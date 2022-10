Inflation: Dieser Mann könnte eine globale Rezession auslösen

Inflation Übertreibt es Jerome Powell und verursacht damit einen globalen Börsencrash? Ehe er die Inflation besiegen kann, löst der amerikanische Zentralbank-Chef womöglich eine Rezession aus. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Der Zentralbank-Chef Jerome Powell. Keystone

Was ist geschehen?

Blutbad, Gemetzel – mit solchen Worten beschreibt das renommierte Magazin «The Economist» die jüngsten Verluste an der amerikanischen Börse. Der Leitindex S&P 500 hat nämlich einen tristen Monat September hinter sich, mit einem Verlust von fast 10 Prozent. Damit hat die US-Börse ihre Negativserie nun auf drei Quartale verlängert: Jedes dieser drei Quartale hat mit Verlust abgeschlossen.

Solche Negativserien hat es selten gegeben, zuletzt in den Jahren 2008 und 2009. Damals drohte der globale Kollaps des Finanzsystems, die stolze Schweizer Grossbank UBS musste vom Staat gerettet werden. Schlechte Zeiten. Der «Economist» kommentiert das heutige Geschehen darum so:

«Die amerikanische Börse erlebt den schlimmsten Lauf seit der Finanzkrise.»

Und in der Schweiz?

Die Schweiz mag sich Krisen oft entziehen, doch ihre Börse ist aktuell mittendrin im Schlamassel. Es geht abwärts, mehr oder weniger genauso steil wie in den USA. Der Leitindex SMI hat seit Jahresanfang schon über 20 Prozent eingebüsst. Und der Börsenplatz hat mit der Credit Suisse (CS) auch seine eigene grosse Krisenstory. Die «New York Times» spottete in Anspielung an «Swissness» schon über «Swiss mess» - über ein Schweizer Chaos oder Durcheinander.

Über 50 Prozent hat die Grossbank nun seit Jahresanfang an Werte eingebüsst. Über das Wochenende wollten die CS-Chefs beruhigen: Wie die Newsagentur Bloomberg berichtet, telefonierten sie mit Grosskunden und Anlegern. Alles solide, so die Botschaft, genug Liquidität, genug Kapital, kein Grund zur Panik. Doch die Reaktion der Börse wirkte, als sähen die Investoren doch Grund zur Panik. Am Montag verlor die Aktie zeitweise nochmals um 10 Prozent, mittlerweile kostet sie deutlich weniger als 4 Franken.

Was sind die Ursachen der Börsenverluste?

Die erhöhten Zinsen plagen die Finanzmärkte. Wie die Analysten der Zürcher Kantonalbank in einem Bericht schreiben: «Mit der Straffung der Geldpolitik steigt auch das Risiko einer globalen Rezession.» Aber es ist nicht die Zinswende allein. Es sind zwei Dinge hinzugekommen, welche die Nervenkostüme der Finanzmärkte zusätzlich belasten: Ein starker Dollar und ein US-Notenbank-Chef, der im Kampf gegen die Inflation erst zögerlich war, und der es nun womöglich übertreibt. Der Reihe nach.

Welche Folgen hat die Zinswende?

Die Zinswende ist da. Die Zeiten rekordtiefer Zinsen sind vorbei, ebenso die verzweifelte Suche nach Rendite. Es gibt wieder solide Anleihen von Staaten oder Unternehmen, die anständige Zinsen versprechen. Aktien sind damit nicht länger alternativlos, aus ihnen werden vielmehr Gelder abgezogen. Der Börsenboom ist zu Ende, vorläufig zumindest. Das Symbol dieses Booms, die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla, hat seit Jahresanfang fast 40 Prozent verloren. Eine Ära scheint vorbei.

