Inflation: Preise von Eiern schiessen hoch - das hat Folgen

Inflation Teuer-Rekord: Die Eier-Preise steigen so schnell wie seit 30 Jahren nicht – welches andere Alltagsprodukt dadurch massiv teurer wird Im Ausland sind Eier knapp, auch in der Schweiz gibt es einen Preissprung. Es ist ein Übel mehr, welches eine beliebte Branche plagt. Niklaus Vontobel und Florence Vuichard Jetzt kommentieren 13.02.2023, 11.13 Uhr

Ei, ei, ei. Das wird teuer. EKriengkrai Kontasorn / Eyeem / EyeEm

Wieder schiesst ein Preis in die Höhe, wie es in jüngster Vergangenheit oft zu beobachten war. Papier wurde auf einmal viel teurer, Teigwaren ebenso - vor allem gab es Preissprünge bei Gas, Heizöl oder Benzin.

Nun ist es der Preis von Eiern. Im Dezember waren sie ganze 14 Prozent teurer als im Vorjahr, im Januar waren es noch 10 Prozent mehr. Das zeigt sich im Landesindex der Konsumentenpreise. Ein Preisanstieg von 14 Prozent ist in dieser Statistik gar nicht zu finden, die 40 Jahre zurückreicht. Einen Preisanstieg von 10 Prozent gab es vor 30 Jahren, als zu Beginn der 1990er-Jahre das Verbot der Batteriehaltung in Kraft trat.

Beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) erklärt man den Preisschub auf Anfrage mit gestiegenen Kosten. So sei das Kraftfutter viel teurer geworden, was ein wichtiger Faktor sei, da Legehennen enorm viel davon verbrauchen. Damit ist die Kausalkette nicht abgeschlossen. Das Futter wurde teurer, weil Getreide teurer wurde. Und Getreide wurde teurer, weil Russlands Präsident einen Krieg gegen die Ukraine anordnete - schon in der Antike ein wichtiger Getreide-Lieferant.

Inflation aus dem Ausland importiert

Eine weitere Erklärung findet sich im Import. Die Schweiz muss nun viel mehr dafür zahlen, wenn sie Eier im Ausland einkauft, wie das Bundesamt festhält. Der Importpreis sei stark gestiegen. Denn im Ausland gibt es einen Eierpreis-Schock von ganz anderer Grössenordnung.

In Europa gingen die Preise teils um 60 Prozent hoch. In den USA gab es gar Verdoppelungen und Verdreifachungen. Nicht nur sind die Eier viel teurer - das Angebot ist derart knapp, dass in Nordeuropa und in den USA von einem Mangel an Eiern gesprochen wird. Im Süden der USA weichen die Menschen nach Mexiko aus - nur um am Zoll zu erfahren, dass der Import verboten ist. Falls sie die Eier nicht deklariert haben, ist eine Busse zu zahlen. Wie Bloomberg berichtet, werden an manchen Zollübergängen gerade vier Mal so viele Eier beschlagnahmt wie sonst.

Für derartige Preisaufschläge musste einiges zusammenkommen. Energie wurde teurer - ebenfalls eine Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. In Europa hätten einige Betriebe nun 50 Mal höhere Energiekosten, so die «Bauernzeitung». Und Energie sei entscheidend in einer Industrie, die wie kaum eine andere so sei: «durchgetaktet und hochtechnologisiert».

Ein weiterer Grund für die hohen Preise ist die Vogelgrippe. In den USA wütet sie besonders. Es dominieren dort rund 20 Firmen den Markt, die über 80 Prozent aller Eier produzieren. Auf ihren riesigen Farmen - teils mit 300'000 Hühnern - kann sich die Vogelgrippe rasend schnell ausbreiten. Ein US-Produzent erklärt der Nachrichtenagentur Bloomberg, wie man sich das vorstellen muss. Am ersten Tag seien 10 Vögel krank, am zweiten 100, am dritten 1000 - bald ist die ganze Farm befallen, alle Tiere müssen getötet werden.

