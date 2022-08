Insider-Report: Selecta-Personal übt scharfe Kritik an Snackfirma

Insider-Report «Es fühlt sich an wie bei ‹Squid Game›»: Das Personal beim Snackverkäufer Selecta dreht im roten Bereich Die Schweizer Automatenfirma war vor zwei Jahren dem Konkurs nahe. Also wechselte die US-Inhaberin die Führung aus. Doch das neue Spitzenduo, ein deutscher Jungmanager und eine US-Wall-Street-Legende sorgen für Abgänge en masse und eine Stimmung, die viele Insider als sektenhaft bezeichnen. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Selecta-Automaten waren in der Pandemie weniger gefragt. Bild: Claudia Meier/Aargauer Zeitung

Joy to go – Freude zum Mitnehmen. So lautet der Slogan des Snackautomatenbetreibers Selecta, der europaweit mit seinen rot-weissen Kästen an Bahnhöfen, Tram- und Bushaltestellen präsent ist. 10 Millionen Kundinnen und Kunden kaufen täglich Sandwiches, Chips oder Coca-Cola-Flaschen von der Firma mit Sitz im zugerischen Cham. Der Umsatz: 1 Milliarde Franken.

Doch die Freude ist bei einem Grossteil der Angestellten verflogen. CH Media hat mit mehreren aktuellen und ehemaligen Kaderangestellten von Selecta gesprochen – aus verschiedenen Ländern und Geschäftsbereichen. Der Tenor: Die, die konnten, sind bereits gegangen, und jene, die noch hier sind, möchten so rasch wie möglich weg.

Der Börsengang wurde verschoben

Weg. Das sind bereits viele. Verantwortlich dafür ist das Duo, das vor zwei Jahren die Führung übernahm: die 79-jährige Wall-Street-Legende Joe Plumeri und den aufstrebenden, 41-jährigen deutschen Manager Christian Schmitz. Sie wurden von der Inhaberin eingesetzt, der US-Private-Equity-Gesellschaft KKR, zu der Selecta seit 2015 gehört.

Ein Banker aus New Jersey: Selecta-Präsident und -Mitinhaber Joe Plumeri (79) gilt als Wall-Street-Legende. Der Republikaner ist Multimillionär, hält Referate für teures Geld und besitzt ein Baseball-Team. Bild: Kohlberg/Aargauer Zeitung

Die beiden haben eine klare Aufgabe: Die serbelnde Automaten-Firma auf Vordermann bringen und für den Börsengang fit zu machen. Dieser war ursprünglich für 2019 angesetzt, wurde aber kurzfristig um ein Jahr verschoben. Dann kam Corona, und aus rund 1,4 Milliarden Franken Umsatz wurde 1 Milliarde. Plötzlich fehlten die Konsumenten in den Büros, die Pendler an Bahnhöfen und Passagiere an Flughäfen. Die Pandemie machte die für Private-Equity-Firmen übliche Rein-und-rasch-wieder-Raus-Strategie und die hohen Profit-Ziele zunichte.

Personalabbau: Von 10'200 auf 6800

Will aus Selecta wieder eine Erfolgsstory machen: Konzernchef Christian Schmitz (41). Bild: Business Wire/Aargauer Zeitung

Also taten Schmitz und Plumeri das, was die Kosten unmittelbar sinken und die Profitabilität kurzfristig steigen lässt: Sie entliessen Leute. Massenhaft. Waren es vor ihrem Antritt 10'200 Angestellte, so sind es heute noch 6800. Massnahmen waren durchaus nötig, denn Selecta drohte der Konkurs. Schon vor dem Antritt des Power-Duos Schmitz-Plumeri hatte KKR gemäss «Finanz und Wirtschaft» 175 Millionen Euro einschiessen müssen, um die Firma am Leben zu erhalten. Die komplexe Struktur mit vielen Ländergesellschaften verhinderte eine einheitliche, effiziente Strategie.

