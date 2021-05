Interne Präsentation Thomy, Kitkat, Smarties und Co.: Nestlé hält 60 Prozent seiner Produkte für ungesund – und will nun reagieren Der Westschweizer Nahrungsmittelkonzern räumt in einem internen Dokument Defizite bei seinen eigenen Nahrungsmitteln ein. Manche schneiden deutlich schlechter als andere ab. Benjamin Weinmann 31.05.2021, 10.40 Uhr

Mayonnaise wie jene der Nestlé-Marke Thomy gilt nicht als besonders gesund - so wie viele andere Produkte aus der Küche des Schweizer Grosskonzerns ebenfalls.

Wer Nestlé-Managern zuhört, merkt rasch: Der Nahrungsmittelkonzern aus Vevey VD gibt sich gerne als Förderer der weltweiten Gesundheit. Doch daran scheint der Hersteller von Thomy-Mayonnaise, Kitkat-Schokolade und Maggi-Nudeln selber nicht recht zu glauben. Wie die «Financial Times» berichtet, hat Nestlé intern festgestellt, dass 60 Prozent seiner Mainstream-Esswaren und -Getränke nicht einer «anerkannten Definition von Gesundheit» entsprechen, und dass manche Produktkategorien auch künftig nie «gesund» sein werden, «egal wie sehr wir sie erneuern.»

Die «Financial Times» bezieht sich auf eine Präsentation, die Anfang Jahr unter Nestlé-Topmanagern verbreitet wurde. Darin heisst es, dass nur 37 Prozent der Nahrungsmittel und Getränke von Nestlé, gemessen am Umsatz, eine Bewertung von über 3,5 von maximal 5 Sternen eines renommierten, australischen Gesundheitsratings erhielten. Tiernahrung und medizinische Spezialnahrung sind ausgeklammert. Die analysierten Produkte stehen für rund die Hälfte des jährlichen Gesamtumsatzes von 97 Milliarden Franken.

Kundschaft will gesündere Produkte

Während bei den Mainstream-Esswaren 70 Produkt diesen Schwellenwert nicht erreichen, sind es bei den Getränken sogar 96 Prozent. Reine Kaffee-Produkte wurden dabei nicht berücksichtigt. 82 Prozent der Wasser- und 60 Prozent der Molkereiprodukte erhalten mindestens 3,5 Sterne.

Nestlé-Chef Mark Schneider will das Portfolio des Konzerns gesünder und nachhaltiger gestalten, unter anderem mit veganen Burgern.

The Newyorktimes/Redux/Laif

Weiter zitiert die «Financial Times» aus der Nestlé-Präsentation: «Wir haben unsere Produkte deutlich verbessert. Aber unser Portfolio schneidet immer noch unterdurchschnittlich ab, wenn es um externe Definitionen von Gesundheit geht.» Dies scheint Nestlé zu beunruhigen, denn danach verweist der Konzern auf die zunehmenden Anforderungen der Kunden und der regulatorischen Behörden.

7,1 Gramm Zucker pro 100 Milliliter

Nestlé nennt ein weiteres Beispiel: So hat ein San-Pellegrino-Getränk mit Orangengeschmack ein «E» beim Gesundheitsbewertungssystem Nutriscore, das auch in der Schweiz vermehrt zur Anwendung kommt. Denn das gesüsste Mineralwasser hat 7,1 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, woraufhin Nestlé die Frage aufwirft: «Sollte eine gesundheitsorientierte Marke ein E haben?»

Auf Anfrage der «Financial Times» schreibt Nestlé, dass man an einem unternehmensweiten Projekt arbeite, um die Ernährungs- und Gesundheitsstrategie zu aktualisieren. Man wolle sicherstellen, dass Nestlé-Produkte dazu beitragen, die Ernährungsbedürfnisse zu erfüllen und eine ausgewogene Ernährung zu unterstützen. So habe man den Zucker- und Natriumgehalt in den Produkten in den letzten zwei Jahrzehnten stark reduziert.