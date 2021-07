Industrie Intelligente Zähler für New Jersey 16.07.2021, 15.14 Uhr

Das Messtechnikunternehmen Landis+Gyr mit Sitz in Cham hat einen Zehnjahresvertrag für die Lieferung von 2,3 Millionen intelligenten Zählern, Netzwerkinfrastruktur und zugehöriger Software unterzeichnet. Diese werden an den US-amerikanischen Energieversorger Public Service Electric and Gas (PSE&G) geliefert und werden gemäss einer Mitteilung im US-Bundesstaat News Jersey installiert.