Doch bei den gewollten Abgängen blieb es nicht, insbesondere bei den ranghohen Angestellten. Wie mehrere Insider bestätigen, ist von den rund 50 Top-Leuten im Vergleich zum Frühling 2021 gerade mal noch die Hälfte da. Allein in den ersten zwölf Monaten nach Schmitz' Antritt seien 90 Prozent der Top-100-Leute ausgetauscht worden.

Scharfe Kritik auf Bewertungsportalen

Es herrsche eine Hire-and-Fire-Mentalität, sagt ein Ex-Manager. Ständig würden Leute mit hohen Löhnen und Bonus-Aussichten angelockt. Viele seien dann aber nur wenige Monate oder sogar Wochen im Amt, weil sie sich das nicht antun wollten. Und immer wieder komme es vor, dass jemand vom einen auf den anderen Tag verschwinde. Fristlose Entlassungen seien inzwischen normal. «Es fühlt sich an wie bei ‹Squid Game›», sagt ein Ex-Manager mit Verweis auf die südkoreanische Netflix-Serie, in der bei einem brutalen Spiel die Teilnehmenden nach und nach beseitigt werden. Von der miesen Stimmung zeugen auch zahlreiche Einträge von ehemaligen und aktuellen Angestellten auf Bewertungsplattformen.

Wen trifft es als nächsten? Manche Selecta-Angestellte fühlen sich an der Arbeit an die Netflix-Serie «Squid Game» erinnert. Bild: Noh Juhan | Netflix

Die überdurchschnittlich grosse Fluktuation habe zur Folge, dass die Verbliebenen überlastet seien. «Der Druck ist enorm, alles muss immer schneller gehen. Schneller, schneller, schneller.» Kritisches Mitdenken werde abgestraft. Zuständigkeiten würden hin- und hergeschoben – oft auch an Leute, die von der Materie wenig verstehen würden.

CEO Schmitz: «Ich bin kein Mann der Kompromisse.»

Dass 90 Prozent der Top-Leute weg sind, scheine ihm übertrieben, sagt Schmitz im Gespräch mit CH Media. «Aber es stimmt, die Fluktuation ist sehr hoch, und sie ist gewollt.» Er sei zu Selecta gekommen, um aus einer am Untergang nahen Firma in kurzer Zeit wieder eine Erfolgsstory zu machen. «Da kann man nicht mit dem Skalpell agieren, und da trifft man nicht immer die richtige Personalentscheidung, dazu stehe ich.» Früher habe er mit Entscheidungen oft zu lange zugewartet. «Heute handle ich sofort, ich bin kein Mann der Kompromisse.»

Heile Welt im PR-Video von Selecta. Video: Youtube/Selecta

Im Gespräch mit den Selecta-Insidern fällt ein Wort besonders oft: Angstkultur. Diese gehe von der Doppelspitze Plumeri-Schmitz aus. Erwartet werde die totale Aufopferung zu Gunsten der Firma, an deren Erfolg oder Misserfolg viele Manager mit Beteiligungen finanziell geknüpft sind. E-Mails würden spätabends mit Aufträgen für den nächsten Tag verschickt, und wer an freien Tagen oder in den Ferien eine Teams-Einladung des Vorgesetzten nicht annehme, bekomme dies in Form von Missachtung und stärkerem Druck zu spüren.

Die späten E-Mails aus den USA

Die vergangenen zwei Jahre flog Christian Schmitz regelmässig mit der Swiss von San Francisco nach Zürich und zurück und erreichte so den exklusiven HON-Status der Airline. Bild: Christian Merz/KEYSTONE

Die E-Mails zur Dämmerung haben auch geografische Gründe. Schmitz ist erst kürzlich nach Zug gezogen, zuvor lebte er in Kalifornien, zusammen mit seinen Kindern und seiner Frau, einer Bitcoin-Unternehmerin. In den vergangenen zwei Jahren arbeitete er mehrheitlich aus der Bay Area von San Francisco, mit neun Stunden Zeitverschiebung. In der Schweiz war er nur wenige Tage pro Monat. So konnte er seit Amtsantritt kräftig Meilen sammeln und sich dank zahlreichen Atlantik-Flügen in der vorderen Klasse den sogenannten HON-Passagierstatus der Swiss sichern. Zu diesem elitären Zirkel der fleissigsten Meilen-Sammler bekennt sich der Privatpilot stolz auf Linked-in.

