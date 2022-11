Geldtransport: Start-up Wearin' lanciert intelligente Weste

Innovation Überfälle auf Geldtransporter: Mit diesen intelligenten Westen will ein Schweizer Start-up die Sicherheit verstärken Fast wie Robocop: Die Firma Wearin' aus dem Waadtland lanciert eine Hightechkleidung mit künstlicher Intelligenz, die das Personal besser schützen soll. Dahinter steckt ein Konzern, der auch ausländische Militärs beliefert. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 22.11.2022, 00.01 Uhr

Das Start-up Wearin' aus Morges (VD) setzt auf Sensoren und das sogenannte Internet der Dinge, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz Daten in Echtzeit auswertet und Alarme auslösen kann. Bild: zvg

Die Meldungen hörten sich an wie Hollywood-Actionfilme: Zwischen 2017 und 2019 kam es im Kanton Waadt zu einer beispiellosen Serie von Überfällen auf Geldtransporte. Die Wagen wurden jeweils geplündert und danach zum Teil sogar angezündet.

Bei einem Überfall in La Sarraz 2019 stoppten die Kriminellen den Geldtransporter und bedrohten die Insassen mit Kalaschnikow-Maschinengewehren. Beim Aussteigen wurden sie geschlagen und die Täter machten sich mit dem wertvollen Inhalt auf die Flucht.

Premiere bei Walliser Firma

Objekt der kriminellen Begierde: Bargeld in grossen Mengen. Bild: Str/Schweizerische Nationalbank

Das Westschweizer Start-up Wearin' aus Morges VD wittert in derartigen Kriminalfällen eine Geschäftschance – und kann nun einen Erfolg vorweisen. Seit Anfang Oktober tragen die Kuriere der Walliser Sicherheitsfirma SOS Cash & Value eine kugelsichere Hightechweste von Wearin'. Diese ist mit Sensoren ausgestattet und übermittelt die Biometrie- und Umgebungsdaten in Echtzeit an die Überwachungszentrale der Geldtransportfirma im Wallis. Damit ist die Zentrale über die Situation vor Ort stets informiert.

Die Sensoren in der Weste sind mit einem Algorithmus verknüpft, welcher unter anderem die Bewegungsdaten der Angestellten und des gepanzerten Camions mit Hilfe künstlicher Intelligenz analysiert. «Nimmt das System eine ungewöhnliche Situation wahr, wenn beispielsweise ein Kurier zu Boden geht, löst dies automatisch einen Alarm aus», sagt Jonathan Brossard, Chef der Wearin'-Muttergesellschaft, der Conextivity Group mit Sitz in Saint-Prex VD. Dasselbe sei der Fall, wenn das Stresslevel der Angestellten plötzlich stark steige. So könne die Zentrale rasch reagieren und entscheiden, welche Massnahmen getroffen werden müssen, wie zum Beispiel das Anfordern von Polizeihilfe oder Rettungsdiensten.

Die Firma SOS Cash & Value aus dem Wallis setzt neuerdings auf die Wearin'-Westen. Bild: zvg

Hoher Puls als Gefahrenindikator

Laut Brossard hätten frühere Angriffe auf Geldtransporter gezeigt, dass in der Mehrheit der Fälle Insider am Werk gewesen sind. Sprich: Eigene Angestellte waren in den Überfall involviert. «Wenn diese Person nun eine unserer Westen trägt, ist es wahrscheinlich, dass sein Puls kurz vor einem Überfall stark ansteigt. Und das wäre dann ein Indiz für eine potenzielle Gefahrensituation.» Die konstante Überwachung durch die Weste bedinge allerdings die Zustimmung der Angestellten. Die Datensicherheit sei gewährleistet, da die übertragenen Informationen verschlüsselt seien, sagt Brossard.

Tatort im Kanton Waadt: Im Dezember 2019 wurde ein Geldtransport-Camion in Daillens überfallen, ausgeraubt und angezündet. Bild: Laurent Gillieron/ KEYSTONE

Wie viele Westen an die Walliser Firma gehen, verrät Brossard nicht, mit Verweis auf Sicherheitsbedenken. Auch zum Umsatz schweigt er. Einzig: Pro Weste verlange man je nach Ausstattung rund 100 Franken pro Monat. Der Preis könne stark variieren. «Das System ist modular aufgebaut, sodass man je nach Bedarf auch Kameras oder Funkradios darin integrieren kann.» Ein entsprechendes Pilotprojekt mit einem Polizeidienst eines grossen EU-Landes stehe kurz bevor. Auch für Feuerwehren sei die Weste gedacht. «Für sie wäre es zum Beispiel möglich, den Austritt von gefährlichen Gasen zu registrieren, mit Hilfe von Sensoren in der Weste, sodass sie selbst und die Einsatzzentrale sofort über diese Gefahr informiert würden.»

Ausländische Armeen als Abnehmer

Nebst dem Sicherheitsaspekt gebe es für Firmen auch wirtschaftliche Vorteile, sagt Brossard. «Oft sind bei Infrastrukturinspektionen zwei Personen nötig, damit bei einem Umfall die andere Person die Zentrale alarmieren kann.» Mit der intelligenten Weste sei dies nicht nötig, da reiche eine Person.

Wearin' wurde vor gerade mal vor drei Jahren gegründet. Dahinter steckt hingegen die deutlich grössere Conextivity Group, die der Westschweizer Unternehmensfamilie Fischer gehört. Geführt wird sie von Brossard und seiner Frau, welche die dritte Familiengeneration vertreten. Die Gruppe zählt mehr als 600 Angestellte und laut eigenen Angaben rund 10'000 Kunden, sowie Fabriken und Büros in Deutschland, Tunesien, Portugal, Indien, Hongkong, Japan und in den USA. Fischer Connectors, 1954 gegründet, ist das erste Unternehmen der Conextivity-Gruppe, und ist auf spezielle Steckverbindungen in anspruchsvollen Umgebungen wie in der Luft oder unter Wasser spezialisiert.

Nur ein einziger Datenstrom

Jonathan Brossard ist Chef des Wearin'-Mutterkonzerns Conextivity. Bild: zvg

Und diese ist nicht nur in der Industrie und in der Medizin gefragt, welche gemeinsam 50 Prozent des Umsatzes ausmachen. Sondern auch in der Militärindustrie: Einen Viertel des Umsatzes erwirtschaftet Fischer Connectors mit Lieferungen an ausländische Armeen, unter anderem nach Grossbritannien, Frankreich, Deutschland und in die USA.

GPS, Gas-Sensoren, ein Radar oder ein Infrarot-Fernglas – all diese Militärinstrumente existieren schon heute. Was Wearin' ausmache, sei der Ansatz, ein Ökosystem mit einem einzigen Datenstrom zu schaffen, sagt Brossard. Die Einsatzkräfte oder Rettungssanitäter sollen dank der Weste alle Geräte vereint haben und mit der Zentrale stets verbunden sein. Auch für Einsätze in Minen, in der Aviatik oder auf Offshore-Plattformen wie Windanlagen oder Bohrinseln, sei sie denkbar. Das Start-up mit 25 Angestellten profitiere dabei vom Know-how des Mutterkonzerns. Das Ziel der Gruppe lautet, bis 2030 eine Milliarde Franken Umsatz zu generieren.

