Inflation Preis-Schock in der Schweiz: Teigwaren sind viel teurer, auch Gas und Heizöl – kommt obendrauf ein Hypozins-Hammer? Neue Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen, wo in der Schweiz die Preise gestiegen sind. Darum könnten die Hypothekarzinsen zu schnell steigen. Niklaus Vontobel 01.04.2022, 12.00 Uhr

Heizöl-Lieferungen: Hier gab es den grössten Preissprung. Keystone / DPA

Das Bundesamt für Statistik hat für den März neue Zahlen zur Inflation veröffentlicht: Der Landesindex für Konsumentenpreise zeigt monatlich, wie sich die Preise in einem typischen Warenkorb von Produkten und Dienstleistungen entwickelt haben. Der Index ist die beste und genaueste Statistik zu den Preisen in der Schweiz.

Was ist neu?

Die Inflation ist zurück in der Schweiz. Um 2,4 Prozent höher war das allgemeine Preisniveau im März 2022 als noch im Vorjahresmonat. Damit markieren die neuen Zahlen den höchsten Preisanstieg in der Schweiz seit über 13 Jahren. Und bislang ist keine Trendwende in Sicht.

Teurer als vor einem Jahr ist vor allem Energie: Gas gleich um 38,5 Prozent, Heizöl gar um 54,6 Prozent. Autofahrer müssen mehr für Benzin zahlen, und zwar gleich 24,1 Prozent. All diese Preisanstiege sind teils eine Folge des Ukraine-Kriegs: Russland ist ein wichtiger Exporteur von Gas und Erdöl.

Auch für Flugtickets muss wieder mehr bezahlt werden. Im März 2022 wurden im Luftverkehr wieder 41 Prozent höhere Preise verlangt als ein Jahr zuvor. Der Preisschub erklärt sich vorläufig jedoch noch mit einer Rückkehr zu den Zeiten vor Corona: die Preise stehen wieder etwa gleich hoch wie vor Krisenausbruch.

Wegen steigender Getreidepreise werden Spaghetti teurer. Keystone

Teigwaren haben weniger Gewicht im Familienbudget, aber hohen Symbolgehalt. Die steigenden Weltmarktpreise für Getreide schlagen wohl schon durch. Für Pasta muss nun 18,7 Prozent mehr ausgegeben werden.

Einen solchen Sprung sucht man vergeblich in der Datenreihe, die bis in die Mitte der 1980er-Jahre zurückreicht. Der Preisschub sieht weniger schlimm aus, wenn man den Vergleich zieht zum Preisniveau von vor der Coronakrise. Dann verbleibt jedoch noch immer ein Anstieg von 10 Prozent.

Was verändert sich damit in der Schweiz?

Die Inflation ist somit zurück. Um einen noch höheren Preisanstieg als den aktuellen zu finden, muss man weit zurückgehen: bis in den Herbst 2008. Damals war die globale Finanzkrise virulent: am 16. Oktober 2008 gab der damalige Bundespräsident Pascal Couchepin bekannt, die Grossbank UBS müsse gerettet werden.

Damals begann die grosse Aufwertung des Frankens, die Preisanstiege nahmen danach laufend ab. Als im Januar 2015 die Nationalbank den Mindestkurs zum Euro aufgab, hatte die Schweiz endgültig keine Inflation mehr, wie der Landesindex für Konsumentenpreise zeigt. Im Winter 2021 stand der Index noch immer gleich hoch wie über ein Jahrzehnt zuvor.

Der Vergleich zum Ausland zeigt: es könnte schlimmer sein, oder noch schlimmer werden. Der starke Franken hilft der Schweiz gegen die Inflation, genauso wie die geringere Abhängigkeit von fossiler Energie.

Wie steht die Schweiz im Vergleich zum Ausland da?

Deutschland trifft es härter: Im März lag der Verbraucherpreisindex um 7,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Preistreiber sind vor allem Benzin und Heizöl. Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck muss appellieren: «Helfen Sie uns, helfen Sie Deutschland, helfen Sie der Ukraine, die privaten Verbräuche zu reduzieren. Jede eingesparte Kilowattstunde hilft.» Nun wird im Land der Autobahnen gar über Tempolimiten debattiert.

In Österreich gleichen sich die Bilder: Auch im Nachbarland werden Treibstoffe und Energie laufend teurer und treiben die Inflation in ungeahnte Höhen. Der Verbraucherpreisindex stand im März um 6,8 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Solche Zustände hat Österreich seit dem November 1981 nicht mehr erlebt. In der gesamten Eurozone ging das Preisniveau um 7,5 Prozent hoch im März. Doch den wohl grössten Inflationsschub erleben die USA. Im Februar waren es 7,9 Prozent - ein Anstieg, wie es ihn seit 40 Jahren nicht mehr gegeben hat.

Würgen die Zentralbanken die Konjunktur ab?

Die Preise steigen und steigen, ein Nachlassen der Inflation ist nicht in Sicht. Damit geraten die Zentralbanken unter Zugzwang: in den USA, in der Eurozone, auch in der Schweiz. Von ihnen wird erwartet, dass sie Preisstabilität garantieren.

Ihr bestes Mittel dagegen ist jedoch grobschlächtig: die Leitzinsen erhöhen, um die gesamte Nachfrage zu bremsen. Nun wird befürchtet, dass es die Zentralbanken übertreiben: sie erhöhen die Leitzinsen so sehr, dass eine Rezession ausbricht - womit zwar die Inflation weg wäre, aber auch der Wirtschaftsboom.

Nachdem sich die Arbeitsmärkte in der Schweiz, in den USA und in der Eurozone erstaunlich schnell von der Coronakrise erholt haben, verlieren wieder Tausende von Menschen ihren Arbeitsplatz.

Kommt es zu einem Hypothekarzins-Schock?

Die Zentralbanken könnten es übertreiben, doch auch die Finanzmärkte. Die Zinsen auf Staatsanleihen sind schon stark gestiegen. Dabei hat die Schweizerische Nationalbank ihre Leitzinsen noch nicht einmal angefasst, die Europäische Zentralbank genauso wenig.

Bislang hat nur Jay Powell bei der Federal Reserve Bank die Leitzinsen erhöht, jedoch nur um einen einzigen Viertelprozentpunkt. Dennoch liegen die Zinsen auf Staatsanleihen bereits deutlich höher als vor einem Jahr - weil die Leitzinserhöhungen vorweg genommen werden.

Es könnte passieren, dass es die Finanzmärkte übertreiben. Dann würden beispielsweise die Zinsen auf Hypotheken allzu schnell steigen - und die Nachfrage nach Immobilien zu schnell sinken. Die Hypothekarzinsen haben bereits stark reagiert.

Manche Bank verlangt für Hypotheken, die über zehn Jahre mit einem festen Zins laufen, schon wieder deutlich mehr als 2 Prozent Zins. Und wenn dies auch im historischen Vergleich noch immer wenig ist, so gilt doch eine Warnung, die Nationalbank-Chef Thomas Jordan kürzlich ausgesprochen hat: im Vergleich zum Niveau von noch einem Jahr sei es ein deutlicher Zinsanstieg. Sprich: Die Belastung durch die Zinskosten kann sich für einen Haushalt schnell einmal um 50 Prozent oder mehr erhöhen.

