Interview Nidwaldner Ingenieurin setzt sich für mehr Frauen in technischen Berufen ein: «Frauen haben einen ganz anderen Ansatz» Antje Stein hat eine akademische Ausbildung mit Promotionsabschluss und über 30 Jahre Berufserfahrungen. Trotzdem hat sie jahrelang gesucht, bis sie ein Verwaltungsratsmandat gefunden hat. Um mehr Frauen für technische Berufen zu begeistern, müsse man in der Primarstufe ansetzen, sagt sie. Maurizio Minetti 27.05.2021, 05.00 Uhr

Antje Stein am Sitz der Synplast AG in Neuheim, wo sie seit kurzem Verwaltungsratsmitglied ist. Bild: Nadia Schärli (26. Mai 2021)

Sie sind eine von wenigen Frauen in einer typischen Männerdomäne, dem Ingenieurberuf. Kann man das so sagen?

Antje Stein: Ja, das ist so. Als Dozentin an den Instituten für Bauingenieurwesen sowie Gebäudetechnik und Energie der Hochschule Luzern in Horw habe ich es fast nur mit Männern zu tun, sei es unter Dozenten oder Studenten. Ich schätze den Frauenanteil in diesem Umfeld auf ungefähr 5 Prozent ein. Seit ich vor 12 Jahren dort als Dozentin angefangen habe, hat sich der Anteil nicht sonderlich verändert. Das hat nichts mit der Hochschule Luzern zu tun, sondern gilt im technischen Umfeld in der Schweiz generell.

Frauen scheinen sich nicht sonderlich für Ingenieurwesen zu interessieren. Was ist daran verkehrt?

Das ist ein grosses Problem. Studien zeigen, dass geschlechtergemischte Teams besser funktionieren als solche, die nur aus Männern oder nur aus Frauen bestehen. Wenn ein hoch spezialisiertes KMU innovativ bleiben will, kann es sich nicht leisten, nur männliche Sichtweisen für die Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen zu berücksichtigen. Frauen haben oft einen ganz anderen Ansatz. Abgesehen davon sind viele Frauen in technischen Belangen sehr begabt. Es stimmt schon, dass sich Frauen im Vergleich zu den Männern weniger für Bauingenieurwesen, Gebäudetechnik oder andere technische Fächer interessieren. Aber das liegt daran, dass sie nicht wissen, was sie verpassen.

Wie meinen Sie das?

Das Interesse an technischen Fächern wird in der Regel in der Kindheit geweckt. Wenn aktuell also im technischen Umfeld wenig Dozentinnen und Studentinnen oder in den Technologieunternehmen wenig Frauen anzutreffen sind, dann heisst das, dass in der Vergangenheit zu wenig Mädchen an technische Berufe herangeführt wurden.

Mittlerweile bieten doch viele Unternehmen, Hochschulen und staatliche Stellen Programme an, um mehr Mädchen für technische Berufe zu begeistern. Bringt das alles nichts?

Doch, die Bemühungen der letzten Jahre waren sicher nicht umsonst. Aber es geht immer noch recht langsam vorwärts. Zum Beispiel wird in bestehenden Programmen oftmals erst an der Oberstufe angesetzt. Das ist meiner Meinung nach zu spät. Das Aha-Erlebnis ist zum Beispiel ab einer höheren Primarklassenstufe grösser als in der Oberstufe. Ausserdem entscheidet sich schon am Ende der Primarstufe, welchen Bildungsweg ein Mädchen gehen wird. Man müsste also hier ansetzen, am besten mit technischen Programmen und Veranstaltungen nur für Mädchen.

Zur Person Antje Stein (53) hat in Deutschland und den USA Werkstoffwissenschaften studiert und einen Doktortitel in Kunststofftechnik und Polymerphysik erlangt. Vor 20 Jahren migrierte sie in die Schweiz. Mit ihrer Firma Topas Engineering AG in Beckenried berät sie Unternehmen in den Bereichen Materialwissenschaften und Kunststofftechnik. Zu den Kunden zählen unter anderem Roche, Maxon, Thermoplan, Pilatus Flugzeugwerke, Komax, Dätwyler u.v.m. Daneben ist Ant­je Stein Verwaltungsrätin bei der Synplast AG sowie als Dozentin an der Hochschule Luzern tätig. In der Freizeit trainiert sie bei Karate Taisho in Kriens; erst kürzlich hat sie die Prüfung zum ersten Dan (Schwarzgurt) bestanden.

Neben Ihrer Tätigkeit als Dozentin sind Sie als selbstständige Ingenieurin im Kunststoffsektor tätig. Welche Erfahrungen machen Sie hier?

Zu den rund hundert Kunden meines Kunststofftechnikingenieurbüros zählen viele Grosskonzerne aus der Zentralschweiz, die ich zum Beispiel in der Werkstoffauswahl bei Produktentwicklungen oder bei Materialsubstitutionen unterstütze. Auch hier ist es sehr selten, wenn in einem Projektteam eine Frau mitarbeitet. Noch seltener ist dies im Topmanagement oder in einem Verwaltungsrat der Fall. Was den Mangel an Frauen in Führungspositionen betrifft, sehe ich den Grund unter anderem bei Selbstzweifeln. Männer haben oftmals ihr Netzwerk und steigen schnell auf. Frauen grübeln und zweifeln erst einmal an sich selber und bewerben sich gar nicht erst. Männer sind nicht unschuldig daran, dass Frauen so denken. Ich habe schon selber erlebt, wie Männer gegenüber Frauen die Aussage gemacht haben, dass für diesen oder jenen Posten eine Frau nicht geeignet sei.

Sie selber wurden im April dieses Jahrs bei der Neuheimer Synplast AG, einem Hersteller von Kunststoffspritzgiessteilen und Baugruppen, in den Verwaltungsrat gewählt. Wie lief das ab?

Ich habe nach meinem Abschluss am Swiss Institute of Directors der Universität St.Gallen vier Jahre lang ein Verwaltungsratsmandat gesucht. Obwohl ich eine akademische Ausbildung mit Promotionsabschluss und über 30 Jahre Berufserfahrungen aus dem In- und Ausland mitbringe, habe ich immer Absagen erhalten. Ich wage die Behauptung, dass ein Mann mit dem gleichen beruflichen Hintergrund schneller zu einem Verwaltungsratsmandat gekommen wäre. Die Posten, für die ich mich bewarb, wurden immer an Männer vergeben. Es ist meiner Meinung nach äusserst schwierig für Frauen, an ein Verwaltungsratsmandat zu kommen. Das Mandat bei Synplast habe ich letztlich dank meiner beruflichen Kontakte erhalten. Jetzt sollen weitere folgen.

Angesichts dieser Schwierigkeiten: Würden Sie einem 10-jährigen Mädchen empfehlen, eine Karriere in einem technischen Beruf anzustreben?

Auf jeden Fall. Ein technischer Beruf ermöglicht es, etwas aufzubauen, mit den Händen zu formen oder weiterzuentwickeln. Man muss kein Mathematikgenie sein, um Ingenieurin zu werden. Die Aufstiegschancen sind heute leider rar, das ist so. Aber ich hoffe, dass ein Umdenken stattfindet. Dem 10-jährigen Mädchen würde ich vor allem sagen: Lass dich nicht beirren und folge deinen Interessen und Neigungen!