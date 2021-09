Innovation Zuger Start-up-Finanzierer: «In Jungfirmen ohne Kunden investieren wir nicht» Vor bald zwei Jahren haben Daniel Andres und Teddy Amberg in Zug einen Fonds für Risikokapital aufgegleist. Seitdem sind sie mit ihren Jungunternehmen auf Erfolgskurs. Aber die Investorenkonkurrenz ist grösser geworden. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Die Start-up-Investoren Daniel Andres (links) und Teddy Amberg in Zug.

Bild: Eveline Beerkircher (5. Dezember 2019)

Trotz Coronakrise wird weltweit nach wie vor viel Geld in Jungunternehmen aus der Technologiebranche investiert. Auch Schweizer Start-ups locken vermehrt solches Risikokapital, auch Venture Capital genannt, an. Allein im ersten Halbjahr 2021 wurde die Rekordsumme von 1,7 Milliarden Franken in Schweizer Jungunternehmen investiert.

Unter den Schweizer Investoren befinden sich auch Teddy Amberg und Daniel Andres. Ende 2019 haben die einst selbst erfolgreichen Firmengründer in Zug den Spicehaus Swiss Venture Fonds lanciert. Ziel: 50 Millionen Franken für Schweizer Technologie-Start-ups sammeln. Stand heute sind es 30 Millionen Franken. Das Geld stammt vor allem von Family Offices. Damit sind Gesellschaften gemeint, die das Vermögen wohlhabender Familien verwalten.

Neun Start-ups und über 100 Arbeitsplätze

In regelmässigen Abständen verschickt Spicehaus Mitteilungen über die neuesten Investitionen: Zuletzt ging es um Axom Solutions. Das Start-up aus Coppet im Kanton Waadt hat eine Software entwickelt, die Inspektionsprozesse vereinfachen soll, indem ein Algorithmus die Aufgabe übernimmt, Pillen, Ampullen, Flüssigkeiten oder Verpackungseinheiten zu zählen, zu kategorisieren und auf Defekte oder Verunreinigungen zu prüfen. Die Software kommt bereits bei ersten Pharmafirmen zum Einsatz. «Insgesamt haben wir schon in neun Start-ups investiert und eine zehnte Investition steht bald bevor», sagt Fondsmitgründer Daniel Andres.

Im Rahmen einer Initialinvestition erhalten die Start-ups je einen Betrag von 250'000 bis 500'000 Franken. «Wenn sie dann weiter wachsen, wird noch einmal bis zu einer Million Franken nachgeschossen», erklärt der 40-Jährige. Um so mit dem Unternehmen zu wachsen, und später vom Erfolg eines Verkaufs oder Börsengangs stärker profitieren zu können. Bereits bei zwei der Start-ups sei eine solche weitere Investition erfolgt.

Andres zeigt sich zufrieden: «Wir konnten für unsere Investoren schon im ersten Jahr eine Rendite generieren – das ist nicht selbstverständlich.» Auch würden die unterstützten Start-ups bereits über 100 Personen beschäftigen. «Das belegt, dass Investitionen in Innovation Arbeitsplätze schaffen. Das freut uns sehr.» Dass die beiden erfolgreich sind, zeigt sich auch daran, dass sie in ein grösseres Büro umgezogen sind und mit dem Gedanken spielen, Personal einzustellen. «Auch wenn wir natürlich mit Rückschlägen rechnen müssen; eine Fehlinvestition war bis jetzt wirklich noch nicht dabei», antwortet Andres auf eine entsprechende Frage.

Zu hohe Bewertung als Risiko

Was auch an den scharfen Auswahlkriterien liege. Über 500 Start-ups pro Jahr schauen sich die Experten an. «Wichtig ist für uns, dass das Start-up schon ein fertiges Produkt und erste zahlende Kunden hat. Daran sehen wir auch, ob die Zeit für das Produkt überhaupt reif ist. Ohne zahlende Kunden investieren wir nicht.» Und auch die Qualität der bestehenden Kunden habe einen grossen Einfluss. Da dies bei der Abschätzung des weiteren Potenzials helfe.

Die Start-ups werden nicht nur finanziell unterstützt, sondern machen auch gemeinsame Workshops zu Themen, «die ihnen unter den Fingern brennen». Etwas, das viele Jungfirmen beschäftige, seien beispielsweise die langen Verkaufszyklen, gerade auch während der Coronapandemie, weiss Andres. «Sie haben ein tolles Produkt, an dem eine grosse Firma auch Interesse zeigt, doch bis es zu einem Geschäftsabschluss kommt, kann es ewig gehen.» Denn in grossen Firmen seien die Entscheidungswege viel länger und gerade in der Pandemie hätten bei diesen zudem oft andere Themen Priorität gehabt.

Dass nun in den letzten Jahren immer mehr Risikokapital für Start-ups zur Verfügung steht, bekommen aber auch die beiden Zuger zu spüren. «Es wird für attraktive Start-ups sicher einfacher, an Risikokapital zu kommen, und sie können aus einem Pool an Investoren aussuchen.» Das sei für den Wert von Schweizer Start-ups per se gut und verdeutliche die Attraktivität dieser, sagt Andres. Er warnt aber auch: «Zu früh hohe Bewertungen aufzuweisen, kann in der Zukunft auch mit höheren Erwartungen und Ansprüchen gekoppelt sein.» Was insbesondere bei Folgefinanzierungsrunden zu einem Stolperstein für die Jungunternehmen werden könne.