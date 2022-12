Inflation So viel teurer wird Ihr Weihnachtsmenu Soll 2022 das gleiche Festtagsmenu auf dem Tisch landen wie im Vorjahr, müssen Schweizerinnen und Schweizer dafür tiefer in die Tasche greifen. Nahezu alle Nahrungsmittel und Getränke sind teurer als vor Jahresfrist. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 19.12.2022, 12.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fast alle Lebensmittel werden deutlich teurer. Grafik: Leoni Tobia

Das Leben wird teurer: Die Inflation kletterte in der Schweiz dieses Jahr auf Höhen, die seit 2008 unerreicht waren. Im Vergleich zum Ausland beschweren wir uns in der Schweiz allerdings auf hohem Niveau. Die Teuerung im Euro-Raum lag zuletzt bei über zehn Prozent, in der Schweiz hingegen nur bei drei Prozent.