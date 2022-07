Google-Pionier Urs Hölzle über Klima, Metaverse und Zürich

Internet-Pionier Er war einer der ersten Google-Mitarbeiter: Urs Hölzle verrät die neuste Google-Maps-Funktion – und das Geheimnis des Standorts Zürich Der Schweizer Urs Hölzle wurde von den Google-Gründern Sergej Brin und Larry Page persönlich eingestellt – als Mitarbeiter Nummer 8. Im Interview sagt er, wie künstliche Intelligenz hilft, die Klimawende zu schaffen, und dass Technik allein dafür nicht ausreiche. Und er erzählt, wieso er erstmals einen neuen Arbeitsvertrag bekommen hat. Interview: Patrik Müller und Raffael Schuppisser Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Urs Hölzle am Sitz von Google in Zürich, wo inzwischen 5000 Mitarbeitende beschäftigt sind. Bild: Claudio Thoma

Eben wurden die Google-Büros an der Zürcher Europaallee eingeweiht. Bald arbeiten 5000 Google-Mitarbeitende in diesen Gebäuden, und hier trifft die «Schweiz am Wochenende» Urs Hölzle zum Interview. Seinen langen Aufenthalt in den USA kann er nicht verbergen – oft muss er nach dem Schweizerdeutschen Wort länger suchen als nach dem Englischen.

Wenn Sie mal in der Schweiz sind, kennen Sie sich noch aus oder bewegen Sie sich nur noch mit Google Maps?

Urs Hölzle: In Zürich kenne ich mich schon nach aus. Immerhin hab ich mal hier an der ETH studiert. Und so sehr hat sich die Stadt eigentlich gar nicht verändert.

Ihr Studium liegt über 30 Jahre zurück…

Aber schon damals hatte es rund um den Bahnhof immer Baustellen (lacht). Das ändert sich wohl nie. Sonst bin ich tatsächlich ein eifriger Nutzer von Google Maps. Die Funktion Live View ist für mich besonders hilfreich. Wenn ich aus einer U-Bahn-Station hochkomme, weiss ich nie, ob ich jetzt links oder rechts rum muss. Meine Frau hat das viel bessere Orientierungsgefühl als ich.

Ingenieur und Hundefreund Urs Hölzle wuchs in Liestal auf und studierte von 1984 bis 1988 Informatik an der ETH Zürich. Er promovierte 1994 in an der Stanford University, wo er auch die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin kennenlernte. 1999 stieg er bei deren Start-up ein und wurde der erste Chief Engineer des Unternehmens. Hölzle ist heute als Senior Vice President für die technische Infrastruktur zuständig. Er setzte sich konsequent für eine Reduktion des Energieverbrauchs von Rechenzentren ein. Dies geschah zunächst aus Kostengründen, später kamen auch Umweltschutzmotive dazu. Hölzle nahm in den Anfangsjahren des Unternehmens regelmässig seinen Hund Yoshka mit zur Arbeit und trug so zur Hundefreundlichkeit des Unternehmens bei. Yoshka wird als first dog von Google in der Firmengeschichte des Konzerns explizit erwähnt. (chm)

Ist das Potenzial von Google Maps schon ausgeschöpft?

Nein. Gelingt es uns, die letzte Meile zu vereinfachen - zum Beispiel den Weg von der S-Bahn zum Zielgebäude mittels E-Trottinett - wird das den öffentlichen Verkehr nochmals attraktiver machen. Ja, das könnte sogar die Verkehrssituation in einer ganzen Stadt verbessern. Nützlich wäre, dann gleich auch ein einziges Ticket für die gesamte Strecke mit einem Klick zu kaufen, das den ÖV- und den Trottinett-Anbieter umfasst.

In der Schweiz hat Google Maps - zusammen mit den SBB - als weltweite Premiere die ÖV-Routenplanung und später auch die Velo-Routen eingeführt. Nun testen Sie neue Routen: Die energieeffizientesten Wege für Autos. Wird auch hier die Schweiz zuerst kommen?