Auf dem Business-Portal zeigte er sich zuletzt andächtig in einer Berg-Kapelle während seiner ersten Ferienwoche «nach zwei Jahren intensiver Arbeit». Wie er derart produktiv sein könne, während so langer Zeit ohne Pause, werde er oft gefragt. «Die Wahrheit ist, dass ich mir um die Work-Life-Balance keine Sorgen machen muss, denn meine Arbeit ist ein integraler Bestandteil meines Lebens.» Wer das anders sieht, hat bei Selecta einen schweren Stand. «Ich habe sehr hohe Ansprüche ans Team, aber auch an mich selbst und arbeite sehr viel, abends und am Wochenende», sagt Schmitz.

Angestellte werden mit Anteilen an Bord gehalten

Natürlich brauche auch er Verschnaufpausen. «Möglicherweise muss ich das künftig etwas mehr vorleben.» Dass Teammitglieder während der Ferien arbeiten, verlange er nicht. «Aber manche sind so motiviert, dass sie es trotzdem tun.» Motivation, die wohl auch finanzielle Gründe hat: Rund 170 Selecta-Angestellte sind an der Firma beteiligt – darunter natürlich auch Plumeri und Schmitz selbst, wie er sagt, und zwar «mit signifikantem Einsatz».

Schmitz spricht auf Linked-in über seine Einstellung zum Thema Work-Life-Balance. Screenshot: Linked-in

Dass in Frankreich der Länderchef seit seinem Amtsantritt bereits dreimal ausgewechselt wurde, löst bei Schmitz nur ein Schulterzucken aus. «Dort, wo das Geschäft nicht lief, und das war vielerorts der Fall, brauchte es einen Wechsel, teils auch mehrmals.» Er wolle jene Angestellten an Bord behalten, die am selben Strick ziehen. Für die gibt es von Schmitz denn auch immer wieder mal Lob auf Linked-in, wenn er die verschiedenen Ländergesellschaften in Europa besucht.

«Er verspielt massiv Goodwill beim Personal»

«Christian ist ein verbissener Streber», sagt ein Weggefährte. Er sei ohne Zweifel ein talentierter Zahlenmensch, der vorher aber vor allem für Transformationsprojekte verantwortlich gewesen sei und noch nie eine derart grosse Firma als Chef geführt habe. So war Schmitz für KKR unter anderem neun Monate als Sanierer beim US-Gitarrenbauer Gibson am Werk und während mehrerer Jahre beim renommierten Beratungsunternehmen McKinsey. «Ihm fehlt das Verständnis für normale Leute, die nicht mit der Firma verheiratet sind und bei Zeiten in den Feierabend möchten.» Mit dieser weltfremden Einstellung verspiele er massiv Goodwill beim Personal.

Und dann ist da Joe Plumeri, die Wall-Street-Bankerlegende aus New Jersey, der vom Auftritt her auch aus einem Hollywood-Film entstammen könnte. Er ist ein Manager aus altem Schrot. Ab Ende der 1960er-Jahre bis zum Jahrtausendwechsel stieg Plumeri beim US-Finanzhaus Citigroup (heute: «Citi») die Karriereleiter hoch und wurde zum Multimillionär.

55'000 Dollar für ein Referat von Plumeri

Joe Plumeri ist selber Teilhaber von Selecta. Bild: zvg/Business Wire

Auch Baseballfan Plumeri – ihm gehört das Team «Trenton Thunder» – ist in der Schweiz nur selten zu sehen, wie es heisst. Von ihm treffen die E-Mails und Anrufe von der US-Ostküste mit sechs Stunden Zeitverschiebung ein. Doch für ihn gelte ohnehin nur eine Zeitzone: seine. Wie sehr er von seiner Führungskompetenz in der Arbeit und im Leben überzeugt ist, legt er in seinem Bestseller-Buch «The Power of Being Yourself» dar, in dem er seine Erfolgsgeheimnisse preisgibt.

