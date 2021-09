Industrie Wieder ausstehende Mietzahlungen: Benpac muss auch Stans verlassen Wie in Uri wirft nun auch in Nidwalden der Vermieter Benpac wegen ausstehender Zahlungen raus. 80 Mitarbeitende sind betroffen. Damit verabschiedet sich das Unternehmen aus der Zentralschweiz. Maurizio Minetti, Christopher Gilb Jetzt kommentieren 29.09.2021, 18.55 Uhr

Der Sitz von Benpac in Stans. Bild: Pius Amrein,

(30. November 2020)

Weitere Eskalation bei Benpac: Beim Stanser Unternehmen ist am Mittwochmorgen die Polizei aufgetaucht. Innerhalb von 15 Minuten mussten alle Mitarbeitenden draussen sein, der Betrieb sei lahmgelegt worden, sagen mehrere Quellen im Umfeld des Unternehmens. Die Kantonspolizei Nidwalden bestätigt auf Anfrage: «Am Mittwochmorgen kam es bei einem Unternehmen in Stans zu einem Einsatz. Aus Persönlichkeitsschutzgründen geben wir keine weiteren Auskünfte.»

Ausweisungsbegehren gerichtlich bestätigt

Diese Zeitung weiss: Grund für den Polizeieinsatz sind ausstehende Mietzinszahlungen. «Ich kann die Ausweisung von Benpac bestätigen», sagt Stephan Wintsch von der Grapha Immobilien AG, welche wie die Zofinger Müller-Martini-Gruppe zur Grapha-Holding AG gehört und die Liegenschaft in Stans besitzt. Benpac hatte das operative Geschäft und die Mitarbeitenden in Stans vor zwei Jahren von Müller Martini übernommen und für die Liegenschaft einen Mietvertrag mit Grapha Immobilien abgeschlossen.

Wie Wintsch sagt, habe Benpac die Miete seitdem aber nie pünktlich oder meistens gar nicht bezahlt. Es gebe deshalb «erhebliche Mietzinsausstände». Aus diesem Grund habe man den Mietervertrag per Ende März 2021 gekündigt, und das Ausweisungsbegehren sei dann im Sommer auch gerichtlich bestätigt worden. Man bedaure den Schritt, insbesondere mit Blick auf die Belegschaft, sagt Wintsch. Aber es sei nicht möglich gewesen, mit der Firma eine Einigung zu erzielen.

Ein Benpac-Sprecher bestätigt, dass der Mietvertrag auf Ende März 2021 gekündigt worden war. In der Folge habe Benpac mit der Vermieterin Grapha Immobilien AG bis in den Sommer eine Anschlusslösung zu finden versucht. Der Sprecher sagt:

«Diese Lösung kam nicht zu Stande, da man sich über zwischen Benpac und der Müller-Martini-Gruppe gegenseitig bestehenden Forderungen und deren Tilgung nicht einig geworden ist.»

Benpac habe heute Morgen die 80 Mitarbeitenden über den Sachverhalt informiert und strebe nach wie vor «eine gütliche Lösung» an. Auf den Betrieb der Benpac-Gruppe insgesamt habe dies aber keinen grossen Einfluss, sagt der Benpac-Sprecher.

Gescheiterter Deal mit Konsequenzen

Damit wiederholt sich die Geschichte: Benpac musste Anfang dieses Jahres bereits den Standort Uri verlassen. Das Unternehmen war durch die Übernahme der Produktion und der Mitarbeitenden der Firma Berghoff zum Standort Altdorf gekommen. Laut dem Vermieter Ruag bezahlte Benpac aber auch dort mehrfach die Miete nicht. Im Februar dieses Jahres kündigte die Ruag schliesslich der Benpac und das Unternehmen musste den Standort verlassen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ein deutsches Unternehmen das Urner Berghoff-Geschäft wieder aufbauen will.

Unsere Zeitung hatte in den letzten knapp zwölf Monaten mehrfach über fragwürdige Vorgänge bei Benpac berichtet. Mehrere ehemalige Geschäftspartner, Mitarbeitende und externe Berater haben die vermeintliche Erfolgsgeschichte des Unternehmens in Frage gestellt und unter anderem über ausstehende Zahlungen berichtet sowie die Grösse des Unternehmens bezweifelt. Benpac-Besitzer Marco Corvi wies die Vorwürfe stets vehement zurück.

Benpac-Chef Marco Corvi.



Im Juli 2020 hatte Benpac bekanntgegeben, das St.Galler Traditionsunternehmen Gallus mit gruppenweit über 400 Angestellten von der deutschen Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) kaufen zu wollen. Doch der Deal verzögerte sich. Inzwischen waren bei Benpac zwei Verwaltungsräte zurückgetreten und auch die Revisionsstelle gab ihr Mandat ab. Schliesslich platzte der Gallus-Deal Anfang dieses Jahres. Benpac habe die vereinbarte Kaufpreiszahlung in Höhe von 120 Millionen Euro nicht geleistet, obwohl hierfür «alle Voraussetzungen vorlagen», teilte Heidelberg damals mit.

Vor rund drei Monaten kommunizierte Heidelberg dann, dass in der Schweiz ein Betreibungsverfahren gegen Marco Corvi persönlich in Höhe des «vertraglich pauschalierten Schadensersatzanspruchs von 50 Millionen Euro» anhängig sei. Gleichzeitig macht der deutsche Konzern in einem Schiedsgerichtsverfahren in Deutschland einen Anspruch von 30 Millionen Euro geltend. Dieser richtet sich gegen die Firma, also die Benpac Holding AG. Zum Umstand, dass auf zwei Wegen Schadensersatz eingefordert werde, sagte Heidelberg-Finanzchef Marcus A. Wassenberg:

«In der Summe können wir den Betrag von 50 Millionen Euro nur einmal bekommen. So haben wir mehrere Quellen, die wir dafür nutzen werden.»

Die Nidwaldner Firma nahm darauf wie folgt Stellung: «Bei den Abschlussarbeiten zum Kauf der Gallus-Gruppe stiess die Benpac Holding AG auf fragwürdige Sachverhalte in den Vertriebsverträgen von Gallus. Dies veranlasste Benpac, vom Kauf von Gallus Abstand zu nehmen. Das war Heidelberg bereits im Oktober 2020 schriftlich angedroht worden.» Aufgrund dieses Sachverhaltes sehe man einer Klage von Heidelberg gelassen entgegen, hiess es damals seitens Benpac.