Russischer Supermarkt-Riese verkauft weiter Kitkat und Coca-Cola

Sanktionen Russischer Supermarkt-Riese verkauft weiter Schweizer Schoggi und Nestlé-Produkte – wie ist das möglich? Im Online-Supermarkt des russischen Oligarchen Mikhail Fridman sind weiterhin Produkte von Schweizer Firmen im Angebot, die eigentlich versprochen hatten, das Land zu boykottieren. Pascal Michel 01.07.2022, 16.47 Uhr

Diese Woche als Aktion angepriesen: Lindt-Schokolade im russischen Online-Supermarkt. vprok.ru

Der Oligarch und Milliardär Mikhail Fridman (58) ist Russlands Detailhandelskönig: Über seinen Finanzkonzern Alfa Group kontrolliert er über 16’000 Lebensmittelläden, darunter die grösste russische Supermarktkette Perekrjostok mit 800 Filialen. Die EU bezeichnet ihn in den Sanktionsunterlagen als einen der wichtigsten Financiers von Wladimir Putins innerem Zirkel.

Die westlichen Sanktionen treffen ihn hart – behauptet er zumindest. Er wisse nicht, wie er so leben könne, klagte Fridman, als sein Vermögen durch die Strafmassnahmen auf vier Milliarden Dollar gesunken war.

Mikhail Fridman. keystone-sda

Ein finanzieller Lichtblick für sein Geschäft in Russland ist, dass seine Supermarktkette weiterhin Produkte der internationalen westlichen Konzerne verkauft, die eigentlich angekündigt hatten, ihre Geschäfte in Russland einzustellen.

100 Rubel für eine Flasche Cola. vprok.ru

Der Onlineshop von Perekrjostok bewarb beispielsweise am Dienstag auf der Startseite prominent Lindt-Schokolade Excellence mit 39 Prozent Rabatt. Auch KitKat-Schoggi und Nesquik-Kakao des Schweizer Konzerns Nestlé sowie Coca-Cola vertreibt der russische Online-Supermarkt weiterhin ungeniert. Das Russland-Geschäft von Cola verantwortet die Coca-Cola Hellenic Bottling Company mit Sitz in Steinhausen bei Zug.

Dabei hatte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nicht nur in der Geopolitik Jahrzehnte alte Gewissheiten pulverisiert. Von der Zeitenwende blieben die globalen Grosskonzerne nicht unberührt: Sie mussten sich entscheiden, ob sie weiterhin in Russland geschäften wollen und dabei das Risiko eingehen, sich ins moralische Abseits zu manövrieren.

Der Druck wurde zu gross

Lange gezögert hatte der Lebensmittelriese Nestlé mit Sitz im waadtländischen Vevey. Dies veranlasste den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selensky dazu, die Schweizer Traditionsfirma direkt anzugreifen: «Nestlé macht Geschäfte, während unsere Kinder sterben.»

Kurz darauf krebste Nestlé Ende März zurück und stoppte den Verkauf von Marken wie KitKat oder Nesquik in Russland. Weiterhin ins Land liefert Nestlé lebensnotwendige Produkte wie Säuglingsnahrung. «Wir rechnen zwar nicht damit, dass wir in Russland in absehbarer Zeit Gewinne erzielen oder Steuern bezahlen werden, werden etwaige Gewinne jedoch an humanitäre Organisationen spenden», liess Nestlé verlauten.

Darauf angesprochen, dass die grösste russische Supermarktkette weiterhin KitKat und Nesquik verkauft, gibt sich der Konzern wortkarg. «Wir produzieren und importieren die suspendierten Marken KitKat und Nesquik nicht mehr in Russland», heisst es auf Anfrage von CH Media. Zehrt die Kette Perekrjostok also noch von Lagerbeständen? «Davon gehen wir aus», sagt die Nestlé-Sprecherin dazu.

vprok.ru

Noch gibt es Cola-Konzentrat in Russland

Die Coca-Cola Hellenic Bottling Company beschäftigt in Russland 7'000 Angestellte und betreibt zehn Produktionsanlagen. Am 8. März hatte die Firma die Lieferungen von Cola-Konzentrat nach Russland gestoppt. Die Angestellten füllen das Softgetränk jetzt noch so lange in Russland ab, wie sie Konzentrat an Lager haben. Die Cola-Produkte, die der Supermarkt Perekrjostok verkauft, könnten deshalb noch aus dieser Produktion stammen – oder aus Lagern, die die Kette vor dem Lieferstopp angelegt hat.

Allzu lange dürfte die süsse Brause nicht mehr im Regal stehen. «Sobald die Vorräte an Getränken in Russland aufgebraucht sind, werden wir Coca-Cola und die anderen Marken von The Coca-Cola Company in Russland nicht mehr produzieren oder verkaufen», sagt ein Sprecher.

Lindt & Sprüngli schreibt auf Anfrage, man habe die Läden in Russland geschlossen sowie die Geschäftstätigkeit und sämtliche Lieferungen nach Russland eingestellt. Ab Mitte März sei keine Ware mehr nach Russland exportiert worden. «Unsere lokalen Handelspartner verfügen offensichtlich noch über Lagerrestbestände an Lindt-Produkten, die sie aktuell über ihre stationären sowie über die Online-Absatzkanäle verkaufen.»

Solange es Cola, Lindt-Schoggi oder KitKat noch zu kaufen gibt, freut dies vor allem die Mittel- und Oberschicht in Russland. Denn die Produkte sind vergleichsweise teuer. Eine Packung Lindor-Kugeln (200g) beispielsweise kostet mit 10 Franken (600 Rubel) etwa gleich viel wie in der Schweiz – während die Kaufkraft in Russland sehr viel tiefer liegt. Der Durchschnittslohn in der Region Moskau beträgt rund 1300 Franken pro Monat.

Ein regelrechter Exodus

Eine umfassende Liste der weltweit tätigen Firmen, die ihre Tätigkeit in Russland eingestellt haben, führt die amerikanische Yale University. Mittlerweile zählt sie über 1000 Firmen, die ihr Russland-Geschäft komplett aufgegeben, ihre Produktion pausiert oder ihr Engagement zurückgefahren haben.

Abweichler aus der Schweiz, die weiter «business as usual» in Russland betreiben, sind die EMS-Chemie von Magdalena Martullo-Blocher, der Baustoffkonzern Sika oder der Prüfdienstleister SGS. Sich laut der Yale-Liste «Zeit gekauft» haben der Schokoladenkonzern Barry Callebaut, Nestlé, Novartis und Roche. Sie haben den Vertrieb gewisser Produkte gestoppt, Investitionen aufgeschoben oder Marketingaktivitäten eingestellt. Diese Firmen sind weiter vor Ort aktiv und müssen dereinst entscheiden, wann und ob sie ihr Geschäft wieder hochfahren .