Plumeri mag die grosse Bühne, spricht laut, gestikulierend, emotional. Für 55’000 Dollar lässt sich der Republikaner und Philanthrop als Gastredner buchen. Laut mehreren Leuten hätten Plumeris euphorische Ansprachen voller pathetischer Leadership-Plattitüden manche Selecta-Angestellte zu Beginn überzeugt. Doch inzwischen wirke alles nur noch abgedroschen, oberflächlich und weit vom Kerngeschäft weg. «Er ist der klassische 80er-Jahre-Wall-Street-Banker mit einem breiten Lachen, dem es aber in erster Linie um den Profit geht», sagt jemand, dem gekündigt wurde. Empathie mit Angestellten habe er keine. Ausser für Christian Schmitz. Ihn habe Plumeri unter seine Fittiche genommen. «Sie sind wie ein Vater-Sohn-Gespann.»

Multimillionär Joe Plumeri mag die grosse Bühne, so wie hier an einer Feier der New York Law School 2015. Die Bankerlegende aus New Jersey lässt sich für 55'000 Dollar als Gastredner buchen. Video: Youtube

Jüngst trafen sich die ranghohen Manager von Selecta an zwei Anlässen, wo vor versammelter Gesellschaft die Frage aufgeworfen wurde, wie viele Leute im Raum seien und wie viele es vor einigen Monaten gewesen wären, erzählt ein Insider. Statt 70 waren es nur noch 50, worauf Schmitz der versammelten Truppe mit einem Lächeln sagte: «Ihr seid die Überlebenden.» Für die Anlässe wählten Schmitz und Plumeri die teuren 5-Sterne-Etablissements Chedi in Andermatt und das Kempinski in Engelberg – trotz Sparprogramm und Massenentlassungen.

« ... dann springe ich von meinem Stuhl auf!»

Trotz Massenentlassungen und Sparmassnahmen veranstaltet Selecta Leadership-Anlässe im 5-Sterne-Hotel Kempinski in Engelberg OW. Bild: pd/Obwaldner Zeitung

Luxus trotz Misere? «Wenn wir in ein 3-Sterne-Hotel gegangen wären, hätte es auch Kritik gegeben, wegen zu wenig Wertschätzung», sagt Schmitz. «Und mich persönlich inspiriert ein schönes Umfeld, so wie andere Leute sicher auch. Zudem habe ich einen guten Preis ausgehandelt.»

Von den besagten Anlässen stammt auch folgende Episode, wie ein Teilnehmer erzählt. Als bei einem Referat niemand vom Team Notizen machte, habe Schmitz den Vortragenden gefragt: «Weisst du, weshalb niemand mitschreibt? Weil deine Präsentation scheisse ist!» Schmitz kann sich heute nicht an den Kraftausdruck erinnern. Wenn, dann habe er ihn nicht in Bezug auf die Präsentation geäussert. «Ich sage nun mal meine Meinung ohne Umschweife, egal ob 5 oder 50 Leute im Raum sind. Im Moment mag es unangenehm sein, aber langfristig ist es für alle hilfreich.» Dass nicht alle mit dieser Art klarkämen, sei ihm bewusst. «Aber wenn mich etwas aufregt, dann springe ich von meinem Stuhl auf und muss die Leute aufrütteln.»

Ein Kult mit Glaubenssprüchen

Angstkultur ist das eine Wort, das von den Insidern häufig gebraucht wird. Das andere ist «Sekte». Grund dafür ist nicht zuletzt ein Leitfaden mit zehn Geboten auf Englisch, den Schmitz und Plumeri vor einigen Monaten ans Team versandten. Der Titel: «Selecta CULTure: Principles, values and our path to Greatness» – zu Deutsch: Selecta-KULTur: Prinzipien, Werte und unser Weg zur Grossartigkeit. CH Media liegt das Schreiben vor. Ein paar Beispiele:

«Teil von Selecta zu sein, ist wie Teil eines ‹Kults› zu sein – es ist der fanatische Glaube an das, was wir tun und das totale Engagement dafür.»

