Inflation Trendwende: Nächstes Jahr ist Schluss mit Nationalbank-Negativzinsen Die Zürcher Kantonalbank glaubt, dass es im Jahr 2023 ein Ende hat mit den Negativzinsen. Diese an sich erfreuliche Nachricht weckt jedoch neue Ängste. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Wie weit werden die Zinsen steigen? Davon hängen unter anderem die Preise vom Immobilien ab. Keystone/MAN

«Eurozone und Schweiz stehen vor einer Zinswende.» So lautet der Titel eines neuen Berichts, den die Ökonomen der Zürcher Kantonalbank verschickt haben. Sie rechnen «aufgrund jüngster Entwicklungen» damit, dass es zum Ende einer Ära kommt: Die Schweizerische Nationalbank werde ihren Leitzins aus dem negativen Bereich herausholen. «Im Jahr 2023 wird sie ihre Negativzinspolitik beenden.» Das wäre eine Zeitenwende.

Doch ehe diese kommt, handeln die Player an den Finanzmärkten. Sie kaufen und verkaufen längst in der Überzeugung, dass der Negativzins bald Geschichte ist. Darum sind die Zinsen auf Bundesanleihen oder Hypotheken heute bereits deutlich höher als noch vor ein paar Wochen. Wie weit diese Zinswende geht – davon hängt sehr viel ab: die Preise von Aktien und Immobilien, die Zinsen auf Hypotheken, via hypothekarischen Referenzzinssatz auch die Mietzinsen.

Hier darum Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Dafür muss man zurückblenden. Am 15. Januar 2015 gab die Nationalbank den Mindestkurs auf. Die Notenbank erklärte, sie habe nicht länger durchhalten können. Zu viel Geld sei zugeflossen, allein im Januar um die 80 Milliarden Euro. Doch sie wollte den Franken nicht sich selbst überlassen.

Darum hat sie seither einen Negativzins von 0,75 Prozent erhoben. Haben Banken noch Gelder, mit denen sie nichts Besseres zu tun wissen, als es ihr zu leihen, gibt es keinen Zins mehr. Die Banken zahlen der Nationalbank etwas, um ihr Geld leihen zu dürfen: den Negativzins.

Dieser Negativzins drückt seither hierzulande alle Zinsen nach unten. Ohne ihn würde die Schweiz von jenen Schrecken befallen, die Nationalbank Präsident Thomas Jordan engelsgeduldig immer wieder aufs Neue so schildert: «Der Franken würde sich stark aufwerten, die Inflation negativ, das Wachstum deutlich verlangsamt.»

Was tut die Schweizerische Nationalbank? Keystone

Die Inflation ist zurück. In den USA ist sie so hoch wie 40 Jahren nicht. Die knapp über 20 Jahre alte Eurozone hat dergleichen nie zuvor erlebt. In der Schweiz steht der Landesindex für Konsumentenpreise um 1,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Vor allem Energie kostet mehr. Benzin: 19 Prozent; Heizöl: über 40 Prozent. Damit ist die Inflation so hoch wie seit Herbst 2008 nicht mehr. Damals brach erst die Finanzkrise aus, später die Eurokrise. Der Franken wertete sich stark auf – und die Schweiz hatte jahrelang null Inflation.

Die Zentralbanken müssen die Inflation unter Kontrolle bringen. Das geben ihnen ihre Mandate vor. Ihr mächtigstes Mittel dafür sind höhere Leitzinsen. Doch diese wirken nur recht krude. Sie verteuern das Borgen von Geld, für alle: Staat und Firmen, Konsumenten und Hypothekarschuldnerinnen. Also machen diese weniger Schulden und geben weniger aus, auch für alles: Schulen, Strassen, Maschinen, Wohnungen oder Kühlschränke.

Die gesamte Nachfrage geht zurück, als Folge daraus auch das Wirtschaftswachstum – und zuletzt sinkt auch die Inflation. In Extremfällen müssen Notenbanken manchmal gar Rezessionen erzwingen.

Das hätte gewaltige Folgen bis in die hintersten Ecken und Winkel der Schweiz. Zum Beispiel lagen im Sommer 2021 die Zinsen für 10-jährige Festhypotheken noch durchschnittlich bei 1,1 Prozent. Wer dagegen im Herbst 2008 sich so lange Geld lieh, musste einen fixen Zins von um die 4,5 Prozent zahlen. Der hypothekarische Referenzzinssatz, auf welchen die Mieten abstellen, war ungefähr dreimal höher als heute.

Für die Schweiz ist vor allem wichtig, was die Europäische Zentralbank tut. Ihre Präsidentin Christine Lagarde hatte Zinserhöhungen für dieses Jahr lange ausgeschlossen, dann plötzlich nicht mehr. Die Zürcher Kantonalbank rechnet nun damit, dass sie 2023 aus den Negativzinsen aussteigt. Viel weiter gehe sie jedoch nicht. Sie muss auch nicht, die Inflation flaut von selbst ab.

Wichtige Preistreiber lassen nach. Die Energiepreise bleiben zwar hoch, steigen aber nicht weiter an. Die Lieferengpässe lösen sich auf. Auch weil die Menschen wieder weniger Güter kaufen, zum Beispiel weniger Systeme für Home Entertainment, erstellt mit Einzelteilen aus aller Welt. Stattdessen reisen sie wieder mehr ins Ausland.

Ohnehin wirken Zinserhöhungen allzu krude gegen Engpässe, sagt sinngemäss der Chefökonom der Europäischen Zentralbank in einem Blog. Sie bekämpfen Engpässe bei wenigen Gütern, indem sie der gesamten Wirtschaft einen Nachfrageschock versetzen.

Erhöht Lagarde die Leitzinsen, darf er es auch. Es fliesst kein zusätzliches Geld in den Schweizer Franken. Es gilt nicht mehr, was Jordan sonst predigt: Schafft er den Negativzins ab, wird der Franken aufwerten, die Inflation negativ, das Wachstum deutlich verlangsamt.

Darum, sagt der ZKB-Chefökonom David Marmet auf Anfrage: «Der Nationalbank bietet sich unserer Ansicht nach 2023 die Chance, die Negativzinspolitik hinter sich zu lassen.»

Zürcher Kantonalbank ZKB am Hauptsitz an der Bahnhofstrasse in Zürich. Michael Buholzer / KEYSTONE

Nein, so Marmet. Seiner Ansicht nach geht es hoch auf null Prozent – und nahe davon «notieren die Leitzinsen noch für lange Zeit». Höher muss Jordan nicht gehen: Die Inflation liegt noch immer wie erwünscht unter

2 Prozent. Und höher gehen kann er auch nicht, weil Lagarde es nicht tut, und sich der Franken sonst doch aufwertet.

Eine grosse Zinswende gibt es nicht, aber eine Mini-Wende.

Weil dieser Nebenwirkungen hat. Er befeuert den Boom am Immobilienmarkt, der nach Ansicht von Jordan viel schon zu weit gegangen ist. Die Nationalbank spricht von einer «substanziellen Verwundbarkeit». Dagegen kann Jordan etwas tun, hebt er den Negativzins auf. Die Preise von Immobilien werden nicht fallen, sie steigen weiter – aber weniger schnell, als mit dem Negativzins.

