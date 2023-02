Oerlikon: Vekselberg-Effekt drückt Aktienkurs

Industriekonzern «Ohne Vekselberg gäbe es 12’000 Jobs nicht mehr»: Oerlikon-Chef verteidigt den russischen Oligarchen Trotz solider Zahlen kämpft das Industrieunternehmen Oerlikon mit einer schwachen Bewertung an der Börse. Wie stark der Vekselberg-Effekt wirkt und wie der Konzern aufs kommende Jahr blickt. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 21.02.2023, 15.45 Uhr

Der russische Oligarch Viktor Vekselberg wird auch für Oerlikon zunehmend zur Hypothek. Alessandro Della Bella / Keystone

Umsatz und Bestellungseingang top, Reingewinn und Aktienkurs Flop: So lässt sich das Jahr 2022 für den Industriekonzern Oerlikon zusammenfassen. Trotz solider Zahlen dümpelt der Aktienkurs vor sich hin. Innert Jahresfrist ist er um 30 Prozent eingebrochen. Der russische Oligarch Viktor Vekselberg hält effektiv Anteile von unter 20 Prozent an Oerlikon. Dafür wird der Industriekonzern mit Sitz im schwyzerischen Pfäffikon an der Börse abgestraft.

Das gibt auch Michael Süss indirekt zu. Als Konzernchef und Verwaltungsratspräsident in Personalunion leitet er die Geschicke von Oerlikon. Anlässlich der Jahresmedienkonferenz erklärte Süss am Dienstag: «Alles, was russisch ist, wird heute negativ bewertet. Dagegen können wir nichts tun.» Im Tagesgeschäft sei die Vekselberg-Beteiligung kein Thema, und von Sanktionen sei die Firma in keiner Weise betroffen. Wie viele andere Firmen hat sich auch Oerlikon wenige Monate nach Kriegsausbruch aus Russland zurückgezogen.

«Im Tagesgeschäft ist die Vekselberg-Beteiligung kein Thema», sagt Michael Süss, Executive Chairman von Oerlikon. Michael Buholzer / Keystone

Zugleich betonte Süss die Bedeutung des Oligarchen als langfristiger Industrieinvestor: «Ohne Vekselberg gäbe es die Firma Oerlikon nicht mehr – und damit auch über 12’000 Jobs.»

Lieber als über Vekselberg sprach Michael Süss über das Jahresergebnis von Oerlikon. Trotz des «schwierigen Marktumfelds» sei das Jahr positiv verlaufen. Der Umsatz stieg um 9,8 Prozent auf rund 2,91 Milliarden Franken. Auch die Bestellungen nahmen um 6,9 Prozent zu. Der Reingewinn brach jedoch um 45 Prozent auf 93 Millionen Franken ein. Grund dafür sind einmalige Kosten im Zusammenhang mit Restrukturierungen.

Oerlikon will bei Luxusmode stärker werden

So kündigte Oerlikon auch einen Abbau von 800 Stellen in der Polymer-Division an. Betroffen sind vor allem zwei Standorte in Deutschland. Damit bereitet sich der Industriekonzern auf die sinkende Nachfrage bei Textilfasern vor. Dem will Oerlikon mit einer stärkeren Diversifizierung begegnen.

So plant Oerlikon eine stärkere Ausrichtung auf den Luxusmodemarkt. Im Dezember überraschte der Konzern mit der Übernahme des Reissverschlussproduzenten Riri. Dies soll den Umsatz im laufenden Jahr um 100 bis 150 Millionen Franken steigern. Mit der Übernahme ist Oerlikon nach eigenen Angaben zum Marktführer im Luxus-Metallsegment aufgestiegen. Weitere Zukäufe stehen im Raum, spruchreif ist aber noch nichts.

Wie Michael Süss ausführte, entwickelt sich der Luxusmodemarkt stark in Richtung PVD – ein Beschichtungsverfahren, bei dem Oerlikon führend ist. Ursprünglich für Werkzeuge entwickelt, macht es Metalloberflächen robuster und kratzfester. Modemarken wie Louis Vuitton, Gucci oder Prada würden zunehmend auf den Trend aufspringen.

Auch in der Elektromobilität sieht Oerlikon neue Anwendungen. So lässt sich etwa dank einer zusätzlichen Beschichtung die Brandsicherheit erhöhen. Wenn eine Batterie zu brennen beginnt, verschafft dies den Insassen mehr Zeit, um sich aus dem Auto zu retten.

Der Ausblick auf das kommende Jahr ist eher verhalten: Analysten und auch Oerlikon selbst rechnen mit einem stagnierenden Umsatz. Konzernchef und Verwaltungspräsident Süss gibt sich trotzdem zuversichtlich: «Das Unternehmen steht rundum gesund da.» Auch wenn die Märkte «nicht wie gewünscht» seien, bezeichnet er den Ausblick als «sehr positiv».