Mit dieser Zinswende schlagen sich die Börsen schon länger herum. Nur glaubten sie lange nicht, dass es eine grosse Zinswende werden würde. Bis Mitte August meinten sie noch, der US-Notenbank sei es nicht wirklich ernst. Dass deren Chef Jerome Powell nicht bluffte, dämmerte ihnen erst, als die Inflation hartnäckig hoch blieb – und Powell die Zinsen weiter erhöhte. Die Kurse gaben nach. Dann kam eine neue Sorge hinzu. Powells nunmehr aggressives Vorgehen schlug auf die Devisenmärkte durch.

Warum wertet der Dollar auf?

Powell erhöhte die Leitzinsen forscher, als es andere Zentralbanken taten. Teils, weil er musste. Die Inflation war viel zu hoch mit über 8 Prozent. Teils, weil er konnte. Die US-Wirtschaft boomte, sie konnte höhere Zinsen vertragen. Dadurch wurde es attraktiver, Gelder in Dollar anzulegen: Es kam zur Rückkehr des «Mighty Dollar», des starken Dollars.

Und wie. Zum Euro erreicht der Dollar den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten. Japan, Indien, Thailand oder Singapur mussten ihre Währungen stützen, indem sie direkt in den Devisenmarkt eingriffen, China tat es indirekt. Selbst der sichere Hafen Schweizer Franken verlor deutlich zum «Mighty Dollar».

Was sind die Folgen des starken Dollars?

Die US-Währung wird nun für andere Länder zum Problem. In der Eurozone zum Beispiel wird der Import von Rohstoffen teurer – Erdöl oder Weizen werden global in Dollar gehandelt. Somit steigen die Preise noch weiter, die Inflation nimmt zu und die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat ein Problem. Erhöht sie die Leitzinsen, stärkt sie zwar den Euro, schwächt aber die Wirtschaft.

Und diese leidet ohnehin unter einem Energiepreis-Schock und könnte im Winter in eine Rezession abgleiten. Hält sich Lagarde zurück, steigt die Inflation noch mehr, wobei sie zuletzt durchschnittlich schon bei 10 Prozent stand. Es ist die Wahl aus zwei Übeln.

«Die USA exportieren ihr Inflationsproblem in wirtschaftlich schwächere Länder», kommentiert der Economist diese Folgen des starken Dollars. Wobei Europa vor allen Dingen mit dem Energiekrieg zu kämpfen hat, den Russland führt. Dessen Präsident Wladimir Putin höhnte in seiner letzten Rede gar: «Europa muss seine Mitbürger davon überzeugen, weniger zu essen, seltener zu duschen und sich wärmer anzuziehen zu Hause.»

Was, wenn der Dollar weiter aufwertet?

Für den Rest der Welt wird der starke Dollar zum unlösbaren Problem. Und dieses wird nur schlimmer, je höher Powell die Leitzinsen setzt und je mehr sich der Dollar aufwertet. Die Zentralbanken im Rest der Welt sind dadurch gezwungen, die eigenen Leitzinsen noch weiter zu erhöhen, selbst wenn sie damit ihre Wirtschaft schwächen. Eine globale Rezession rückt dann näher, und damit auch ein Börsencrash. In diesem Zusammenhang sprach der US-Analyst Jon Turek von einer «Dollar-Untergangs-Schleife». Diese gelange erst zu einem Halt, wenn in den USA «etwas kaputtgehe».

Gemeint ist, dass beispielsweise die Arbeitslosenquote steigt. Dadurch verlieren die Arbeitnehmenden tendenziell an Verhandlungsmacht, die Löhne steigen weniger stark – und damit auch die Preise. Die Inflation wäre besiegt, Powell könnte sich zum Sieger erklären, es bräuchte keine weiteren Leitzinserhöhungen, der Dollar würde wieder schwächer. Darum sagt Analyst Turek:

«Die gesamte Wirtschaftswelt wartet im Grunde darauf, dass die Arbeitslosenquote in den USA auf 4 Prozent ansteigt.»

Doch die Frage ist, ob nicht vorher in Europa «etwas kaputt geht». Einige Länder in der Eurozone wirken wieder so fragil wie in der Eurokrise vor einem Jahrzehnt, als die Währungsunion auseinanderzubrechen schien.

