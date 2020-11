Innovationstransfer Zentralschweiz bekommt einen neuen Chef Christoph Lang folgt auf Bruno Imhof. 03.11.2020, 22.22 Uhr

Christoph Lang, künftiger ITZ-Geschäftsführer. Bild: PD

(mim) Christoph Lang ist vom Vorstand des Vereins Innovationstransfer Zentralschweiz ITZ zum neuen Geschäftsführer ernannt worden. Lang werde seine Tätigkeit am 1. Januar 2021 aufnehmen und damit Bruno Imhof ersetzen, der ITZ während rund sechs Jahren erfolgreich geleitet habe, heisst es in einer Mitteilung. Bruno Imhof werde kürzertreten und in Zukunft persönliche Mandate ausserhalb von ITZ betreuen.