Coronazeit endlich abarbeiten kann, obschon in einigen Bereichen fehlende Vormaterialien das Geschäft nach wie vor verlangsamen. Preiserhöhungen hat Schurter konsequent weitergegeben.

«Wir haben die Preise 2021 im Schnitt um rund 8 Prozent erhöht, im Juni folgt eine weitere Runde»,

sagt Müller. Die Auswirkungen des Ukrainekriegs spürt Schurter vor allem bei den Energiekosten. In Tschechien, wo seit geraumer Zeit Fachkräftemangel besteht, hat Schurter schon Monate vor dem Krieg angefangen, Personal aus der Ukraine zu rekrutieren. Mittlerweile beschäftige man dort 35 Ukrainerinnen, sieben davon mit Flüchtlingsstatus.