«Jeder, der zu Selecta kommt, muss die Kultur, von der er kommt, vor der Tür ablegen.»

«Bei Selecta haben wir unsere eigene KULTur, die vom Bestreben getragen wird, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag grossartig zu sein.»

«Wir glauben, dass das Einbringen neuer Kulturen unsere Kultur nicht besser macht, sondern eher verwässert, was wir aufgebaut haben.»

«Unsere KULTur ist von Grossartigkeit besessen.»

«Unsere KULTur und Prinzipien sind nicht optional.»

«Wir sind besessen von einer schlanken Struktur und niedrigen Kosten.»

In manchen Sitzungen hätten Manager die Sätze gegenüber Schmitz vortragen müssen, quasi als Identifikationsbeweis, sagt ein Insider. «Es war einfach nur bizarr. Und eigentlich wäre es zum Lachen, wenn es nicht ernst gemeint wäre.» Schmitz steht auch heute, konfrontiert mit der Kritik zu den Leitlinien. Mit Stolz betont er, dass sie aus seiner Feder stammen und mit Plumeri – «ein aussergewöhnlicher Mensch mit so viel Herz und Leidenschaft, der mir enorm viel gegeben hat» – abgesprochen sind. Nachdem Selecta beinahe Konkurs gegangen sei, habe es eine neue Kultur gebraucht. «Ich habe aber vollstes Verständnis, wenn jemand sagt, dass dieses enge Korsett und unser hohes Tempo nicht zu einem passt.» Niemand müsse für Selecta arbeiten. «Aber bei unserer neuen Kultur gibt es keine Kompromisse.»

«Müssen das Gespräch mit dem Team suchen»

Zur angeblich sektenhaften Stimmung passt eine andere Anekdote. An einem der beiden Hotel-Anlässe sei die neue Personalchefin, eine enge Vertraute von Schmitz, anwesend gewesen. «Sie sprach vom gewissen Funkeln, das man in den Augen haben müsse, es brauche diese Euphorie für die Firma», sagen zwei Insider. «Leute, die dieses Funkeln nicht hätten, gelte es zu eliminieren.» Die Atmosphäre sei äusserst unangenehm gewesen. Schmitz streitet ab, dass die Managerin das Wort «eliminieren» verwendet hat.

Den Vorwurf der Angstkultur nehme er dennoch ernst, sagt Schmitz. «Da müssen wir das Gespräch mit dem Team suchen.» Er selbst frage sich jeden Abend, was er besser machen könnte – und fügt an: «Aber selbst wenn es Wind gibt, muss man den Kurs halten, auch im grössten Sturm.» Er sei zuversichtlich, dass nun ruhigere Zeiten ohne Entlassungswellen kommen würden. «Und es gibt viele Angestellte, die voller Euphorie sind.»

Enorme Zinslast drückt das Ergebnis

Fakt ist: Selecta benötigt mehr als Euphorie. Vor eineinhalb Jahren betrug der Schuldenberg 1,7 Milliarden Franken, wie die Handelszeitung berichtete. Die Zinslast belief sich auf rund 100 Millionen Franken pro Jahr. Heute sind es 1,2 Milliarden Schulden. Zinszahlungen im hohen zweistelligen Millionen-Bereich bleiben damit fällig.

Die SBB setzen seit kurzem auf die sogenannten Smart Fridges von Selecta: Kühlschränke mit frischen Produkten zur Selbstbedienung, so wie hier am Zürcher Hauptbahnhof. Bild: zvg

Neue Rezepte müssen her. Schmitz will deshalb das bisherige Kerngeschäft mit den klassischen Verkaufsautomaten in Büros und an Bahnhöfen hinter sich lassen. Künftig sollen sie nur noch 10 Prozent des Umsatzes ausmachen. Stattdessen setzt der Selecta-Chef auf Frische. Sogenannte Smart Fridges mit Sandwiches, Aufwärmmenüs und Salaten, die täglich neu geliefert werden und kontaktlose Bezahlung bieten. Sie stehen in Grossraum-Büros wie jener der UBS und sind eine Alternative für Firmen, die sich im Zuge des Home-Office-Regimes keine bediente Kantine mehr leisten möchten. Dazu liefert Selecta oft auch eine Starbucks-Kaffee-Ecke, deren Rechte bei Nestlé liegen.

