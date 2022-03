Inflation so hoch wie in 14 Jahren nicht.

Inflation Heizöl und Benzin teurer: Warum die Konsumentenpreise so schnell steigen wie seit der Finanzkrise nicht mehr Die Menschen in der Schweiz mussten im Februar tiefer in die Tasche greifen: Die Konsumentenpreise haben zum Vorjahresmonat um 2,2 Prozent zugelegt. Das sind die Gründe in drei Grafiken. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 03.03.2022, 11.10 Uhr

Die Preise für Heizöl sind im Februar gestiegen. (Symbolbild) Keystone

Der Landesindex der Konsumentenpreise ist im Februar um 0,7 Prozent gestiegen und erreichte den Stand von 102,4 Punkten, wie das Bundesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Gegenüber dem Februar 2021 betrug die Teuerung damit sogar 2,2 Prozent.

Warum ist die Inflation gestiegen?

Das Bundesamt für Statistik führt den Anstieg im Vergleich zum Vormonat auf verschiedene Faktoren zurück. Gestiegen sind etwa die Preise für Treibstoffe und Heizöl sowie die Wohnungsmieten. Wenn man im Landesindex für Konsumentenpreise nachschaut, zeigt sich beim Heizöl ein Preisanstieg gegenüber dem Vorjahresmonat um ganze 48 Prozent. Auch sonst steigen die Kosten für Energie stark, auch jene für Treibstoffe. Gas kostet nun 37 Prozent mehr als im Vorjahr, Benzin rund 20 Prozent mehr. Billiger wurden gemäss Bundesamt für Statistik dagegen Beeren und Hotelübernachtungen.

Wie ist die Inflation im historischen Vergleich?

Damit ist die Inflation nach 14 Jahren zurückgekehrt in die Schweiz. Letztes Mal war die Inflation im Jahr 2008 höher. Danach brach die globale Finanzkrise aus, die Investoren flüchteten in sichere Häfen - und der Schweizer Franken wertete über Jahre hinweg auf. Der Euro wurde schwächer und schwächer. Im Jahr 2015 fiel er gar auf die Parität zum Schweizer Franken, ein Euro kostete nur noch einen Franken.

Der Franken wurde rekordstark, die Importe ausländischer Produkte und Dienstleistungen damit günstiger. Dieser Preiseffekt hatte wiederum Folgen für die gesamte Schweizer Wirtschaft. Inländische Produzenten gerieten unter Druck, sie mussten ihre Preise ebenfalls senken - oder konnten sie weniger stark erhöhen, als sie es sonst getan hätten.

Auffällige Beispiele waren die Hotels, deren Preise im landesweiten Durchschnitt gar sanken, wie sich im Landesindex für Konsumentenpreise ablesen lässt. Die Bergbahnen mussten sich mit Preiserhöhungen zurückhalten, während die Konkurrenten in Österreich jedes Jahr deutlich raufgingen mit den Preisen. Nun dreht es wieder. Die Inflation ist zurück, zumindest vorübergehend.

Benzin kostet einen Fünftel mehr als im Vorjahr. Archivbild: Coralie Wenger

Was macht nun die Schweizerische Nationalbank?

Eine Inflation von 2,2 Prozent liegt eigentlich über dem geldpolitischen Ziel der Nationalbank. Sie möchte die Inflation unter 2 Prozent halten. Doch die Preise für Energie und Treibstoffe sind immer volatil: es geht schnell rauf, aber auch schnell wieder runter. Darum schaut die Nationalbank auch auf ein Inflationsmass, bei dem diese Preise herausgerechnet sind. Gemessen an dieser Kerninflation sind die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat bloss um 1,3 Prozent gestiegen. Sie ist also noch unter dem Zielwert von 2 Prozent.

Und es gibt noch einen Grund, warum die Nationalbank einigermassen gelassen bleiben kann. Der Schweizer Franken wertet sich gerade wieder stark auf, der Euro schwächt sich ab. Am Donnerstagvormittag rutschte der Euro wieder unter die Marke von 1.02 Franken. Damit ist der Euro wieder so schwach wie seit 2015 nicht. Diese Aufwertung schützt die Schweiz, wenn die Preise ausländischer Produkte und Dienstleistungen teurer werden. Wie der Devisen-Experte Thomas Flury dem Börsenportal Cash sagte: «Der starke Franken hat die Schweiz abgeschirmt von der Inflation. Das war absolut im Sinne der Nationalbank.»

Steigen die Preise weiter an?

Diesen Inflationsschutz wird die Schweiz gut gebrauchen können. Denn die Preise für Erdöl und Gas sind stark gestiegen, seit Vladimir Putin den Befehl zur Invasion der Ukraine gab. Erdöl der Sorte Brent kostet mittlerweile deutlich mehr als 110 Dollar pro Fass, und liegt damit auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2008. Die Gaspreise erklimmen ebenfalls neue Rekordhöhen.

Der Westen hatte eigentlich versucht, Rohstoffe möglichst von den Sanktionen auszunehmen. Gerade in Europa ist die Abhängigkeit von russischem Gas sehr hoch, eine russische Blockade könnte etwa Deutschland sehr teuer zu stehen kommen. Auch Russland hat ein Interesse am Export seiner Rohstoffe: fast die Hälfte des Staatshaushaltes wird aus Rohstoffexporten finanziert. Doch Händler und Schifffahrtsunternehmen handeln von sich aus. Aus Angst vor künftigen Sanktionen meiden sie russisches Gas.

So soll der Schweizer Rohstoffhandelskonzern Trafigura am Dienstag vergeblich versucht haben, eine Schiffsladung russisches Erdöl im Rahmen eines Bieterverfahrens zu einem absoluten Discount-Preis von 18,6 Dollar pro Fass loszuwerden. Offenbar will niemand in den Verdacht geraten, den Krieg des Aggressors mitzufinanzieren.

