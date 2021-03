Industrie Wie eine Zentralschweizerin mit einer undichten Sika-Folie zu kämpfen hat Jahre nachdem erste Schadensfälle wegen einer mangelhaften Dachfolie von Sika bekannt wurden, hat der Baarer Bauchemiekonzern immer noch vereinzelt mit offenen Fällen zu tun. Die Branche hat derweil mit einem neuen Gütesiegel reagiert. Christopher Gilb 19.03.2021, 05.00 Uhr

Es war das Jahr 2010, als die Frau aus der Zentralschweiz (Name der Redaktion bekannt) sich einen Traum verwirklichte und ein Ferienhaus in der Wintersportregion Flumserberg baute. Zunächst sei mit dem Haus alles in Ordnung gewesen, erinnert sie sich. Doch schon nach einiger Zeit habe sie das Knirschen des Dachs gehört – als würde etwas brechen. Danach habe sie nicht mehr viel Freude an ihrem Ferienhaus gehabt, «eher schlaflose Nächte», wie sie sagt. Sie zeigt Fotos der Stube: Wasser tropft auf den Glastisch und in einen bereits halb vollen Eimer daneben:

Bild: PD

Auch neben dem Sofa ist ein Wasserfleck sichtbar:

Bild: PD

An der Wand über dem Fenster, das den Blick auf die Bergwelt freigibt, sind die Wasserspuren in Form eines Risses deutlich sichtbar:

Bild: PD

«Und so ging das immer weiter», berichtet die Hausbesitzerin. Sie ging auf Spurensuche und stiess auf den Obwaldner Hersteller von Flachdachsystemen Sarnafil, der seit 2006 zum Baarer Bauchemiehersteller Sika gehört.

Bereits 2015 hatte der «Kassensturz» erstmals über die Probleme mit der ersten Generation der Unterdachbahn TU 222 von Sarnafil berichtet. Eine solche Dachfolie hat die Aufgabe, zwar Feuchtigkeit abzuführen, aber gleichzeitig zu verhindern, dass Wasser übers Dach eindringt. Das System ist vergleichbar mit der Funktion einer Gore-Tex-Jacke. In den Jahren 2004 bis 2010 war die erste Generation der Hightech-Folie von Sika beziehungsweise Sarnafil der Verkaufsrenner in der Schweiz – bis sie wegen der Mängel überarbeitet und ersetzt wurde. Denn mehrere Fälle haben gezeigt, dass sie für die hohe Belastung in Bergregionen mit den extremen Wetterbedingungen nicht geeignet war und sich die einzelnen Schichten mit der Zeit aufzulösen begannen. Von Grindelwald über Engelberg bis in den Kanton Graubünden beklagten Hauseigentümer, dass sie schon nach wenigen Jahren ihr Dach sanieren müssen.

10'000 Franken fürs kaputte Dach

Eines der Probleme ist, dass sich der Schaden oft erst nach einigen Jahren zeigt, nach dem Prinzip steter Tropfen höhlt den Stein. Sika bietet bei der Unterdachbahn eine Produktegarantie von zehn Jahren an. Im «Kassensturz»-Beitrag war diese Sika-Produktegarantie aber kritisiert worden, da Sika in den Geschäftsbedingungen ihre Haftung so reduziert habe, dass sie zwar für den Materialersatz aber nicht mehr für die Begleitkosten der neuen Folie hafte. Trotzdem betonte der Konzern, Hand für kulante Lösungen bieten zu wollen. Sika, wie das Konsumenten-Magazin berichtete, schlage Geschädigten in diesem Kontext einmalige Geldzahlungen vor. Würden diese zustimmen, verlange der Konzern manchmal eine Stillschweigen-Vereinbarung. Auch in ihrem Fall sei es ähnlich abgelaufen, berichtet die geschädigte Zentralschweizerin. Das Angebot von Sika: 10'000 Franken.

«Ich stimmte zu und dachte, das ist besser als nichts.»

