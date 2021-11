Industrie Wie die steigenden Energiekosten Zentralschweizer Unternehmen belasten Der Strompreis steigt und steigt. Das belastet grosse Verbraucher aus der Industrie wie den Stahlkocher Swiss Steel Group. Nun geben die Unternehmen die höheren Kosten an die Kundschaft weiter. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 30.11.2021, 17.03 Uhr

Blick in die Stahlproduktion der Swiss Steel Group in Emmenbrücke, wo der Konzern das Werk Steeltec betreibt. (Bild: Pius Amrein, 6. Februar 2015)

Der Strompreis hat sich vervierfacht, jener für den Rohstoff Altpapier verdoppelt, sagte der Chef der Papierfabrik Perlen Klemens Gottstein am Dienstag im Interview. Nun muss die Perlen Papier AG die Preise erhöhen. Das Unternehmen ist mit diesem Problem nicht alleine; die aktuell hohen Stromkosten belasten vor allem grosse Verbraucher aus der Industrie, wie zum Beispiel den Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen Komax in Dierikon. «Wir sind mit unseren Kunden in Kontakt und werden Preiserhöhungen durchführen», sagt Sprecher Roger Müller.

Beim Zementhersteller Holcim mit Hauptsitz in Zug heisst es, man spüre den Anstieg der Strompreise weiterhin stark. «Bisher haben wir einen Teil der Kosten an unsere Kunden weitergegeben und einen Teil durch Effizienzmassnahmen abgefedert», so Sprecherin Nadia Bohli. Die bisher kommunizierten Preiserhöhungen basierten allerdings auf Schätzungen der Kostenentwicklung im Sommer 2021. Sollten die Stromkosten weiterhin im gleichen Tempo steigen, «werden wir uns gezwungen sehen, diese durch weitere Preiserhöhungen an unsere Kunden weiterzugeben», so Bohli weiter.

Produktion seit einigen Wochen enorm erschwert

Ein Schwergewicht in Sachen Stromverbrauch in der Zentralschweiz ist die Swiss Steel Group. Man sagt, der Luzerner Stahlhersteller verbrauche in seinem Werk Steeltec in Emmenbrücke ungefähr so viel Strom wie die ganze Stadt Luzern. «Um wettbewerbsfähig zu produzieren, brauchen wir an allen unseren Standorten einen durchschnittlichen Industriestrompreis von etwa vier bis sechs Rappen pro Kilowattstunde», sagt Andrea Geile, Sprecherin der Swiss Steel Group. Dieser Preis liege derzeit teilweise «um ein Mehrfaches höher», sagt Geile, ohne ins Detail zu gehen. Es sei bei einigen Werken nicht möglich gewesen, längerfristige Kontrakte mit den Stromlieferanten auszuhandeln, die eine Absicherung gegen solche extremen Preissteigerungen in sich tragen. Die aktuell hohen Strompreise führten dazu, dass eine wirtschaftliche Produktion von Elektrostahl im Lichtbogenofen seit einigen Wochen enorm erschwert werde: «Die hohen Energiekosten wirken sich unmittelbar auf unsere Herstellungskosten und Wirtschaftlichkeit aus.»

Die Swiss Steel Group befindet sich aktuell eigentlich finanziell auf gutem Weg. Nach einem Auf und Ab in den letzten Jahren präsentierte der börsenkotierte Konzern zuletzt gute Ergebnisse im dritten Quartal. Doch der laufende Transformationsprozess «könnte an zu hohen Energiekosten scheitern», sagt Andrea Geile deutlich. Die anhaltende Kosteninflation aufgrund hoher Rohstoffpreise in Verbindung mit «extremen Energiepreisen» für Strom und Gas habe zu deutlich höheren Produktionskosten geführt. Das Unternehmen sieht sich zudem in vielen Werken mit Preiserhöhungen der Zulieferer konfrontiert.

