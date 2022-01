Galaxus: Studie zeigt Beststeller von 2021 - und ein Dilemma

Interneteinkauf Neue Galaxus-Studie zeigt: Mit diesen Produkten setzte die Migros-Tochter 2021 am meisten um Galaxus, Microspot, Brack und Co. müssen nicht nur mit günstigen Preisen um ihre Kundinnen und Kunden werben, sondern mit möglichst breitem Sortiment. Doch gefragt sind vor allem ein paar wenige Bestseller, wie eine Auswertung deutlich macht. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Eine pinke Perücke? Landet bei manchen Galaxus-Kunden im Warenkorb - aber wohl nicht allzu häufig. Screenshot: Galaxus.ch

Von der pinken Fasnachts-Perücke, über Samsung-Smartphones bis hin zum Vibrator namens «Satisfyer Pro + G-Spot Rabbit»: Das Angebot des Onlinewarenhauses Digitec Galaxus ist gross. 3,4 Millionen Produkte gross, um genau zu sein. Und die Konkurrenten wie die Coop-Tochter Microspot oder Brack daran, aufzustocken.

Doch wie oft benötigt man eine pinke Fasnachtsperücke? Lohnen sich die Lagerkosten dafür? Denn: Eine neue Auswertung von Galaxus über das vergangene Quartal hinweg zeigt, dass die Online-Händler vor allem von einigen wenigen Besteller-Produkten abhängig sind. CH Media liegen die Resultate exklusiv vor. Demnach generiert die Migros-Tochter mit gerade mal 4,4 Prozent des Sortiments 80 Prozent des Gesamtumsatzes um. Die Hälfte der Produkte wurden nicht einmal angeklickt.

Home-Office-Artikel an der Spitze

Am meisten nachgefragt waren im vergangenen Jahr Notebooks, Smartphones und Monitore. Mit Ausnahme von Fernsehgeräten und Sportuhren stammen sämtliche Produkte in den Top 10 aus dem Homeoffice-Bereich (s. Tabelle unten).

Die umsatzstärksten Artikel von Galaxus 2021 Notebook Smartphone Monitor PC Tablet TV Kopfhörer Toner Sportuhr + Smartwatch Drucker

Kopfhörer sind bei Digitec Galaxus gefragt. Zvg / zvg

In Bezug auf die meist verkauften Artikel gemäss Stückzahl sieht das Resultat etwas anders aus. Am häufigsten landen im Online-Warenkorb die verschiedenen Tinten für den Heimdrucker, gefolgt von USB-Kabeln, um zum Beispiel das Handy aufzuladen und Kopfhörer für die virtuellen Meetings per Skype, Teams oder Zoom (s. Tabelle unten) Erstmals befinden sich zudem Windeln in den Top 10 (CH Media berichtete).

Die meistverkauften Artikel von Galaxus 2021 (Stückzahl) Tinte USB-Kabel Kopfhörer Stromadapter Toner Netzwerkkabel Gesellschaftsspiel Smartphone Hülle Video Kabel Windeln

Schafften es in die Top 10: Gesellschaftsspiele. Corinne Glanzmann / Luzerner Zeitung

Eine Mini-Auswahl, die für einen Riesenumsatz verantwortlich ist - würde sich da ein Rumpf-Sortiment kostenmässig nicht mehr auszahlen? «Nein», sagt Galaxus-Sprecher Alex Hämmerli. Denn mit der grossen Auswahl erreiche man mehr Leute und könne sie an sich binden. Also auch solche, die nach Nischen-Produkten wie Angelruten oder dekorativen Frosch-Figuren in Yoga-Pose suchen. «Wenn sie diese Produkte bei uns finden, ist die Chance gross, dass sie später auch den neuen Laptop oder das nächste Smartphone bei uns kaufen», sagt Hämmerli.

Ein weiterer Faktor ist laut dem Sprecher die Lieferzeit. «Die Kundschaft hat sich an eine rasche Lieferung gewöhnt.» Auch deswegen sei ein vielfältiges Lager mit speditivem Versand wichtig. In der Schweiz zählt das Migros-Onlinewarenhaus dafür vier Standorte: Wohlen AG, Dintikon AG, Nebikon LU und Roggwil BE, wo aktuell rund 180'000 verschiedene Produkte gelagert sind - von der Stricknadel bis zur Gartenlounge. Besonders stark vertreten sind die Topseller.

Pools im Sommer, Pickel im Winter

Schwimm-Utensilien sind im Sommer häufiger im Lager.

Die Lager-Ausgestaltung hängt laut Hämmerli stark von der Saison ab: «Im Sommer haben wir zum Beispiel viele Outdoor-Pools an Lager, im Winter dagegen mehr Eispickel.» Erhältlich seien beide Produkte aber das ganze Jahr hinweg, auch dank Drittpartner, die ihr Sortiment auf Galaxus gegen eine Kommissionsgebühr anbieten.

So hat die Migros-Tochter zuletzt eine entsprechende Partnerschaft mit dem französischen Sportartikelhändler Decathlon angekündigt. Damit ist Galaxus allerdings nicht allein: Auch andere Anbieter wie Manor und Zalando entwickeln sich mit ihren Onlineshops vermehrt zu eigentlichen Plattformen für andere Händler - und geben so die Lagerkosten zu einem grossen Teil ab.