Bis sie dann die effektiven Kosten gesehen habe. Denn um die Folie zu ersetzen, musste das komplette Dach abgetragen und anschliessend neues Material verwendet werden. Veranschlagt worden seien dafür 67’000 Franken plus die Kosten fürs Gerüst von 4000 Franken. 10’000 Franken von 71’000 Franken – kulant sei das nicht, empört sie sich. Doch obwohl sie Sika per Einschreiben darauf aufmerksam gemacht habe, von der Vereinbarung und damit auch von der Stillschweigen-Vereinbarung zurückzutreten und eine höhere Beteiligung zu fordern, habe sich der Konzern auf den Standpunkt gestellt, dass die Reklamation gelöst sei. Dies bestätigt Sika auf Anfrage: Die Zentralschweizerin habe eine «Per Saldo»-Vereinbarung akzeptiert und unterzeichnet. Beim Abschluss der Vereinbarung sei sie mit dem Vorgehen, dem Entschädigungsbetrag und dem Abschluss gemäss der Vereinbarung einverstanden gewesen. «Die Auszahlung unsererseits erfolgte umgehend», schreibt ein Sika-Sprecher. Sie sei wie alle anderen Geschädigten behandelt und auch entsprechend vergütet worden.

Im Herbst letzten Jahres jedenfalls habe sie dann wegen des bevorstehenden Winters und der Gefahr von erneutem Wassereinbruch nicht länger warten können und die Sanierung vornehmen lassen.

Das Hausdach während der Sanierung. Bild: PD

Eine grosse finanzielle Belastung sei das gewesen, sagt die Zentralschweizerin. «In welchem Familienbudget wird innert kürzester Zeit schon ein neues Dach einberechnet?»

Bild: PD

Experte nimmt Sika in Schutz

Der Unterdachbahnen-Experte Arthur Müggler. Bild: PD

Arthur Müggler kennt das Problem mit der ersten Generation der Sarnafil TU 222 gut. Der Dachdecker aus Altstätten ist der Experte für Unterdachbahnen in der Schweiz. Es sei aber damals kein reines Sika-Problem gewesen, sagt er. «Viele Hersteller haben die Folien bis an den Rand derer Möglichkeiten entwickelt, was das Material weniger widerstandsfähig machte.» Jene Folie von Sarnafil sei eben in der Schweiz am meisten verkauft worden, auch weil sie viel beworben worden sei, auch speziell als alpintauglich. «Deshalb hat Sika die Rolle des Sündenbocks für die generellen Probleme mit der Technologie übernehmen müssen.» Von den neuen Folien-Generationen seien ihm bis anhin keine Probleme bekannt.

«Aber auch heute noch kommen Fälle wegen der TU 222 zum Vorschein und es wären vermutlich noch mehr, aber nicht jeder entdeckt die Ursache seines Wasserschadens.»

Müggler zeigt Verständnis, dass die Zentralschweizerin wegen der 10’000 Franken, die sie von Sika bekommen hat, frustriert sei. «Aus objektiver Sicht ist es aber kein schlechter Betrag. Er liegt klar über dem Materialpreis, den Sika eigentlich bezahlen müsste.» Auf die Frage, wie viele offene Schadensfälle wegen der Folie es derzeit noch gibt, schreibt Sika: «Im Moment gibt es noch einige Einzelfälle, die wir behandeln.» Im Grossen und Ganzen habe aber die Häufigkeit über die Jahre stark abgenommen und gehe Richtung null. Die Vergütung von Sika sei dabei im Schnitt deutlich über die eigentliche geschuldete Entschädigungspflicht der Produktehaftpflicht hinausgegangen.

Um zukünftig solche Fälle zu vermeiden, hat der Verband Gebäudehülle Schweiz, bei dem Müggler jahrelanger Leiter der technischen Kommission Steildach war, Anfang des Jahres ein neues Gütesiegel für Unterdachbahnen eingeführt. Bei Unterdachbahnen, welche über dieses Label verfügen, werden im Fall der Fälle innerhalb der Garantiefrist von zehn Jahren sowohl Materialpreis als auch Behebungskosten übernommen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Sechs Anbieter von Unterdachbahnen haben jeweils eines oder mehrere ihrer Produkte bereits damit zertifizieren lassen. Sika ist bisher noch nicht darunter.