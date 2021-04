Root Infoniqa übernimmt Luzerner Geschäftssoftware-Anbieter Sage Die Sage Schweiz AG mit Sitz in Root geht in den Besitz eines österreichischen Software-Unternehmens über. 06.04.2021, 15.27 Uhr

(jus) Die Infoniqa Gruppe, die auf HR-Software und -Services im deutschsprachigen Raum spezialisiert ist, verstärkt ihre Präsenz in der Schweiz. Das österreichische Unternehmen vermeldete am Dienstag in einer Mitteilung die Übernahme der Sage Schweiz AG, die ihren Hauptsitz in Root hat. «Mit der Übernahme setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und treiben die internationale Expansion der Infoniqa Gruppe weiter voran», lässt sich Léon Vergnes, Geschäftsführer von Infoniqa, zitieren.