Erfolge mit SBB, Coop und Nestlé

Kooperation: Coop-Chef Philipp Wyss liess sich von Christian Schmitz und seinem Konzept für Selbstbedienungskantinen überzeugen. Bild: Sandra Ardizzone/WIR

Schmitz kann durchaus Erfolge verbuchen. So verlängerte er die Nestlé-Starbucks-Kooperation, kündigte für seine intelligenten Kühlschränke eine Partnerschaft mit Coop-Chef Philipp Wyss an. Und auch im öffentlichen Bereich, am Flughafen Zürich, in der Londoner Metro und an SBB-Bahnhöfen sind die Smart Fridges inzwischen platziert. Doch damit ist Schmitz von seinem selbstgesetzten Ziel noch immer weit entfernt. So verkündete er im Herbst 2020: «Wir werden 2021 Tausende davon installieren.» Aktuell sind es etwas mehr als 900. Heute sagt Schmitz: «Da war ich zu optimistisch, absolut, mir kann es nun mal nicht schnell genug gehen.» Zudem hätten Omikron und die darauffolgenden Lockdowns nicht geholfen.

Zudem fragt sich, wie profitabel die Kühlschränke sind? «Sie sehen toll aus und das Essen ist besser als die lang haltbaren Snacks in den roten Automaten», sagt ein Branchenkenner. «Aber finanziell ist das eine ganz andere Rechnung.» Erstens würden sie aufgrund der Frische viel Food-Waste produzieren. «Und die tägliche Lieferung neuer Produkte ist schlicht zu kostenintensiv.» Das margenträchtigste Geschäft von Selecta sei nach wie vor der simple Automaten-Kaffe in Fabrik- und Logistikzentren. Schmitz kontert, der Löwenanteil der Kühlschränke sei profitabel. Allfällige Food-Waste-Verluste würden dem Kunden verrechnet.

Valora lanciert eigene Snackautomaten

Valora möchte bis Ende Jahr 300 Snackautomaten in der Schweiz aufstellen. Bild: zvg

Doch zu allem Übel erhält Selecta Konkurrenz auf dem angestammten Terrain: Der Kioskkonzern Valora ist daran, blaue Snackautomaten an Bahnhöfen und Haltestellen aufzustellen – und kann dabei bald auf die Finanzkraft des mexikanischen Detailhandelsriesen Femsa zählen, der Valora übernehmen will.

Unter der Belegschaft machten zuletzt Vermutungen die Runde, Femsa könnte auch Selecta schlucken. Doch auch Mutmassungen über einen Kauf durch Coca-Cola, Nestlé oder die britische Kantinen- und Catering-Gruppe Compass haben bis heute den Status «Gerüchteküche».

Die Zahlen zeigen nach oben – aber reicht das?

Selecta droht für die Inhaberin KKR, welche die Snackautomatenfirma 2015 übernommen hat, zu einem nicht endenden Verlustgeschäft zu werden. Das sieht Schmitz hingegen anders. Vor wenigen Tagen konnte er ein Umsatzwachstum von 16 Prozent für das zweite Quartal kommunizieren. Die durchschnittlichen Automatenbezahlungen sind um einen Drittel gestiegen und man gewinne mehr Kunden, als dass man verliere. Klingt alles gut. Doch was unter dem Strich bleibt, verrät er nicht.

Genannt wird einzig die Betriebsergebnis-Marge (Ebitda), die 17,5 Prozent beträgt. Das Ziel für einen Börsengang liegt laut Insidern jedoch bei 25 Prozent. Die Liquidität gilt bei Branchenkennern zudem als tief, angesichts der anfallenden Schuldzinsen und den nötigen Investitionen. Und so müssen Schmitz und Plumeri hoffen, dass der Snackautomat Selecta nicht nur Angestellte und Glaubenssätze ausspuckt – sondern irgendwann mal auch mehr Geld.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen