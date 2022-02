Nach Katastrophen-Ernte: Zank um die Preise für Gipfeli

Inflation Bäcker wollen mehr fürs Gipfeli, weil das Getreide teurer sei – doch die Bauern sagen: Stimmt nicht! Gipfeli werden bis zu 15 Prozent teurer, was die Bäcker unter anderem so begründen: der Preis von Getreide sei gestiegen. Doch die Bauern kontern: «Die Preise für Getreide sind in Wirklichkeit kaum gestiegen.» Zum Streit ums goldene Gipfeli ein Blick hinter die Kulissen. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Zank-Gipfeli statt Zank-Apfel: Backwaren werden teuer – das führt zu Verteilungskämpfen. Keystone

Da ist ihnen wohl der Kragen geplatzt, den Getreidebauern und Getreidebäuerinnen. Ihr Verband verschickte eine Pressemitteilung zu «Gipfeli-Preise, Getreide-Preise und falsche Informationen.» Die Gipfeli würden teurer, weil die Getreidepreise gestiegen seien, so sei der Tenor in den Medien gewesen. Doch sei dies «alles andere als korrekt». Es entstehe gar der falsche Eindruck, die Bauern würden «das grosse Geld machen».

In Wahrheit ist es gemäss Bauern so: «Die Preise für Getreide sind kaum gestiegen.» Und darum sei es «nicht nachvollziehbar, dass Getreide für einen Kostenanstieg verantwortlich gemacht wird.» Für einen Anstieg notabene, der bereits durchgereicht wird entlang der Wertschöpfungskette – von Müllern zu Bäckern, zu Gipfeli und sonstigen Backwaren in Cafés, Bäckereien, Restaurants, kreuz und quer durchs Land.

Der Dachverband aller Bauern doppelte nach. Ihr Direktor Martin Rufer verbreitete auf Facebook die ultimative Forderung: «Ein höherer Brotpreis muss auch zu höheren Preisen für Getreidebauern führen.» Anscheinend geschah dies bisher nicht. Damit löste Rufer viel Verwunderung aus. Ein Leser staunte:

«Das ist ein heftiges Fragezeichen! Wer steckt die höheren Brotpreise ein, wenn nicht die Getreidebauern?»

Der «heftigen» Frage ist diese Zeitung nachgegangen.

Es klingt paradox, aber es ist so. Es ist richtig, wenn die Bauern sagen, «die Preise für Getreide seien kaum gestiegen». Zugleich ist es richtig, wenn der Dachverband Schweizerischer Müller in einer Pressemitteilung schreibt: «Die Preise für Brotgetreide haben insbesondere im Inland stark angezogen.» Um das Paradox aufzulösen, muss man hinter die Kulissen blicken. Man muss die Verwertungskette für Getreide kennen.

Die ungefähr 20'000 Getreidebauern im Land liefern ihre Ernte in der Regel nicht direkt an die Mühlen, von denen es in der Schweiz etwa 50 hat. Sie verkaufen es Sammelstellen. Von dem Preis, den sie dort erhalten, sprechen die Bauern, wenn sie sagen: «Die Getreidepreise sind kaum gestiegen.»

Bauern wollen nicht über den Tisch gezogen werden

Von den Sammelstellen wird das Getreide weiterverkauft an Vermarkter. Zu den Grössten dieser Akteure gehört etwa der Agrarkonzern Fenaco, der oft das Etikett des heimlichen Riesen aufgedrückt erhält. Erst Vermarkter verkaufen das Getreide an die Müller. Von diesen Preisen, welche die Vermarkter verlangen, sprechen wiederum die Müller, wenn sie sagen, die Preise von Getreide hätten angezogen. Und wer hat nun die Preise für Getreide erhöht?

Die Sammelstellen nicht. Sie verkaufen zu Richtpreisen weiter. Diese werden fern vom Spiel von Angebot und Nachfrage festgelegt. Die Ernte wurde 2021 dezimiert von Hagel und von Frost und von Dauerregen, doch der Richtpreis rührte sich nicht. Er ist seit Jahren unverändert. Und das ist gewollt. Der Richtpreis soll den Bauern etwas Planungssicherheit geben und wird darum von einem Verband bestimmt, von Swiss Granum.