In den USA und in Kanada gibt es diese Funktion schon, über die kommenden Monate wird sie dann wohl auch hier eingeführt. Ziel ist es, dem Nutzer diejenige Route zu empfehlen, die den geringsten Energieverbrauch hat und somit auch am kostengünstigsten ist. Ein kurzer Weg, der aber über viele Rotlichter führt, schneidet womöglich schlechter ab als eine etwas längere Strasse, auf der man ohne Unterbruch fahren kann.

Viel Potenzial fürs Energiesparen sehen Sie in der künstlichen Intelligenz. Etwa in Gebäuden oder Ihren Datencentern.

Absolut. Wir sind hier in einem neuen Gebäude in der Europaallee. Da drin hat’s tausend Schräubchen - für Wärmeregulierung, Belüftung, Dämpfung, Befeuchtung und Entfeuchtung… Die Betreiber des Gebäudes geben sich bestimmt Mühe, alles bestmöglich einzustellen, aber eine Optimierung durch den Menschen ist unmöglich über 24 Stunden und 365 Tage hinweg. Maschinelles Lernen hingegen kann das. Je nach Besetzung des Gebäudes, je nach Wetter und so weiter wird der Energieverbrauch mithilfe eines selbst lernenden Algorithmus optimiert. So kann man schnell mal 10 Prozent der Energie sparen.

Bis 2030 will Google seinen ganzen Strombedarf mit erneuerbaren Energien decken. Wie soll das in Zürich im Winter gehen?

Ehrlich gesagt: Wir wissen es noch nicht genau. Überall, wo Energieversorger grünen Strom anbieten, kaufen wir den. Wenn das nicht zu 100 Prozent geht, werden wir selber aktiv. Das müssen wir wohl auch in Zürich.

Google und überhaupt das Silicon Valley glauben, mit Technik und Innovation liessen sich alle Probleme lösen. Ist das nicht illusorisch?

Ich gehöre nicht zu denjenigen, die glauben, Technik allein sei die Lösung. Sie hilft ganz klar. Aber nehmen Sie die energieeffiziente Routenplanung: Noch besser wäre natürlich, ganz auf die Fahrt zu verzichten. Oder statt mit einem Benziner mit einem Elektroauto zu fahren. Mit rein individuellen Entscheidungen werden wir den Klimawandel kaum stoppen können. Ich bin darum für eine gewisse Regulierung und für die finanzielle Anreize. Ich wohne seit kurzem in Neuseeland, wo eben Anreize für Elektroautos eingeführt wurden. Innerhalb eines einzigen Monats haben sich die Verkäufe verdreifacht, und sie blieben oben.

Wäre Google ohne Sie als Schweizer - den Mitarbeiter Nummer 8 der Firmengeschichte - je nach Zürich gekommen und hätte es jetzt 5000 Leute hier? Facebook, Amazon & Co., die sind hier kaum präsent.

Es waren vier Ingenieure - keiner davon Schweizer - die in Zürich begonnen haben. Doch das Entscheidende geschah später, in der Phase des Ausbaus, nachdem Google auch anderswo in Europa Standorte eröffnet hatte. Zürich wuchs dann viel schneller als die anderen Orten. Warum? Nicht, weil das in Mountain View so beschlossen worden wäre. Sondern weil Zürich von selbst wuchs - organisch. Hier wurde von Anfang an sehr gute, innovative Arbeit geleistet, und so brauchte es immer mehr Leute.

Sie sind einer der ersten Mitarbeiter - und immer noch in der Firma. Hatten Sie nie Lust auf etwas Neues?

Nein. Ich arbeite zwar seit 1999 bei Google. Doch mein Job hat sich ständig verändert. Neue Aufgaben kamen dazu, neue Teams wurden gegründet, neue Funktionen entwickelt. Langweilig wird es mir nicht. So wie sich Google als Firma weiterentwickelt hat, konnte auch ich mich weiterentwickeln. Nach über 20 Jahren im Silicon Valley, habe ich meinen Arbeitsort nun nach Neuseeland verlegt.

Urs Hölzle beim Interview. Bild: Claudio Thoma

Aber Sie sind nach wie vor für die Technische Infrastruktur und die Cloud zuständig?

