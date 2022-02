Industrie und Tourismus Wie der Ukraine-Krieg die Zentralschweizer Wirtschaft trifft Industriekonzerne wie Sika, Schindler und Dätwyler sind in der Ukraine aktiv. Für Zentralschweizer Unternehmen sind die Exporte in die Ukraine wichtiger als jene nach Russland. Der Konflikt könnte sich zudem auch auf die Tourismuszahlen auswirken. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Der Dätwyler-Sitz in der ukrainischen Stadt Malyn. Bild: PD

Der Krieg in der Ukraine hat zahlreiche Schweizer Industrieunternehmen gezwungen, ihre Produktion vor Ort sofort zu stoppen. In Malyn, im Nordwesten des Landes, betreibt der Urner Konzern Dätwyler ein Werk. Dieses steht seit Donnerstag still. «Wir unternehmen aktuell alles, was möglich ist, um die Sicherheit unserer Mitarbeitenden vor Ort zu gewährleisten und den Lieferunterbruch für unsere Kunden zu vermeiden», sagt Firmensprecher Guido Unternährer. Dätwyler beschäftigt in der Ukraine weniger als hundert Mitarbeitende, die primär Komponenten für Industriekunden herstellen. Der damit erzielte Umsatz beläuft sich auf weniger als 1 Prozent des Gesamtumsatzes.

In der Ukraine tätig ist zum Beispiel auch der Luzerner Holzverarbeiter Swiss Krono, der allerdings zu den Geschehnissen keinerlei Aussagen machen will. In Kiew betreiben unter anderem der Baarer Baustoffkonzern Sika und der Ebikoner Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler eigene Niederlassungen. Informationen darüber, wie sich die Lage in den Betrieben präsentiert, sind nicht zu erhalten. Es dürfte ähnlich sein wie bei Dätwyler.

Exporte aus der Zentralschweiz: Ukraine wichtiger als Russland

Der Krieg ist aber nicht nur ein Problem für Unternehmen, die vor Ort eine Niederlassung betreiben, sondern auch für solche, die ihre Ware nach Russland oder in die Ukraine exportieren. Sanktionen und Restriktionen könnten dabei zu Schwierigkeiten führen. Zahlen der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ zeigen, dass für die Zentralschweiz die Ukraine als Absatzmarkt wichtiger ist als Russland. Demnach haben letztes Jahr 24 Zentralschweizer Unternehmen für 14 Millionen Franken Ware nach Russland exportiert. In die Ukraine lieferten hingegen 15 Firmen Güter im Wert von 39 Millionen Franken. Auch 2020 war der Wert der Zentralschweizer Exporte in die Ukraine fast doppelt so hoch wie jener nach Russland:

Exporte aus der Zentralschweiz. Quelle: IHZ

Gesamtschweizerisch hat Russland hingegen das grössere Volumen als die Ukraine. «Einschränkend ist zu sagen, dass wir als Handelskammer nur jene Exporte kennen, welche aufgrund von beglaubigten Exportdokumenten bei uns statistisch erfasst sind», sagt Markus Wermelinger, Leiter Exportdienst bei der IHZ.

Wermelinger vermutet, dass die Situation in der Ukraine auch andere Märkte belasten könnte: «Mit der Ukraine hat die Schweiz seit 2012 ein Freihandelsabkommen, welches auch rege benutzt wird. Die aktuelle Situation gefährdet vermutlich auch den Handel mit Georgien. Das zurzeit ausgesetzte Freihandelsabkommen Belarus-Russland-Kasachstan ist nun wohl definitiv vom Tisch.»

Viktor Vekselbergs Unternehmen

Ein anderer Aspekt des Ukraine-Kriegs betrifft die Sanktionen, die laufend verschärft werden könnten. Das wäre ein Problem für Konzerne, die teilweise im Besitz russischer Oligarchen sind. Der Prominenteste von ihnen ist Viktor Vekselberg, 1957 in der Ukraine geboren und seit Jahren in Zug wohnhaft. Mit einem geschätzten Vermögen von 8 bis 9 Milliarden Franken ist er die reichste Einzelperson mit Sitz im Kanton Zug. Vekselberg gilt als der Russe in der Schweiz mit der engsten Beziehung zu Wladimir Putin. Seine direkten und indirekten Beteiligungen an Industriefirmen wie OC Oerlikon, Swiss Steel Group und Sulzer waren schon früher Gegenstand von Sanktionen. Der russische Investor wurde bereits 2018 von den USA nach der Krimkrise mit Sanktionen belegt. Daraufhin musste er seine Schweizer Beteiligungen senken beziehungsweise neu strukturieren.

Sanktionen und Restriktionen könnten sich aber auch auf den Tourismus auswirken; Russland und die Ukraine sind für den Schweizer Tourismus ein wichtiger Quellmarkt. Die Region Luzern-Vierwaldstättersee gehört für Russinnen und Russen allerdings nicht zu den am meisten besuchten Destinationen der Schweiz, sagt Sibylle Gerardi von Luzern Tourismus. Diese Gäste seien in der Region Luzern-Vierwaldstättersee vor allem für einige Luxushotels oder etwa auch Kliniken im Rahmen des Gesundheitstourismus von Bedeutung.

2021 kamen wieder mehr russische Gäste in die Zentralschweiz

2019, vor der Coronakrise, betrug der Marktanteil der russischen Gäste in der Stadt Luzern lediglich 0,7 Prozent, jener von Gästen aus der Ukraine 0,1 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass in der Stadt Luzern in normalen Jahren 8000 bis 10’000 Übernachtungen russischer Gäste pro Jahr zu verzeichnen sind. Die Zahlen waren nicht immer so tief: Bis 2014 haben sich die Logiernächte aus Russland in der Stadt Luzern um die 13’000 bewegt, mit der Zuspitzung des Konflikts ab 2015 sanken die Zahlen dann auf 8000 bis 9000.

In der Gesamtregion Vierwaldstättersee waren es bis 2014 jährlich zwischen 28’000 und 30’000 und ab 2015 zwischen 15’000 und 20’000. Zuletzt zeigte die Tendenz in der Zentralschweiz aber nach oben: Während die Zahl der russischen Gäste im zweiten Jahr der Pandemie in der Stadt Luzern mit 1600 noch tiefer sank als im Vorjahr, wuchs sie in der Gesamtregion Vierwaldstättersee 2021 im Vergleich zu 2020 um fast 60 Prozent auf rund 11'000. Gäste aus Russland waren letztes Jahr in der gesamten Zentralschweiz also ähnlich gut vertreten wie solche aus Spanien. «Russland gehört zu den Märkten, die in der Zentralschweiz letztes Jahr und generell in der Schweiz prozentual wieder am meisten zugelegt haben», bestätigt Gerardi.

Generell werde der Konflikt aber wohl einen starken Rückgang an Logiernächten in der Schweiz zur Folge haben, glaubt Gerardi. Dies aufgrund von Reiserestriktionen und weniger Flugverbindungen für diese Gäste. «Auch indirekte Folgen wie höhere Flugpreise und Energiekosten oder die Aufwertung des Schweizer Frankens können die Budgets fürs Reisen schmälern.» Geopolitische Konflikte könnten sich zudem auch immer auf andere Quellmärkte, zum Beispiel die USA oder Asien, auswirken: «Sie führen leider zu Unsicherheiten und Ängsten vor Reisen nach Europa.»

