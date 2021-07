Europa erhalt digitales Geld – die Schweiz will keinen E-Franken

Innovation Europa soll den digitalen Euro bekommen – doch die Schweiz will vom E-Franken nichts wissen Europa setzt auf ein digitales Zahlungsmittel. Die hiesige Nationalbank hingegen glaubt, das sei nicht nötig: Die heutigen Zahlungsmittel seien beliebt und akzeptiert. Macht sie einen Fehler? Daniel Zulauf 14.07.2021, 17.33 Uhr

Die Spatzen pfeifen es schon lange von den Dächern, jetzt ist es offiziell: Den Euro soll es in absehbarer Zeit auch in digitaler Form geben. Der Rat der Europäischen Zentralbank hat am Mittwoch entschieden, ein formelles Projekt zur Schaffung von virtuellem Notenbankgeld auf den Weg zu bringen.