Ja, an meiner Funktion hat sich nichts geändert. Ich brauchte allerdings für die Einreise einen neuen Arbeitsvertrag. Meiner stammte nämlich noch immer aus dem Jahr 1999…

Sie hatten bis vor kurzem immer noch Ihren allerersten Arbeitsvertrag?

Ja. Er war ein bisschen handgestrickt (lacht).

Google 1999: Urs Hölzle ist lins oben zu sehen. Google

Sie wurden direkt von den Gründern eingestellt. Haben Sie jetzt noch Kontakt mit Sergej Brin und Larry Page?

Ja, ich sehe sie noch ab und zu. Beispielsweise an wichtigen Meetings, wenn es darum geht, grössere Summen für neue Serverfarmen oder andere Infrastruktur zu sprechen. Sie sind schon noch da, nehmen allerdings keinen grossen Einfluss mehr auf das Tagesgeschäft.

Seit sich Brin und Page zurückgezogen haben, wirkt Google wie eine gewöhnliche Firma. Gemächlichkeit statt Jagd nach dem nächsten Moonshot-Projekt.

Das sehe ich nicht so. Der Grund, weshalb wir den Konzern 2015 unter dem Dach von Alphabet neu aufgestellt haben, liegt ja gerade darin, dass wir uns auf neue Projekte fokussieren können, ohne das Kerngeschäft von Google zu behindern. Früher bekamen viele Ideen am Anfang zu viel Aufmerksamkeit, weil sie von Google stammen. Das war oft kontraproduktiv. Nun können sie abseits des grossen Rampenlichts gedeihen.

Was zum Beispiel?

Eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten fünf Jahre ist, dass die künstliche Intelligenz das Problem der Proteinfaltung gelöst hat. Für neue Medikamente und andere chemische Entwicklungen ist das zentral. Geschafft hat das die Firma DeepMind, die zu Alphabet gehört. Vieles braucht einfach auch Zeit. Die Sprachübersetzung etwa haben wir in den letzten zehn Jahren massiv verbessern können.

Vor ein bisschen mehr als zehn Jahren haben sie die Datenbrille Google Glass entwickelt. Sie wurde zum Flop. Nun prophezeit Mark Zuckerberg, dass wir bald alle mit Computerbrillen ins Metaverse eintauchen. Kommen die Brillen jetzt doch noch?

Es gibt einen grossen Unterschied zwischen virtueller Realität und erweiterter Realität (Augmented Reality). Bei der virtuellen Realität schottet man sich komplett von der Aussenwelt ab. Das mag für Computerspiele interessant sein, darüber hinaus sehe ich aber wenig Anwendungsmöglichkeiten. Anders bei der erweiterten Realität: Hier bleibt man in der Realität verhaftet, bekommt aber zusätzliche Informationen eingeblendet - wie das beispielsweise bei Google Maps mit der Navigations-Funktion Live View der Fall ist.

Derzeit braucht man dazu noch das Handy. Gibt es auch bald eine Neuauflage von Google Glass?

Die Forschung macht Fortschritt. Ich glaube, dass wir in fünf Jahren soweit sind, um die Brille zum zweiten Bildschirm für das Handy zu machen. Wahrscheinlich aber ohne Kameras, mit denen man seine Mitmenschen filmen kann, so dass die Privatsphäre gewahrt werden kann.

Sie haben einmal prophezeit, dass Google 2020 mehr Geld mit dem Cloud-Geschäft als mit der Werbung verdienen werde. Doch noch immer macht die Werbung 90-Prozent des Umsatzes aus. Was lief schief?

Ich war da wohl etwas zu optimistisch. (lacht) Es war nicht klar, dass das Werbebusiness weiterhin um 20 Prozent oder mehr pro Jahr steigen würde. Nun wächst es noch immer, wenn auch viel weniger schnell. Das Cloud-Geschäft ist klar zum zweiten Standbein geworden, sein Potenzial hat es noch lange nicht ausgeschöpft. Gut möglich, dass wir eines Tages die Werbeeinnahmen damit übersteigen werden.