Hühner im Lockdown

Im Vergleich dazu ist die Schweiz eine Eier-Insel der Glücksseeligen. Es hat bislang kaum Fälle von Vogelgrippe gegeben. Warum dies so ist, erklärt Raphael Zwahlen, Geschäftsführer des Eierverbands Gallosuisse. Die Schweiz liege nicht auf der Hauptflugroute der Zugvögel; die Alpen fungierten als eine Art «natürlicher Schutzwall». Die Zugvögel würden grösstenteils ausweichen, nur wenige legen hierzulande einen Halt ein.

So ist auch der Preisanstieg in der Schweiz weniger stark ausgefallen als in Europa und in den USA. Zwahlen von Gallosuisse hebt das Gute hervor: «Der Absatz ist hoch, die Eier gehen alle weg, aber wir haben keinen Eier-Mangel».

Trotz nur weniger Fälle von Vogelgrippe erliess der Bund einige Vorsichtsmassnahmen: So dürfen Hühner nicht mehr auf die Wiese. Mit dieser Vorschrift soll das Risiko minimiert werden, mit Trägern von Vogelgrippe-Erregern in Kontakt zu kommen. An die frische Luft dürfen Hühner nur im sogenannten «Aussenklimabereich», einem überdachten, geschützten Auslauf, wie Zwahlen erklärt. «Freilandeier» freilich dürfen weiterhin als solche bezeichnet werden, auch wenn die Legehennen nicht mehr frei übers Land gehen können. Der Gallosuisse-Chef sagt: «Es ist eine vom Bund verordnete, zeitlich begrenzte Vorsichtsmassnahme, dann ist es nur logisch, dass die Labels für diese Zeit nicht geändert werden.»

Brote mit Preissprung-Rekord

Beim Bäckereiverband ist man dennoch weit entfernt von Glücksseeligkeit. Die teuren Eier treiben die Kosten in die Höhe - dabei kämpft man ohnehin mit einem Kostenschub: Butter wurde teurer, Mehl, Strom, Personal. Der Verband hat seinen Mitgliedern im vergangenen September geraten, die Preise zu überprüfen. In einer Umfrage gaben nahezu alle Betriebe an, die Preise erhöht zu haben. Diese Preiserhöhungen zeigen sich nun im Januar, im Landesindex für Konsumentenpreise. Brot wurde um 11 Prozent teurer, Kleinbrote und Gebäck um 12 Prozent. Das gab es in dieser Statistik noch nie.

Wie reagiert die Kundschaft? In der Branche ist die Nervosität gross - teils jedoch zu unrecht. Ein Bäcker in Genf berichtet in einer Umfrage: «Wir mussten die Preise um rund 10 Prozent erhöhen und befürchteten anfangs negative Reaktionen, doch das Verständnis ist da und wir haben keinerlei Diskussionen.» Bislang gab es einen durchschnittlichen Preisanstieg von gut 5 Prozent auf Brote und Konditoreiwaren. Im Landesindex der Konsumentenpreise zeigt sich, dass dieser Preis zuvor über ein Jahrzehnt lang leicht gesunken war.

Als die Preise zuletzt hochschossen

Einen Preisanstieg bei den Eier von über 10 Prozent gab es zuletzt in den 1990er-Jahren. Wie das BLW erklärt, war damals ein Volksentscheid die Ursache. 1979 stimmte die Bevölkerung dem Verbot der Batteriehaltung von Hühnern zu. Den Produzenten wurde bis 1991 die Zeit zur Umstellung gegeben. Batteriekäfige verschwanden, an ihre Stelle kamen Volieren. Hühner konnten sich frei bewegen, picken, fressen, Eier legen und fliegen. Doch einige Betriebe stiegen lieber aus, das Angebot wurde knapper. Wer blieb, hatte zunächst höhere Kosten und musste Geld ausgeben, um die Ställe anzupassen. Die Preise gingen hoch - doch nach einer Weile hatte sich alles wieder eingependelt, die Preise sanken.

Die Hoffnung ist, dass sich die Geschichte wiederholt: Die Preise sinken womöglich auch dieses Mal schnell wieder. In den USA jedenfalls scheint dies der Fall zu sein. Dort fallen jetzt die Eierpreise.