Die Vermarkter waren es. Wenn sie an die Müller verkaufen, spielen sie doch, Angebot und Nachfrage. Nach der dezimierten Ernte gab es höhere Preise. So heisst es vom Dachverband der Müller: «Die Vermarkter von Schweizer Brotgetreide verkaufen aktuell zu deutlich höheren Preisen als im Vorjahr.» Und von Fenaco heisst es: «Aufgrund des knappen Angebots aus der Getreideernte von 2021 konnten in der Tat höhere Preise realisiert werden.» Sind es die Vermarkter, die Kasse machen? Kaufen sie billig ein, verkaufen teuer und übervorteilen die Getreidebauern?

Preistreiber: Überflutetes Feld im Juli 2021, bei Grenchen Keystone

Nein, tun sie nicht. Oder bisher nicht. Aber sie könnten es tun. Zumindest befürchten das die Bauern. Darum stellt sich ein Martin Rufer hin und fordert als Direktor des Bauernverbands vorbeugend höhere Preise.

Noch nicht übervorteilt, vielleicht aber bald schon – um diese Sorge der Bauern zu verstehen, muss man den Deal kennen, den sie mit Sammelstellen und Vermarktern haben.

Im Herbst liefern die Bauern ihr Getreide und erhalten von den Sammelstellen den sogenannten Auszahlpreis. Dieser orientiert sich am erwähnten Richtpreis, zu dem Sammelstellen das Getreide weiterverkaufen an Vermarkter. Der Auszahlpreis liegt unter dem Richtpreis, weil die Sammelstellen auch Kosten haben: Sie müssen etwa das Getreide reinigen und lagern. Doch ist der Auszahlpreis erst eine Zwischenzahlung und nicht die finale Abrechnung.

Zuerst wird das Getreide von den Vermarktern verkauft. Liegt ihr Verkaufspreis über dem Auszahlungspreis, den die Bauern im Herbst schon erhalten haben, dann kriegen die Bauern mehr Geld. Aber erst im Frühling. Bis dahin müssen sie warten und tappen im Dunkeln. Was die Vermarkter da machen, ist für sie eine Black Box oder zumindest eine dunkelgraue Box.

Doch so ist es jedes Jahr, könnte man einwenden. Das Warten gehört zum alljährlichen Spiel. Warum gibt es dieses Jahr auf einmal so viel Drama?

Dieses Jahr gibt es einen Kuchen zu verteilen. Sonst gab es das jahrelang nicht. Die Vermarkter holten kaum höhere Preise heraus als jene, die sie den Sammelstellen und damit den Bauern gezahlt hatten. Dieses Jahr hingegen, nach einer dezimierten Ernte, steht wirklich etwas auf dem Spiel. Auch wenn etwa eine Fenaco auf Anfrage schon heute den Bauern deutlich höhere Preise verspricht, ist die Nervosität gross.

Zahlen am Ende immer die Konsumenten mehr?

Und was ist mit den Konsumentinnen und Konsumenten? Egal, wie sich Bauern und Vermarkter einigen, ob sie sich überhaupt einigen – am Ende kosten Gipfeli mehr. Werden die Konsumenten übervorteilt?

Wohl kaum. Die Ernte 2021 war kleiner. Gemäss Schätzungen war es 30 Prozent weniger als im Vorjahr. Vielleicht kriegen die Bauern höhere Preise, aber sie konnten weniger verkaufen. In aller Regel machen sie dieses Jahr weniger Umsatz. Es ist nun einmal so: Frost, Hagel, Dauerregen haben grosse Schäden angerichtet. Und diese Schäden treffen einige mehr, andere weniger – teils auch Konsumenten via höhere Preise.

Zuletzt gilt es, die Grössenordnungen im Auge zu behalten. Getreide wird teurer und, ja, das trägt mit dazu bei, dass Gipfeli teurer werden. Aber nicht allein das Getreide war es. Vieles spielte hinein, mit oftmals ungleich grösserer Bedeutung. Wie die Bäcker sagen, wurde Energie teurer, Verpackungen wurden teurer, Kredit- und Debitkarten wurden teurer.

In hoch entwickelten Wirtschaften wie jener der Schweiz ist der Anteil von Rohstoffen an den Gesamtkosten in der Regel gering. Mehl macht bloss 13 Prozent des Brotpreises aus, wie die Bäcker vorrechnen (siehe Grafik). Der Kostenanteil von unverarbeitetem Getreide ist noch geringer, vor allem wenn es um Spezialbrote geht und um Kleingebäck wie das Gipfeli.