Diese Entwicklung hat Konsequenzen für die Kundschaft, die im Fall von Swiss Steel vorwiegend im Auto- und Maschinenbausektor zu Hause ist. «Es ist unvermeidlich, dass wir Kostensteigerungen im Energiebereich an unsere Kunden weitergeben», sagt Geile. Die Swiss Steel Group ist international tätig, im Werk Steeltec in Emmenbrücke beschäftigt das Unternehmen über 700 Personen. Der Elektrolichtbogenofen in Emmenbrücke benötigt ausserordentlich viel Strom. Die steigenden Energiepreise setzen Steeltec unter Druck, denn auch das Schweizer Werk bezieht einen Teil des Energiebedarfs über den Spotmarkt, wo Strom kurzfristig zu den aktuell sehr hohen Preisen eingekauft wird. Preisaufschläge prüfe man deshalb auch in der Schweiz, sagt Geile.

Ökologischer Umbau braucht viel Strom

Eine Alternative zur Preiserhöhung ist, die Produktion zu drosseln. Doch wirklich gangbar ist diese Alternative nicht, denn weniger Produktion heisst zwar weniger Rohstoff- und Stromeinsatz, aber auch weniger Umsatz. «Aus ökologischer Sicht wäre eine Rücknahme der Produktion aus mangelnder oder verteuerter Energieverfügbarkeit geradezu fatal», sagt Andrea Geile. Werde der Stahl mit höheren CO 2 -Belastungen anderswo produziert, würden die hiesigen Transformationsvorhaben hin zum «Green Steel made in Europe» in weite Ferne rücken.

Die Swiss Steel Group produziert Stahl aus Schrott, was ein viel umweltfreundlicheres Verfahren im Vergleich zur Stahlproduktion aus Eisenerz oder Kokskohle. Abnehmer können mit Stahl aus Emmenbrücke ihre CO 2 -Bilanz aufbessern. «Die Kunden fordern mehr und mehr Stahl aus nachhaltiger Produktion», bestätigt Geile. Doch die hohen Stromkosten torpedieren nun die grünen Bemühungen. Ein Beispiel: Der Stahlkocher hat in Emmenbrücke in stromintensive Aggregate investiert, um den CO 2 -intensiveren Erdgasverbrauch zu reduzieren. «Auch wenn wir in Emmenbrücke in eine Modernisierung investiert haben, bleiben wir ein Unternehmen, das sehr viel Strom benötigt, um überhaupt produzieren zu können», sagt Geile.

Handlungsbedarf beim Stromabkommen

Adrian Derungs, Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ).

Adrian Derungs, Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ, beobachtet unter den Mitgliederfirmen entsprechende Reaktionen in Bezug auf die Kosten. «Grossverbraucher sind von den steigenden Energiepreisen besonders betroffen und werden dies aufgrund der langfristigen Preisbindungen und Preisentwicklungen verzögert stark spüren», so Derungs. Die IHZ führt im Januar zudem eine Konjunkturumfrage durch, die Aufschluss geben werde über die Problematik und die allgemeine Inflationserwartung in der Region, die nicht nur den steigenden Strompreis umfasst. «Bereits aktuell spüren internationale Unternehmen mit Verbindungen in den USA oder nach Deutschland, dass sich in diesen Ländern die steigende Inflation auf die Geschäftstätigkeit auswirkt», sagt Derungs. Die zentrale Frage sei, ob es sich nur um temporäre Effekte handle oder nicht. «Da sind sich Ökonomen nicht einig», so Derungs.

Mit Blick auf die Energiepreise verdeutliche die aktuelle Situation den Handlungsbedarf in Bezug auf ein Stromabkommen mit der EU und eine Klärung des Verhältnisses zur EU generell. «Der Strommarkt ist international, nicht national, und die Schweiz tut gut daran, dies auch international zu regeln und hier mit am Tisch zu sitzen», sagt Derungs. Die europäische Stromversorgung, die Produktion und die Stromversorgungssicherheit müssten übergeordnet geregelt werden. «Hier greifen nationale Interessen zu kurz. Es ist noch viel Unsicherheit im System, da unterschiedliche Staaten ihre Produktionskapazitäten zurzeit umbauen.»

