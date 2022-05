Industrie Schweizer Vekselberg-Firmen sind erstmals seit Jahren wieder direkt von Sanktionen betroffen Zwar hält der mit US-Sanktionen belegte russische Oligarch Viktor Vekselberg indirekt nur Minderheitsbeteiligungen an Sulzer und Medmix. Trotzdem treffen die polnischen Sanktionen die Schweizer Industriefirmen jetzt direkt. Nun schaltet sich der Bundesrat ein. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 16.05.2022, 16.20 Uhr

Viktor Vekselberg an einer Konferenz in Moskau. Bild: Imago/Ekaterina Shtukina (13. Mai 2022)

Mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat sich der internationale Druck auf den russischen Oligarchen Viktor Vekselberg mit Wohnsitz in Zug erhöht. Zuletzt wurde bekannt, dass seine von den USA beschlagnahmte Yacht bald verkauft werden könnte. Die Schweizer Firmen, an denen er beteiligt ist, stellten sich bislang auf den Standpunkt, nicht direkt von den Massnahmen gegen den 65-Jährigen betroffen zu sein. Vekselberg hatte 2018, als er auf die US-Sanktionsliste gesetzt wurde, seine Beteiligungen in der Schweiz dahingehend umgeschichtet, damit er keine Mehrheiten mehr hält und diese Firmen weiter geschäften können. In den letzten Jahren waren die operativen Tätigkeiten der Unternehmen denn auch nicht beeinträchtigt. Doch das ändert sich nun.

Am Montag gab der Winterthurer Industriekonzern Sulzer bekannt, seine Geschäftsaktivitäten in Polen vorübergehend einzustellen. Grund dafür seien Sanktionen der polnischen Regierung, die sich gegen Sulzer-Minderheitsaktionär Viktor Vekselberg richten und auf die beiden polnischen Sulzer-Gesellschaften in Warschau und Lublin ausgeweitet worden seien. Dies, obwohl Viktor Vekselberg «keine Sulzer-Gesellschaft kontrolliert oder besitzt und ihm sämtliche wirtschaftlichen Rechte bei Sulzer entzogen wurden», heisst es in der Mitteilung. Weder Sulzer noch eine andere Tochtergesellschaft seien in einem anderen Land mit Sanktionen belegt. Und auch im Fall von Polen ist der Konzern überzeugt, dass die Sanktionen gegen die Gesellschaften «nicht gerechtfertigt sind». Er beantrage deshalb die «umgehende Streichung» von der polnischen Sanktionsliste. Sulzer werde dabei von «Vertretern der Schweizer Regierung» unterstützt.

Bei Baarer Medmix geht es um 18 Prozent des Umsatzes

Sulzer beschäftigt in Polen insgesamt 192 Mitarbeitende, die alle von den Sanktionen betroffen sind. Der Konzern werde sie und ihre Familien unterstützen, kündigte er an. Finanziell ist der Schaden überschaubar: Mögliche Umsatzeinbussen im Falle einer länger andauernden Aussetzung seien auf 21 Millionen Franken begrenzt. Dies entspreche 0,6 Prozent des Gesamtumsatzes von Sulzer im vergangenen Jahr. Sulzer betont, dass der Ausbau der weltweiten Geschäftstätigkeit trotz der Sanktionen nicht beeinträchtigt sei.

Betroffen von den polnischen Sanktionen ist auch eine ehemalige Sulzer-Sparte, die seit letztem Jahr eigenständig unter dem Namen Medmix aktiv ist. Dieses Unternehmen mit Hauptsitz in Baar ist auf die Herstellung von präzisen Plastikinstrumenten zur Applikation von Flüssigkeiten wie etwa Insulin, Dentalfüllungen, Klebstoffe oder Wimperntusche spezialisiert. In einer Mitteilung vom Montag schreibt Medmix, das Produktionswerk in Breslau müsse vorübergehend geschlossen werden. Medmix argumentiert in der Mitteilung gleich wie Sulzer. In keinem anderen Land sei man von Sanktionen im Zusammenhang mit dem Minderheitsaktionär betroffen.

Der Umsatz von Medmix in Polen belaufe sich auf rund 1,6 Millionen Franken pro Woche und das Unternehmen beschäftige 283 Mitarbeitende dort. Diese Umsatzangaben klingen zwar nach wenig, aufs Jahr hochgerechnet ergibt dies aber rund 80 Millionen Franken. Im ersten Jahr nach der Abspaltung von Sulzer hat Medmix rund 457 Millionen Franken umgesetzt. Das heisst, dass nicht wie bei Sulzer nur ein kleiner Umsatzanteil betroffen ist, sondern fast 18 Prozent. Auch Medmix betont, dass man sich mit Hilfe der Schweizer Regierung gegen die polnischen Sanktionen wehre. Ein Firmensprecher sagte am Montag auf Anfrage, man sei immer noch in Diskussion mit der polnischen Regierung, damit das Unternehmen von der Sanktionsliste komme. Zudem verweist der Sprecher auf das globale Produktionsnetz von Medmix, das diverse Alternativen biete. «Die angegebene Umsatzeinbusse ist ein Maximalwert, der stark von der weiteren Entwicklung der Situation abhängt», so der Sprecher.

Geschäfte von OC Oerlikon und Swiss Steel nicht tangiert

Damit bleiben in der Schweiz noch die indirekten Beteiligungen von Vekselberg an den beiden Industrie-Ikonen OC Oerlikon und Swiss Steel Group sowie an der Zürcher Immobilienfirma Züblin. Diese beiden Industriebeteiligungen bündelt Vekselberg über die Liwet Holding, an der er selbst wiederum eine Minderheit hält. Eine Sprecherin von OC Oerlikon mit Sitz in Pfäffikon SZ sagte am Montag auf Anfrage, dass weder OC Oerlikon noch ihre Hauptaktionärin Liwet auf der polnischen Sanktionsliste stünden. Die Geschäfte in Polen seien dementsprechend aktuell nicht von diesen Sanktionen betroffen. Wie die Sprecherin weiter ausführt, gebe es aufgrund der derzeitigen Aktionärsstruktur und dem aktuellen Kenntnisstand der OC Oerlikon «keine Anzeichen dafür, dass sich diese Situation ändern sollte».

Der Stahlkonzern Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern unterhält seit vielen Jahren eine Niederlassung in Mysłowice in der polnischen Region Schlesien. Wie ein Firmensprecher sagte, ist das Unternehmen nicht von den polnischen Sanktionen betroffen. Warum dies bei Sulzer und Medmix der Fall ist, bei OC Oerlikon und Swiss Steel aber nicht, bleibt vorderhand unklar.

