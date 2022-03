Andermatt-Expertin: «Einheimische sind ein wichtiger Faktor»

Interview Andermatt-Expertin nach Verkauf der Skiarena: «Einheimische sind ein wichtiger Faktor» Beatrice Durrer Eggerschwiler von der Hochschule Luzern hat in einer Langzeitstudie das Tourismusresort Andermatt beleuchtet. Sie glaubt, dass sich mit dem neuen Skiarena-Betreiber aus den USA nicht viel ändert. Die lokale Bevölkerung müsse stärker eingebunden werden. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 30.03.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Skifahrer im Gebiet Andermatt-Oberalp-Sedrun. Bild: Urs Flüeler/Keystone (12. Februar 2022)

Sie haben letztes Jahr eine Langzeitstudie zum Tourismusresort Andermatt veröffentlicht. Was waren die Erkenntnisse?

Beatrice Durrer Eggerschwiler: Ein solches Tourismusprojekt kann nur mit der Einbindung der Bevölkerung sozial nachhaltig und verträglich umgesetzt werden. Es ist klar, dass die lokale Bevölkerung einerseits von der besseren Infrastruktur und von den neuen Arbeitsplätzen profitiert, andererseits ist sie aber auch von den negativen Auswirkungen des Tourismus betroffen. In Andermatt sind die Immobilienpreise stark gestiegen, womit es für Einheimische schwierig wird, Eigentum zu erwerben. Ein weiteres Problem sind überfüllte Parkplätze an schönen Wintertagen. Was auch aus der Literatur hervorgeht, wird in der Studie bestätigt: Die einheimische Bevölkerung ist ein wichtiger Faktor im System Tourismus.

Nun übernimmt die US-Firma Vail Resorts die Mehrheit der Skiarena Andermatt-Sedrun, die Teil von Andermatt Swiss Alps ist. Wie wird sich dieser Deal auf Andermatt auswirken?

Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es einen grossen Unterschied macht. Ein Beispiel: Die Andermatter Tourismusorganisationen – darin ist auch Andermatt Swiss Alps vertreten – wollten von der Bevölkerung wissen, welches ihre Lieblingsplätze sind. Das ist exemplarisch für den Zielkonflikt: ­Andermatt Swiss Alps und Vail haben dieselben wirtschaftlichen Interessen, sie wollen die Destination möglichst gut vermarkten. Die Einheimischen haben eine emotionale Bindung zur Landschaft und möchten ihre Lieblingsplätze für sich als Rückzugsorte bewahren. Die grosse Frage bleibt also: Wie kann die einheimische Bevölkerung ihre Interessen gegenüber zwei globalen Playern vertreten?

Haben Sie Vorschläge?

Ja, in unserer Studie haben wir ein Modell entwickelt. Es gab während der Studie eine Begleitgruppe mit rund einem Dutzend Personen aus der Bevölkerung, die sich in regelmässigen Abständen getroffen hat. Diese haben sich bei Bedarf sowohl mit dem Management von Andermatt Swiss Alps als auch mit der Gemeinde ausgetauscht. Unsere Vorstellung war, dass ein solches Gremium bestehen bleiben sollte, um den Dialog aufrechtzuerhalten. Aber man sah seitens Gemeinde keinen Bedarf dafür.

Die Gemeinde Andermatt pflegt gute Kontakte zu Andermatt Swiss Alps. Warum wäre ein solches Gremium überhaupt nötig?

Es ist eben nicht das Gleiche, wenn sich die Politik mit dem Investor oder den Betreibern austauscht und verhandelt. Aus der Bevölkerung kommen andere Vorschläge, gibt es andere Sorgen, die gehört werden wollen. Man könnte ein solches Gremium auch projektspezifisch einbeziehen, als eine Art Echoraum.

Zur Person Beatrice Durrer Eggerschwiler ist Dozentin und Projektleiterin am Institut für Soziokulturelle Entwicklung der Hochschule Luzern. Sie erforscht unter anderem soziale Aspekte in der Tourismus- und Regionalentwicklung.

Vail Resorts will unter anderem in die Schneeproduktion, Liftinfrastruktur und die Gastronomie auf dem Berg investieren. Was halten Sie davon?

Wir wissen, dass die Vereinbarung zwischen Andermatt Swiss Alps und den Umweltverbänden eigentlich wenig Spielraum erlaubt. Die Frage ist, ob Vail Resorts diese tatsächlich übernimmt oder diese in Frage stellt und darüber verhandeln will. Aber es geht nicht nur um die Natur, wie das Beispiel Gastronomie zeigt: Oftmals werden Ideen aus einem urbanen oder kulturell anderen Kontext übernommen, die dann vor Ort nicht wie erwartet funktionieren. Hier wäre es wichtig, das lokale Erfahrungswissen einzubinden und mit dem Wissen von externen Expertinnen und Experten zu kombinieren. Ich gehe davon aus, dass die neuen Verantwortlichen aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen.

War das bislang der Fall?

Durchaus. Es gibt klare Hinweise, dass Samih Sawiris Massnahmenvorschläge aus unserer Langzeitstudie übernommen hat. Er weiss, dass er auf die Bevölkerung angewiesen ist. Das zeigt auch sein Einlenken beim Hafenprojekt in Flüelen am Urnersee. Ob das bei Vail auch der Fall sein wird, weiss ich nicht.

Sowohl Vail als auch Andermatt Swiss Alps haben sich Nachhaltigkeitsziele gegeben. Was ist aus Ihrer Sicht wichtig, um ein Skigebiet nachhaltig weiter zu entwickeln?

Die Umweltverbände sind ja von Anfang an stark miteinbezogen worden. Das ist ein Grund dafür, dass das Skigebiet im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen redimensioniert wurde. Es gibt aber noch viele andere Aspekte, etwa die Art und Weise der Anreise. Wenn Vail, wie am Montag angekündigt, Amerikaner nach Andermatt locken will, nimmt der CO 2 -Ausstoss natürlich zu.

Sie haben in Ihrer Studie festgestellt, dass soziale Aspekte im Tourismus zu kurz kommen. Was ist genau damit gemeint?

Es geht um Partizipation, transparente Kommunikation, den Umgang mit den Mitarbeitenden, Löhne, Aufstiegsmöglichkeiten. Andermatt Swiss Alps ist diesbezüglich aktiv. Sie bieten Deutschkurse für Mitarbeitende an und unterschiedliche Lehrstellen, insbesondere auch für Jugendliche aus dem Urserntal.

Wird die Andermatter Langzeitstudie weitergehen?

Zunächst haben wir sie nun abgeschlossen. Ich kann mir aber vorstellen, dass künftig eine Art Monitoring installiert wird zur Beobachtung der sozioökonomischen Entwicklung. Handlungsfelder könnte man dann in Workshops mit der Bevölkerung diskutieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen